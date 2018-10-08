Братья Магомедовы из тюрьмы поздравили Нурмагомедова с победой над МакГрегором

Совладельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, арестованные по подозрению в мошенничестве и организации преступного сообщества, поздравили Хабиба Нурмагомедова с победой в бою с Конором МакГрегором за чемпионский титул MMA

Магомедовы смотрели поединок в московском СИЗО «Лефортово», куда их поместили весной 2018 года. Они попросили правозащитников передать Нурмагомедову поздравления и сказать, что считают его лучшим бойцом федерации.

«Магомедовы очень довольны поединком, но сожалеют, что после боя противник Нурмагомедова МакГрегор позволил себе оскорбления страны, Дагестана, семьи Хабиба и другие резкие высказывания. И при этом остался безнаказанным с точки зрения правил», — рассказал РИА «Новости» секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Напомним, что против владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержали 31 марта в Москве, позже Тверской суд отправил братьев под арест.

Ирландский спортсмен Конор МакГрегор упомянул Магомедова на предматчевой пресс-конференции с Хабибом Нурмагомедовым, которая состоялась 20 сентября в Лас-Вегасе. Боец обвинил своего соперника в связях с арестованным бизнесменом.

«Ты брал деньги у Магомедова, а теперь Путин посадил его. Попроси Путина освободить его. Ты просто лживая, фальшивая крыса. Ты говоришь: "Дело не в деньгах, дело в наследии". Ты лжец. Что случилось теперь, когда его (Магомедова) посадили за решетку? У тебя не осталось денег. Посмотри теперь на себя», — сказал МакГрегор.