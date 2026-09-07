Ситуация с топливом в Краснодаре 7 сентября: где можно заправиться

Рассказываем, где в Краснодаре 7 сентября доступен бензин и дизель

7 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 78 заправок. Ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться, поэтому данные актуальны на момент публикации.

Бензин АИ-92 можно приобрести на 39 АЗС, АИ-95 — на 29 заправках. АИ-100 доступен на трех станциях, дизельное топливо есть на 76 АЗС.