Ситуация с топливом в Краснодаре 7 сентября: где можно заправиться
Рассказываем, где в Краснодаре 7 сентября доступен бензин и дизель
7 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 78 заправок. Ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться, поэтому данные актуальны на момент публикации.
Бензин АИ-92 можно приобрести на 39 АЗС, АИ-95 — на 29 заправках. АИ-100 доступен на трех станциях, дизельное топливо есть на 76 АЗС.
Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок:
Работающие автозаправочные станции расположены в разных районах города. Заправиться можно на следующих объектах:
- «Роснефть» — трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Бородинская, Дзержинского, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;
- «Лукойл» — Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе;
- «Газпром» — Мачуги, Крупской, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;
- «Газпромнефть» — Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Евдокимовская, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
- Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская;
- «Татнефть» — Ростовское шоссе;
- «СитиОйл» — Мачуги, Ростовское шоссе;
- Teboil — Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская;
- «Уфимнефть» — Дзержинского, Солнечная, Восточный обход;
- Atan — 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
- «КТК» — Александра Покрышкина;
- «Ирбис» — Степана Разина;
- PNB — Монтажников, Шевченко;
- «Сивнефть» — Уральская;
- «ОПТИ» — Красных Партизан;
- Petrol — 70-летия Октября.
При этом на некоторых автозаправочных станциях собственники установили ограничения на отпуск топлива. На таких объектах горючее продают только для заправки непосредственно в баки автомобилей.
Как писали Юга.ру, российские компании не выполнили почти 60% биржевых контрактов на поставку бензина.
Все материалы по теме: