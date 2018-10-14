ФК «Кубань» завершил сезон победой над «Темрюком»
Футбольный клуб «Кубань» 14 октября провел с «Темрюком» матч 22-го тура Кубка губернатора Краснодарского края
Игра состоялась на Центральном стадионе Темрюка и завершилась победой краснодарской команды 1:2.
Счет на 39-й минуте открыл игрок «Кубани» Максим Варнавский. На 53-й минуте Станислав Долудар сравнял счет, а спустя 10 минут гол Константина Костанди обеспечил победу желто-зеленым.
На матч пришли 500 болельщиков. Среди них был телеведущий и бывший игрок молодежной сборной России Евгений Савин. За день до игры он потренировался вместе с «Кубанью» и позвал болельщиков на заключительную игру сезона.
По итогам финального тура «Кубань» стала восьмой в турнирной таблице Кубка губернатора Краснодарского края. Первое место занял «Спартак» из станицы Раевской.
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