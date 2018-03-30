Ростовская компания требует в суде, чтобы ФК «Кубань» не платил долг Петреску

Ростовская управляющая компания подала заявление в суд о запрете футбольному клубу «Кубань» погашать задолженность по зарплате бывшего главного тренера Дана Петреску

Напомним, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой Арбитражный суд о признании ФК «Кубань» банкротом. В мае суд принял заявление о вступлении в дело о банкротстве от ООО «Ростовская управляющая компания», которое в 2016 году предоставило футбольному клубу кредит на сумму 50 млн рублей.

В ходе дела о банкротстве Ростовская управляющая компания хочет добиться запрета на выплату долга по зарплате бывшему тренеру «Кубани» Дану Петреску и другим сотрудникам клуба. Речь идет о задолженности, которая скопилась до обращения кредиторов с заявлением о банкротстве. Кроме того, ростовская компания выступила против передачи имущества клуба созданному при реорганизации юридическому лицу — ООО «Футбольный клуб ''Кубань''».

В Ростовской управляющей компании рассказали «Коммерсанту», что не заявляли в правоохранительные органы о возможных противоправных действиях руководства «Кубани».

«Мы решаем имущественный спор, в нем нет уголовной составляющей»,— уточнил представитель компании.

Очередное слушание по делу о банкротстве футбольного клуба состоится 3 апреля.