Самое теплое море — в Туапсе: какая температура воды на курортах Краснодарского края?
Синоптики рассказали, какая температура воды в Черном и Азовском морях 7 сентября
Краснодарский ЦГМС опубликовал данные о температуре воды на курортах края на 7 сентября. По информации синоптиков, на Черноморском побережье теплее всего в Туапсе — там вода прогрелась до 27 °C.
В Геленджике показатель держится на уровне 26 °C, в Новороссийске и Анапе — 25 °C.
Прохладнее всего 7 сентября вода оказалась в Тамани — 24 °C.
Азовское море постепенно остывает. В Приморско-Ахтарске температура воды составляет 24 °C, а в Ейске и станице Должанской — 23 °C.
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