Кубаньжива. Как болельщики и ветераны реанимировали народный футбольный клуб

5 августа на футбольное поле вышла «Кубань». Прекратившая свое существование и возродившаяся в родных желто-зеленых цветах благодаря любви болельщиков и ветеранов клуба. Юга.ру рассказывают и показывают, как это было. В воскресенье трибуны стадиона «Труд» в Краснодаре приняли около 2 тыс. болельщиков. Ведущий матча пошутил, что точное число зрителей — 1928 (год основания клуба «Кубань»). Онлайн-трансляцию игры в пиковый момент смотрели 720 человек. «Кубань» и «Абинск» играли в рамках Кубка губернатора — первенства Краснодарского края 2018, группа C. Считается, что это седьмая по силе российская футбольная лига, средняя посещаемость матчей в которой — 200 человек. Реклама в пабликах, чатах и каналах и немного афиш, а главное — сарафанное радио принесли результаты. Сотни человек увидели историческое событие — как минимум для кубанского футбола. По инициативе снизу над футбольным полем снова поднялось желто-зеленое знамя. Знамя ликвидированного клуба. В этот юбилейный год (90 лет со дня основания) «Кубань» по сути прекратила свое существование. Краевая администрация разбиралась с инвесторами и искала новых, были признаны банкротами несколько юрлиц, возбуждались уголовные дела. В итоге команда, которую считают народной, была переименована в «Урожай» и в составе 12 человек, то есть всего с одним запасным игроком, заявлена в Профессиональной футбольной лиге сезона-2018/19, где играет с переменным успехом и не без скандалов. Эпопея с многократными запутанными переименованиями привела к бойкоту. Негодованию болельщиков и фанатов клуба не было предела, тематические форумы и соцсети бурлили фотожабами, криками души и теориями заговора.

Назначен новый главный тренер ФК "Урожай" pic.twitter.com/vjDhjwBYDR — #ВГИК (@vgikofficial) July 23, 2018

Вот и первые действия кровавого режима - под шумок переименовывают славный "Урожай" в фк "Юг". И что нам теперь делать с кричалкой "Урожай - доминируй, унижай!"? — Безрученко Дмитрий (@Oleksytch) July 2, 2018

У руля ФК «Урожай» (на первый матч которого пришли, по официальным данным, 150 человек ) остался крайний состав менеджмента «Кубани», и болельщики решили вернуться к истокам. Силами фанатов и ветеранов клуба футбольный клуб «Кубань» был воссоздан — пусть и на любительском уровне — под хештегами #Кубаньжива и #Возрождение. На подготовку к первому матчу ушло порядка двух недель.

Основой команды стал любительский клуб «Надежда», принадлежащий легенде кубанского футбола Станиславу Лысенко. Новая команда финансируется на сборы болельщиков и управляется инициативной группой. Лысенко, кстати, стал играющим тренером команды и забил гол с пенальти в первом матче. Создатели клуба надеются создать привлекательный для инвесторов проект, самоокупаемый. И даже с размахом добраться до высших лиг. Сейчас запущена процедура регистрации общественной организации болельщиков, которая будет участвовать в управлении «Кубанью». Активное участие в судьбе клуба принимают его ветераны — Станислав Лысенко, Андрей Топчу, Артур Тлисов, Александр Плошник. Пресс-секретарем клуба назначен легендарный комментатор и преданный болельщик желто-зеленых Игорь Щеткин. Он же комментировал игру для интернет-трансляции вместе с ветераном клуба Олегом Терехиным в качестве эксперта. Сотрудничает с возрожденной «Кубанью» и ее бывший капитан Игорь Армаш, он охотно общается с прессой, а в прошедшем матче помогал в роли тренера на бровке. Корреспонденту Юга.ру в клубе пояснили, что Армаш, играющий профессиональный футболист, будет выступать как медийное лицо команды. Инициативу возрождения клуба активно поддержал бывший звездный игрок Ивелин Попов, а при просмотре игры в состав команды захотел войти еще один ветеран, Ансар Аюпов.

