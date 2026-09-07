В двух районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора. Публикуем адреса
12 сентября в Краснодаре состоятся акции по сбору вторсырья
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 12 сентября акции раздельного сбора. Они пройдут в двух районах города.
Адреса и расписание:
- с 13:00 до 14:00 — в микрорайоне Светлоград, между детским садом на улице Красных Партизан, 1м и магазином «Пятерочка»;
- с 13:30 до 14:30 — в микрорайоне Фестивальном (ФМР), на улице Казбекской, между домами № 12 и 14.
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Организаторы напомнили, что акции проходят в формате самообслуживания. Участники должны будут самостоятельно рассортировать и разложить принесенное вторсырье по мешкам и контейнерам.
Уточнить список принимаемого сырья и задать вопросы организаторам можно в районных чатах ФМР и Светлограда.
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