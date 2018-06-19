Стала известна общая сумма долгов футбольной «Кубани»

Общая сумма долгов футбольного клуба «Кубань» составила около 3,2 млрд рублей

Об этом сообщил Иван Конев — временный управляющий, которого назначил суд в рамках дела о банкротстве клуба. По его словам, 710 млн рублей долгов связано со спортивными вопросами. По балансу общая сумма задолженности составляет около 3,2 млрд рублей. Клуб должен как кредиторам, так и тем, кому не было заплачено по контрактам за услуги.

«Сейчас на почту получили большое число требований по задолженности. "Крайинвестбанк" предъявляет требования на 569 млн рублей, из них 450 млн рублей обеспечены залогом. Требования у кредиторов разные: от совсем небольших до десятков и сотен миллионов», — пояснил управляющий.

Конев добавил, что «Кубань» не может погасить долги за короткий период, сообщает ТАСС.