«Лучше под сиренами, но с морем». Как Крым прожил лето с блэкаутами, топливным кризисом и атаками БПЛА

Летом 2026 года жители Крыма столкнулись с перебоями в подаче электричества, дефицитом топлива, нарушением транспортного сообщения и регулярными сигналами тревоги. Специально для Юга.ру Ростислав Карабут поговорил с жителями полуострова и туристом о том, как кризис изменил их работу, быт и планы на будущее. В мае 2026 года в Крыму разразился топливный кризис из-за новой волны атак БПЛА на бензовозы и грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 «Новороссия». На части АЗС отпуск бензина ограничивали, а в отдельных районах фиксировались очереди и нехватка АИ-92 и АИ-95. В конце августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил , что дефицит АИ-92 и дизельного топлива сохраняется.



Параллельно полуостров столкнулся с масштабными перебоями в электроснабжении. Специалисты пытались стабилизировать энергетическую инфраструктуру Крыма и Севастополя, пострадавшую от массированных атак. Работа систем ПВО стала частью летнего сезона — в ночное время над Крымом часто объявляли беспилотную опасность, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах полуострова.



Все это ударило по туристической отрасли. По данным сервиса Travelline, к началу лета в Крыму было отменено 79% бронирований, в Севастополе — 71%. Эксперты прогнозировали, что Крым в 2026 году может потерять 3–4 млн туристов. Количество поездов в Крым и обратно было сокращено — часть рейсов отменили, расписание других изменили. По оценкам аналитиков, 2026 год войдет в число наиболее сложных для крымского туризма за последние годы. Макс Молотов, предприниматель и основатель клуба « хайкинг интеллигенция » (Ялта, 30 лет) О новой реальности Я не считаю, что жизнь стала принципиально сложнее: скорее, немножко пошатнулся привычный комфорт. И надеяться сейчас на что-то внешнее — не лучшая стратегия. Ситуация показала, что опора должна быть внутри, а главным навыком становится не слепое привыкание, а умение быстро перестроиться или сменить деятельность. По-настоящему сложно станет, если мы скатимся в Средневековье без благ цивилизации, а пока я воспринимаю происходящее как проверку на адаптивность. В конце концов, если посмотреть на мир шире, стабильности сейчас нет практически нигде. Что вышло на первый план В этот период мы стали острее понимать главные вещи. Когда не хватает топлива, бизнес проседает и многим приходится закрываться или урезать линейку продуктов, на первый план выходят простые человеческие ценности: природа, общение и поддержка, а не коммерция. Сразу стало видно, какие компании помогают людям, а какие пытаются нажиться на кризисе. Ушло все напускное, и проявилась суть как людей, так и властей. О дорогах и бензине Топливный кризис, конечно, сильно повлиял на повседневную жизнь. Свободно передвигаться на машине стало значительно сложнее. Цены на такси подскочили. В сезон это происходит всегда, но сейчас рост оказался особенно ощутимым. Учитывая, что у нас в хайкинг-клубе своего трансфера нет (мы обычно кооперируемся или берем такси), добираться до отдаленных от Ялты точек стало гораздо сложнее. Я сам по несколько часов стоял в очередях: бывало, подъезжаешь к колонке, и прямо перед тобой заканчивается нужная марка. Спасает бот-локатор бензина: он отслеживает наличие топлива на АЗС, и приходится ждать уведомления, чтобы сразу сорваться. При этом коллапса на дорогах нет: кто-то возит бензин с собой в канистрах, машин в городе по-прежнему много. Город генераторов Когда начались отключения света, генераторы на улицах стали расти буквально как грибы — рядом с каждым кафе и магазином. Весь город тарахтел, шумел и дымил. Вновь понадобились наличные, потому что мобильная связь местами просто ложилась. При этом бизнес проявил себя очень достойно. Например, местная сеть супермаркетов сразу же поставила генераторы, сохранила ассортимент и вывела на улицу удлинители, чтобы люди могли бесплатно заряжать телефоны. Это отличный пример социальной ответственности.

