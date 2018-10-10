Кокорину и Мамаеву грозит более строгое наказание, чем штраф или обязательные работы — «Ъ»

Краснодарский край, Вся Россия

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Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева могут наказать за нанесение побоев более строго, чем предполагалось ранее

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Как сообщали Юга.ру, футболисты стали фигурантами уголовного дела о нанесении побоев (ст. 116 УК РФ) чиновнику Минпромторга и водителю ведущей Первого канала. Расследование передали в главное следственное управление УМВД Москвы.

По данным «Коммерсанта», Мамаеву и Кокорину грозит более строгое наказание, чем штраф или обязательные работы, предусмотренные статьей 116 УК РФ.

Преступлениями по статье за побои не занимаются следователи органов внутренних дел, обычно они находятся в производстве дознавателей. В связи с этим в уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Кокорин и Павел Мамаев, добавят ст. 213 УК РФ (Хулиганство), предусматривающую максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. Так, участникам двух избиений может грозить как минимум условный срок.

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Друзья спортсменов проходят свидетелями по этим уголовным делам. Следователи собираются провести ряд допросов и очных ставок между потерпевшими и нападавшими.

Драки Министерство внутренних дел РФ Павел Мамаев
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