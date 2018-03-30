Ростовская компания требует в суде, чтобы ФК «Кубань» не платил долг Петреску

Краснодарский край, Ростовская область

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Ростовская управляющая компания подала заявление в суд о запрете футбольному клубу «Кубань» погашать задолженность по зарплате бывшего главного тренера Дана Петреску

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Напомним, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой Арбитражный суд о признании ФК «Кубань» банкротом. В мае суд принял заявление о вступлении в дело о банкротстве от ООО «Ростовская управляющая компания», которое в 2016 году предоставило футбольному клубу кредит на сумму 50 млн рублей.

В ходе дела о банкротстве Ростовская управляющая компания хочет добиться запрета на выплату долга по зарплате бывшему тренеру «Кубани» Дану Петреску и другим сотрудникам клуба. Речь идет о задолженности, которая скопилась до обращения кредиторов с заявлением о банкротстве. Кроме того, ростовская компания выступила против передачи имущества клуба созданному при реорганизации юридическому лицу — ООО «Футбольный клуб ''Кубань''».

В Ростовской управляющей компании рассказали «Коммерсанту», что не заявляли в правоохранительные органы о возможных противоправных действиях руководства «Кубани».

«Мы решаем имущественный спор, в нем нет уголовной составляющей»,— уточнил представитель компании.

Очередное слушание по делу о банкротстве футбольного клуба состоится 3 апреля.

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Как сообщали Юга.ру, в конце декабря 2017 года Арбитражный суд Краснодарского края отказал в заявлении Ростовской управляющей компании о запрете «Кубани» погашать долги Петреску и другим работникам клуба.

Накануне суд подтвердил запрет футбольному клубу исполнять решение Палаты по разрешению споров РФС о выплате долгов другим командам и агентам, сочтя, что футбольные клубы и агенты получают необоснованное преимущество в удовлетворении требований перед другими контрагентами должника. Арбитраж отметил, что требования клубов должны быть удовлетворены в одной очереди наряду с другими участниками дела, так как закон о банкротстве не предоставляет им преимуществ, передает РАПСИ.

Напомним, в конце марта в ряде СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела, связанного с хищением средств в «Кубани» на сумму 40 млн рублей.

Банкротство Задолженность по зарплате Суд ФК «Кубань»
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