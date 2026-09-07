Самое теплое море — в Туапсе: какая температура воды на курортах Краснодарского края?

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая температура воды в Черном и Азовском морях 7 сентября

Краснодарский ЦГМС опубликовал данные о температуре воды на курортах края на 7 сентября. По информации синоптиков, на Черноморском побережье теплее всего в Туапсе — там вода прогрелась до 27 °C.

В Геленджике показатель держится на уровне 26 °C, в Новороссийске и Анапе — 25 °C.

Жара ушла:

Прохладнее всего 7 сентября вода оказалась в Тамани — 24 °C.

Азовское море постепенно остывает. В Приморско-Ахтарске температура воды составляет 24 °C, а в Ейске и станице Должанской — 23 °C.

Ранее Юга.ру писали, когда в Краснодарском крае наступит климатическая осень.

Азовское море Анапа Геленджик Ейский район Курорты и туризм Новороссийск Погода Приморско-Ахтарский район Тамань Туапсинский район Черное море

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