Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой и назвал его гениальным художником

Президент Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу российского бойца Хабиба Нурмагомедова над Конором Макрегором

Кадыров написал в своих соцсетях, что поединка дагестанского бойца, чемпиона UFC в легком весе с ирландцем Макгрегором ждали во всем мире.

«Мы верили в непобедимого Хабиба. Конор же думал, что бой станет для него легкой прогулкой с победным финалом. Момент истины наступил в октагоне. Хабиб с первых же секунд привел зарвавшегося соперника в чувство.

Противник понял, что Хабиб — гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской. И прекрасный финал — удушающий прием в четвертом раунде. Конор просит о милости! Он повержен! Хабиб возвращается с поясом!» — заявил глава Чеченской республики.

Как сообщали Юга.ру, ранее Макгрегор называл Кадырова «чеченским диктатором и безумным человеком». Так ирландец прокомментировал фото отца Хабиба, Абдулманапа Нурмагомедова, сделанное вместе с политиком в мечети. Боец назвал это «поддельным уважением из страха», а отца соперника — «дрожащим трусом».

Бой Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора в ночь на 7 октября завершился убедительной победой россиянина: ирландский боец был вынужден сдаться после удушающего приема в четвертом раунде. После этого дагестанец перелез через сетку и напал на одного из членов команды Макгрегора, чем спровоцировал массовую драку с участием полиции. Его признали победителем, защитившим титул чемпиона UFC в легком весе, но пояс вручать не стали. Хабиба увели под свист толпы. После этого стало известно о задержании трех членов команды Нурмагомедова.