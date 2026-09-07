Самое теплое море — в Туапсе: какая температура воды на курортах Краснодарского края?

Краснодарский ЦГМС опубликовал данные о температуре воды на курортах края на 7 сентября. По информации синоптиков, на Черноморском побережье теплее всего в Туапсе — там вода прогрелась до 27 °C.



В Геленджике показатель держится на уровне 26 °C, в Новороссийске и Анапе — 25 °C.