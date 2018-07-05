Временный управляющий ФК «Кубань» потребовал отстранить от должности гендиректора клуба Крапивку

В Арбитражный суд Краснодарского края поступило заявление от временного управляющего футбольного клуба «Кубань» Ивана Конева, в котором он попросил отстранить от должности генерального директора клуба Геннадия Крапивку

Суд принял это ходатайство. Временный управляющий рассказал, что гендиректор «Кубани» не контактирует с ним уже около двух недель, не отвечает на звонки и запросы. Однако, по предположению Конева, Крапивка может быть на больничном, сообщает «РБК Краснодар» .

Как сообщали Юга.ру, Геннадий Крапивка стал гендиректором ФК «Кубань» в авреле 2016 года. Он сменил на посту Валерия Стаценко.

В апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в суд о признании «Кубани» банкротом. Через месяц гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что клуб ждет реорганизация, однако суд запрещал проводить процедуру.

В апреле 2018 года суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах. В июне было объявлено, что клуб переименуют в «Урожай», он будет выступать в первенстве ПФЛ. Позже появилась информация, что преемника ФК «Кубань» переименуют из «Урожая» в «Юг».