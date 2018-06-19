Стала известна общая сумма долгов футбольной «Кубани»
Общая сумма долгов футбольного клуба «Кубань» составила около 3,2 млрд рублей
Об этом сообщил Иван Конев — временный управляющий, которого назначил суд в рамках дела о банкротстве клуба. По его словам, 710 млн рублей долгов связано со спортивными вопросами. По балансу общая сумма задолженности составляет около 3,2 млрд рублей. Клуб должен как кредиторам, так и тем, кому не было заплачено по контрактам за услуги.
«Сейчас на почту получили большое число требований по задолженности. "Крайинвестбанк" предъявляет требования на 569 млн рублей, из них 450 млн рублей обеспечены залогом. Требования у кредиторов разные: от совсем небольших до десятков и сотен миллионов», — пояснил управляющий.
Конев добавил, что «Кубань» не может погасить долги за короткий период, сообщает ТАСС.
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Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой арбитражный суд о признании «Кубани» банкротом со ссылкой на долг в размере 288,4 млн рублей. В июне вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий клуб, заявил, что долг «Кубани» составляет 2,5 млрд рублей. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в футбольном клубе и назначил временного управляющего.
В мае прошлого года гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что клуб ждет реорганизация, однако суд запрещал клубу проводить процедуру. В конце апреля 2018-го суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах.
Желто-зеленые завершили сезон-2017/18 на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ и не получили лицензию РФС на следующий сезон. Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что футбольный клуб «Кубань» станет называться «Екатеринодар». Однако глава Краснодарской краевой федерации футбола Иван Перонко позже заявил, что подписана заявка на участие в первенстве ПФЛ сезона-2018/19 клубу «Урожай».
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