В двух районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора. Публикуем адреса

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

12 сентября в Краснодаре состоятся акции по сбору вторсырья

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 12 сентября акции раздельного сбора. Они пройдут в двух районах города. 

Адреса и расписание:

  • с 13:00 до 14:00 — в микрорайоне Светлоград, между детским садом на улице Красных Партизан, 1м и магазином «Пятерочка»; 
  • с 13:30 до 14:30 — в микрорайоне Фестивальном (ФМР), на улице Казбекской, между домами № 12 и 14. 

ФАС раскрыла картель на 1,8 млрд рублей с участием компании из Краснодара:

Организаторы напомнили, что акции проходят в формате самообслуживания. Участники должны будут самостоятельно рассортировать и разложить принесенное вторсырье по мешкам и контейнерам. 

Уточнить список принимаемого сырья и задать вопросы организаторам можно в районных чатах ФМР и Светлограда

Как писали Юга.ру, в августе из-за некачественного топлива в Каспийске сломалась половина мусоровозов, город был завален мусором.

Город Краснодар Мусор общество События Экология

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