Игорь Щеткин, комментатор, болельщик, пресс-секретарь «Кубани»: — Сегодня все пришли на праздник. Думаю, 5 августа можно даже считать вторым днем рождения футбольной «Кубани». Все прошло мирно и спокойно. Нет, со стороны, конечно, некоторые могли и с ужасом смотреть на то, что происходило на трибуне фанатов. Но это просто обычный перформанс активных болельщиков. И он не нанес, например, никакого ущерба стадиону. Все ушли здоровые, целые и счастливые. Можно проводить матчи и без большого количества охраны, если все настроены доброжелательно.

Основной состав команды усилен пятью молодыми новичками и ветеранами команды: на поле вышли Андрей Топчу (два гола в первом матче), Стас Лысенко (гол с пенальти) и Андрей Ушенин. На следующую игру заявлен любимец болельщиков Артур Тлисов. Команда сыграла свой первый матч в привычной желто-зеленой форме и синей вратарской форме — Adidas в дизайне «золотого» для клуба конца 2000-х. Сама игра выдалась динамичной, «Абинск» играл более чем достойно и создавал моменты, но мало что мог противопоставить мощным ветеранам РФПЛ и молодым игрокам. Фанаты «Кубани» открыли игру яркими перформансами, заготовили растяжки и баннеры, а забитые голы праздновали петардами, стробоскопами и фаерами — полузабытыми атрибутами российского футбола. Те жители города, которые впервые побывали на футбольном стадионе во время игр ФК «Краснодар», привлеченные внешним видом спортивного сооружения и успехами клуба, могли бы быть поражены происходившим на воскресном матче. На трибунах можно было невозбранно угощаться семечками и любыми напитками по своему усмотрению, принесенными с собой. Даже курить! Игры на больших стадионах уже приучили болельщиков к базовым ограничениям при посещении игр, но старшие поколения прекрасно помнят ностальгическое ощущение «того самого» футбола.

Владимир Бабиченко, капитан мини-футбольного клуба «Гидрострой», болельщик с 1998 года:

— Атмосфера просто потрясающая, более 2 тыс. болельщиков собралось! Приятно было увидеть много ветеранов, бывших игроков Кубани, фанатов и просто людей, кому дорога наша команда. Проделана огромная работа по возрождению Кубани, впереди немало трудностей, но я уверен: все получится, и через два года мы вернемся в профессиональный футбол!

Болельщиков перед стартом и в перерыве развлекала команда чирлидеров «Кубани» — как на большом футболе, а не в любительской лиге! — а еще между таймами прошел конкурс с болельщиками. Победитель получил флаг клуба с автографами ветеранов и игроков. Фанаты по традиции спели «Катюшу» и провели перекличку секторов. Кажется, каждый пятый болельщик знал соседей в лицо: кубанцы болеют за эту команду десятилетиями. Целыми семьями. И здесь тоже были семьи: детвора стояла прямо у скамейки запасных и даже гоняла мяч по бровке, а иногда бегала и подавала мячи. Фанаты расположились в секторе, прилегающем к входу на стадион. Кажется, на «Труд» приехали все объединения из районов края — «Моторота», Green Mile, Support 28, «Молодое поколение» и многие другие. В конце матча болельщики высыпали на поле приветствовать кумиров и делать совместные фото, а после стали убирать за собой на трибунах. К сожалению, за последние несколько лет в России исчезли несколько профессиональных клубов, и тема «Куда деваются фанаты после закрытия клуба?» не теряет ни актуальности, ни болезненности. Попытки на общественных началах возрождать клубы обычно остаются словами. Хочется верить, что с кубанским движем такого не произойдет.

Дмитрий Войтенко (aka Voiten), один из лидеров «Кубань ультрас», фанат клуба с лохматого года:

— Фанаты ФК «Кубань» безумно рады возможности по-прежнему посещать матчи любимой команды, горячо ее поддерживать и принимать непосредственное участие в ее судьбе и функционировании. Работаем над созданием зарегистрированной общественной организации, готовим новые перформансы. Благодарим всех болельщиков за понимание и поддержку на секторах. Вперед, Кубань!