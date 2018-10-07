Путин поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором. А отец Хабиба очень недоволен его поведением

Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции рассказал о том, что его поздравил с победой президент России Владимир Путин

Во время пресс-конференции после боя защитивший свой титул чемпиона UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его поздравил с победой над ирландцем Конором Макгрегором лично президент РФ Владимир Путин.

«Я горжусь следующим. Все медиа говорят, что Макгрегор сделал фото с Путиным и прочее. Путин только что позвонил мне и сказал, что очень гордится мною. Он говорит: "Поздравляю тебя"», — приводит слова дагестанского бойца онлайн-издание Чемпионат.ком.

При этом Нурмагомедов был вынужден покаяться в своем поведении сразу после боя.

«Хочу извиниться перед комиссией Невады. Извиниться перед Лас-Вегасом. Знаю, показал себя не с лучшей стороны. Я нормальный человек и понимаю, почему сейчас столько разговоров о том, как так можно прыгнуть с клетки и вести себя подобным образом. А как насчет его разговоров о моей религии, стране, отце? Он в Бруклине прибежал и разбил автобус. Он чуть пару людей там не убил. Что об этом скажете? Почему сейчас все говорят о том, как я перепрыгнул через клетку?», — удивился боец.

Как сообщали Юга.ру, после боя Хабиб перепрыгнул ограждение октагона и напал на одного из членов команды соперника, спровоцировав массовую драку с участием полиции. Во время пресс-конференции боец признался: его поведением очень недоволен отец.

«Отец учил меня, что я должен всегда проявлять уважение. Вся моя команда знает, кто я такой, вся мои друзья знают, кто я такой. Я говорил, что он и вся его команда просто несут пургу. И что сегодня случилось? Его называли двукратным чемпионом — все пурга. Пояс со мной.

Медиа немного меняет MMA. Есть спорт, построенный на уважении, а не на "треш-токинге". Я говорил раньше, что хочу изменить эту игру. Не хочу, чтобы люди говорили всякое дерьмо о соперниках, отце, религии. Нельзя говорить о религии, нации. Для меня это очень важно. Спасибо большое за то, что ждали меня. Знаю, что отец порвет меня, когда я вернусь домой. Он был очень недоволен. Невада, извините. Вегас, извините. Я непобежденный и неоспоримый чемпион», — сказал Нурмагомедов.

Помимо Путина, бойца уже успел поздравить в своих соцсетях президент Чечни Рамзан Кадыров. Макгрегор ранее называл главу Чеченской республики «безумным диктатором», а отца Хабиба, сфотографировавшегося с ним — «дрожащим трусом».

О других деталях предыстории этого боя читайте в нашем материале «Хабиб против Конора. История их отношений и конфликтов».