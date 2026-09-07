В двух районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора. Публикуем адреса

12 сентября в Краснодаре состоятся акции по сбору вторсырья

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 12 сентября акции раздельного сбора. Они пройдут в двух районах города.

ФАС раскрыла картель на 1,8 млрд рублей с участием компании из Краснодара:

Организаторы напомнили, что акции проходят в формате самообслуживания. Участники должны будут самостоятельно рассортировать и разложить принесенное вторсырье по мешкам и контейнерам.

Уточнить список принимаемого сырья и задать вопросы организаторам можно в районных чатах ФМР и Светлограда.