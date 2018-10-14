«Урожай» одержал победу над «Машуком-КМВ»

Краснодарский край, Вся Россия

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Игроки «Урожая» 14 октября провели матч 13-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги с «Машуком-КМВ» из Минеральных Вод

Встреча состоялась в Краснодаре завершилась победой хозяев — 2:0. 

Счет на 30-й минуте открыл Амур Калмыков. На 81-й минуте он оформил дубль, точно пробив 11-метровый.

Игра собрала на трибунах стадиона «Кубань» 756 зрителей.

По итогам 13 туров «Урожай» с 32 очками лидирует в зоне «Юг» первенства ПФЛ, ставропольская команда с 16 очками идет девятой.

Следующий матч команда Евгения Калешина проведет 21 октября на своем поле против махачкалинского «Легиона Динамо». В этот же день «Машук» дома встретится с астраханским «Волгарем».

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