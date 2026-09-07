Запах гниения и чернеющие пляжи: эколог рассказал, почему Анапа снова утопает в камке и что с ней можно делать

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала эколога Романа Пукалова https://t.me/Roman_eco/2130
    © Скриншот из телеграм-канала эколога Романа Пукалова https://t.me/Roman_eco/2130

На пляжах Анапы снова обнаружили камку. Эксперт считает, что проблема кроется не только в климате, но и в организации уборки акватории

Предыстория: В начале августа отдыхающие в Анапе пожаловались на потемневшую воду и запах гниющей камки (кладофоры). Тогда власти заявили, что разложение водорослей в теплом море — естественный процесс, который никак не вредит качеству воды.

В начале сентября эколог и директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов опубликовал в соцсетях кадры гниющей камки, которую вновь прибило к берегам Анапы. По словам эксперта, небольшой шторм 6 сентября частично смыл черную массу обратно в акваторию, однако проблема осталась нерешенной.

«Эта некогда зеленая водоросль теперь стала черной. Людей на пляже нет из-за запаха гниющей кладофоры бродячей», — написал эколог.

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7 сентября блогер Андрей Маковозов обсудил с Романом Пукаловым этот вопрос. Как пояснил ученый, камка — естественная и важная часть экосистемы Анапской бухты. Она работает как природный биофильтр, насыщает воду кислородом и служит укрытием для мелких морских обитателей.

«Без камки давно бы уже было болото в Анапской бухте, потому что у нее важнейшая роль. Но когда ее выбрасывает на берег, она начинает гнить, превращается в черную жиж. Запах сероводорода ощущается, аммиака — ничего в этом опасного нет для здоровья. Бактериальное увеличивается загрязнение в этой жиже. Купаться в этом не нужно точно, но смертельной опасности для здоровья она не представляет», — объяснил Пукалов.

Специалист отметил, что камка пригодна для производства удобрений, кормов и даже утеплителей. Если создать условия для бизнеса, предприниматели могли бы сами забирать водоросли прямо из моря. Это приносило бы им доход, а пляжи очищались бы автоматически. Однако пока камку убирают только после того, как она попадает на берег и начинает гнить.

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По мнению Пукалова, первым делом Анапе необходимо достроить очистные сооружения. Главный фактор активного размножения камки — попадание в море стоков с азотными и фосфорными соединениями. На фоне потепления и прогрева воды объемы водорослей у берегов курорта будут только расти.

Ученый и блогер также обсудили риски появления камки в Геленджике на фоне строительства марины. По оценке Пукалова, если экосистему нарушат, через несколько лет геленджикский берег столкнется с той же проблемой, что и Анапа. При этом эколог подчеркнул, что эти водоросли — частые «гости» на южных курортах. Они встречаются и в Крыму, и в акватории Индийского океана.

Ранее Юга.ру писали про ежегодное цветение камки на пляжах Анапы. Подробнее читайте в нашем материале.

Анапа Пляжи Черное море Экология

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