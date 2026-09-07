Ситуация с топливом в Краснодаре 7 сентября: где можно заправиться

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Рассказываем, где в Краснодаре 7 сентября доступен бензин и дизель

7 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 78 заправок. Ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться, поэтому данные актуальны на момент публикации.

Бензин АИ-92 можно приобрести на 39 АЗС, АИ-95 — на 29 заправках. АИ-100 доступен на трех станциях, дизельное топливо есть на 76 АЗС.

Бензина АИ-95 нет на 80% российских заправок:

Работающие автозаправочные станции расположены в разных районах города. Заправиться можно на следующих объектах:

  • «Роснефть» — трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Бородинская, Дзержинского, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;
  • «Лукойл» — Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе;
  • «Газпром» — Мачуги, Крупской, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;
  • «Газпромнефть» — Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Евдокимовская, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
  • Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская;
  • «Татнефть» — Ростовское шоссе;
  • «СитиОйл» — Мачуги, Ростовское шоссе;
  • Teboil — Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская;
  • «Уфимнефть» — Дзержинского, Солнечная, Восточный обход;
  • Atan — 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
  • «КТК» — Александра Покрышкина;
  • «Ирбис» — Степана Разина;
  • PNB — Монтажников, Шевченко;
  • «Сивнефть» — Уральская;
  • «ОПТИ» — Красных Партизан;
  • Petrol — 70-летия Октября.

При этом на некоторых автозаправочных станциях собственники установили ограничения на отпуск топлива. На таких объектах горючее продают только для заправки непосредственно в баки автомобилей.

Как писали Юга.ру, российские компании не выполнили почти 60% биржевых контрактов на поставку бензина.

Автомобили Краснодар Топливо Транспорт

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