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

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О культурной жизни и стройках В центре Ялты событий сейчас немного. Зато расцветает соседняя Алупка, куда активно инвестирует Сбербанк: там постоянно что-то происходит, различные мероприятия — пусть даже с перебоями со светом и сиренами. Рядом со мной строится новый санаторий, работы не останавливаются ни на день. Чувствуется, что крупные игроки с ресурсами продолжают вкладываться в Крым, понимая его долгосрочные перспективы. О малом бизнесе Малый бизнес тряхнуло сильно, многим приходится выживать. Кто-то просит в соцсетях поддержать репостом или покупкой, а кто-то моментально перестроился. Одна из местных сетей магазинов техники сразу сделала упор на генераторы, пауэрбанки и портативные электростанции — у них покупатели есть всегда. Конечно, есть знакомые, которым пришлось закрыть дело, многих сократили или урезали зарплаты. Но есть и обратные примеры: люди уезжают на материк, но продолжают удаленно работать на крымские компании. «Пусть воздушные тревоги, но зато с морем и горами» Турпоток снизился, но те, кто едет, рассуждают очень прагматично. Недавно ехал в такси с туристкой, она говорит: «У нас дома тоже летают беспилотники. Какая разница, где под ними сидеть? Лучше мы проведем время в Крыму, где мало народу и низкие цены». Так что пусть воздушные тревоги, но зато с морем и горами. Город по ощущениям остался курортом, но стал более осознанным. Предприниматели больше не питают иллюзий, что приедет гигантская толпа и все раскупит. Сейчас все понимают, что нужно бороться за клиента и подтягивать сервис. Ради семьи Мысли о временном отъезде были и остаются, но они связаны исключительно с семьей. Мне адаптироваться просто, а жене с ребенком сложнее: роды впереди, хочется спокойно решить медицинские вопросы, а с доставками от маркетплейсов сейчас не все гладко. Когда близкие испытывают трудности, разумнее на время увезти их в более спокойное место. Чего не видят с материка На материке не всегда осознают, насколько Крым завязан именно на турпоток. Здесь нет такого количества промышленных предприятий, и любой спад сезона бьет по людям напрямую. Сильнее всего пострадали те, кто сдает жилье в аренду: для тысяч семей это был единственный источник дохода на весь оставшийся год. О хайкинг-клубе Мы приостановили хайкинг [однодневные походы. — Прим. Юга.ру] на месяц с лишним: Ялтинский заповедник закрылся из-за высокой пожарной опасности, на маршрутах случались возгорания, да и проблемы с топливом мешали логистике. Сейчас я перестраиваю формат — развиваю медианаправление и тестирую корпоративные хайки. Мы берем команду бизнеса, поднимаемся в горы и устраиваем на вершине мастермайнд [групповой мозговой штурм. — Прим. Юга.ру], разбирая накопившиеся рабочие проблемы вне душных офисов. Это тоже наш способ адаптироваться к реальности и продолжать двигаться вперед.

Макс Молотов © Фото из личного архива Макса Молотова

Родион, фотограф (Севастополь, 24 года) О вынужденном отъезде Мне пришлось уехать ненадолго в Тбилиси, так как жить стало очень дорого: бензин для генератора по 350 рублей, отключение воды и, главное, потеря работы и сложность заработка онлайн. До последнего не хотел уезжать, но моя девушка находилась в тревоге и отчаянии каждый день, из-за чего и я стал гораздо чаще просыпаться во время ночных прилетов — волновался за нее и чувствовал ответственность. Нарушенный сон, апатия и безработица взяли свое. Я решил уехать до конца лета, чтобы выдохнуть, вернуться и жить дальше. Никогда не хотел быть эмигрантом и не планирую им становиться. Я всю жизнь мечтал путешествовать и так и планирую жить, когда окончу магистратуру, но я хочу и надеюсь вернуться в Крым. Это мой дом! Жизнь вне полуострова Сейчас я нахожусь в другой стране уже несколько месяцев. Но до сих пор сплю до обеда, не горю желанием просыпаться — ресурс все еще не восстановлен. Большую часть времени сижу дома, пытаюсь найти новую работу, но сил не хватает. Отъезд дает возможность сделать вдох. Перевод денег, изучение новых правил загружают мозг, но от прежнего стресса ты все же чуть-чуть отдыхаешь. Но проходят две недели, и ты начинаешь смотреть чаты, ленту и созваниваться с друзьями, слышишь радость: сегодня не отключили свет — и это уже праздник, видишь грустные, зареванные лица подруг с чемоданами и всё в том же духе. Становится даже тяжелее, так как ты тут, а не там. И когда я гуляю по заграничному городу, мне настолько тоскливо оттого, что у нас было так же… Когда на набережных гуляли иностранцы, совершенно разные люди общались, обменивались опытом и просто жили, танцевали, играли музыку, занимались вместе спортом. О тревоге и неудачах В Крыму я сделал выбор в сторону офлайн-работы и пожалел. Отменились проекты, на которые рассчитывал и строил планы. Жизнь в постоянной тревоге стала нормой, но потеря работы отразилась на психофизическом состоянии еще сильнее. Отсутствие стабильности и нехватка средств для комфортного существования стали бить очень сильно, особенно учитывая обязанности, которые взял на себя. И эта тревожность начала нарастать еще сильнее, так как увеличилось время ожидания транспорта, а порой он и вовсе не ходил. В этом ожидании гул сирен давит еще сильнее, особенно когда живешь в таком режиме больше четырех лет. О закрытых кафе и темной энергии Закрылись многие заведения, лавки и кафе. Уже не осталось мест, где есть нормальная веганская еда. Но что касается культурной жизни, на момент начала лета мое окружение объединилось и сплотилось вокруг общей цели — жить и дарить любовь. Металлисты обнимаются с рэперами и танцуют вместе под драм-энд-бейс, хотя музыка стала более жесткой: больше тяжелого металла, даба, хардкора и техно. Раньше она была более светлая и легкая. Люди стали черпать силы с помощью «темной энергии» [имеется в виду тяжелая музыка. — Прим. Юга.ру]. Массовые мероприятия отменены, но люди все равно собираются и играют музыку на акустике, когда света нет. О взорванных посылках и космических ценах Топливный кризис прямо коснулся и меня, и моей работы. Поставки материалов стали слишком дорогими и порой невозможными, так как водители отказываются везти, а те, кто соглашается, — называют космическую цену за доставку в Крым. Заказчики отказываются платить, и поэтому проекты просто срываются. Многие вещи, заказанные через службы доставки или маркетплейсы, взрываются — так прямо и пишут [речь идет об атаках БПЛА на логистические центры и транспорт. — Прим. Юга.ру]. Музыкальное оборудование, мерч, кроссовки, пластинки. Многие мои друзья лишились своих заказов из-за того, что их товары были уничтожены при взрывах. О пустых набережных и отъездах Туристов стало в разы меньше. Я даже пожалел, что уехал на конец лета. Многие друзья уехали не только на лето, но и, похоже, на ближайшее время, пока все не наладится. Знакомых и близких сокращают на работе. Удаленно работать с перебоями электричества стало невыносимо. Поэтому основная причина отъездов — сложность работать. Большинство людей из моего окружения, кто до сих пор не уехал, уже не пугаются взрывов, хоть и спят в коридорах. Они привыкли, как и я. Но когда лишаешься возможности работать, то это начинает давить очень сильно. Все, кто уезжает сейчас, делают это со слезами и в депрессии, так как эти люди мирились со многим, чтобы просто жить в любимом Крыму. Чтобы просто жить дома.

