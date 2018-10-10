Мамаев и Кокорин готовятся выступить с официальным заявлением

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев собираются выступить с официальным заявлением после инцидентов в Москве

«Я за них говорить его не буду, наверное. Когда они решат, когда будет удобный правильный момент, они это сделают. Они не задержаны. Дело возбуждено», — сказал представитель Кокорина и Мамаева в телеэфире.

Футболисты сделают заявление по поводу своего участия в нанесении побоев двум гражданам, рассказал представитель Мамаева и Кокорина в эфире телеканала «Москва 24» .

Как сообщали Юга.ру, утром 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками потасовки в одном из кафе Москвы. За час до этого футболисты избили водителя телеведущей Первого канала. Оба случая зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По факту обоих инцидентов возбудили уголовные дела. Расследование передали в главное следственное управление УМВД Москвы.

«Краснодар» и «Зенит» выступили с официальными комментариями о произошедшем. «Быки» решили расторгнуть контракт с Мамаевым и подали соответствующее заявление в Российский футбольный союз. В питерском клубе сказали, что сейчас не считают необходимым «говорить о наказании игрока со стороны клуба», однако добавили, что оно последует.