Севастополь © Фото Влада Александрова, Юга.ру

Алекс, турист из Латинской Америки (26 лет) О дороге Я решил поехать в Крым поездом из Краснодара. Думал, что просто сяду и доеду до Феодосии, но оказалось немного иначе. Поезд доехал только до станции Керчь-Южная. Там все пассажиры пересели на автобусы, которые предоставляла администрация. На них были указаны направления, и каждый ехал дальше по своему маршруту — кто-то в Симферополь, кто-то в Джанкой, кто-то во Владиславовку. В целом это не было проблемой, просто я не ожидал такой пересадки. В дороге все прошло спокойно. Меня никак отдельно не обыскивали. Паспорт проверили только когда я заходил в поезд. Никаких проблем или каких-то неприятных ситуаций не было. Об электричестве и воде Самая большая проблема, которую я заметил, — электричество. Его практически не было. Иногда электричество включали максимум на пару часов ночью. В это время люди старались сделать все, что нужно: постирать вещи, зарядить телефоны, приготовить что-то. Почти у всех местных теперь есть электрогенераторы. Похоже, люди уже просто привыкли к тому, что электричество может пропасть в любой момент. Иногда вместе со светом пропадала и вода. Причем не только горячая — бывало, что не было вообще никакой воды. К этому тоже все как-то приспособились. Интернета у нас тоже не было. Но звонки работали, поэтому совсем без связи мы не оставались. О безопасности Когда я был в Крыму, было спокойно. Массовых прилетов беспилотников я не заметил, ночи проходили тихо. Никаких серьезных проблем за неделю у меня не возникло. Поврежденных домов или каких-то серьезно пострадавших зданий во время поездки тоже не видел. Я разговаривал с разными людьми, в том числе с военным, который занимается сбором остатков беспилотников. Он сказал мне, что не боится этой работы и что она не так опасна, как кажется со стороны. О полупустом побережье В Феодосии живет моя подруга, у нее я и остановился. Но мы не стали все время оставаться в городе и решили поездить по небольшим поселкам. Так дешевле, и мне было интересно увидеть не только туристический Крым. Туристов я почти и не видел. Их действительно было очень мало. Мы ездили вдоль побережья, и там иногда казалось, что никакого туристического сезона вообще нет. При этом мне как раз понравилось, что можно было спокойно ездить, смотреть разные места и общаться с местными. Я бы хотел вернуться в Крым еще раз, но здесь, конечно, дорого. В магазинах заметил разницу с Краснодаром. Выбор товаров здесь казался меньше, а некоторые вещи стоили заметно дороже. Без паники Мне показалось интересным, что люди, с которыми я разговаривал, довольно спокойно относятся ко всей этой ситуации. Все уже адаптировались к новой реальности. Конечно, у каждого есть свои проблемы, особенно с электричеством и бытом, но это уже стало частью повседневной жизни. Все люди, с которыми я общался, показались мне патриотичными. Я не встретил никого, кто говорил бы, что хочет уехать из Крыма. Наоборот, складывалось впечатление, что люди хотят оставаться здесь и просто приспособились к тому, как сейчас устроена их жизнь.

Феодосия © Фото предоставлено одним из героев текста

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