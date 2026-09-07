В Краснодаре покажут цветные и монохромные работы Стаса Серова

С 9 по 13 сентября в краснодарской галерее пройдет выставка «Жизнь как шапито» Стаса Серова (18+)

Гости смогут увидеть и приобрести как ранние работы творца, так и новые. Арт-директор галереи «Особняк» Ольга Трапицына рассказала Юга.ру, что будет представлено большое количество разных картин — цветных и монохромных.

На вернисаже будет присутствовать Стас Серов, поэтому желающие смогут пообщаться с художником.

Выставка откроется в галерее «Особняк» 9 сентября в 16:00 и будет работать до 13 сентября включительно с 15:00 до 19:00. Стоимость билета — 200 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Напомним, восемь лет Стас Серов провел в колонии строго режима под Краснодаром. В августе 2017 года его осудили за сбыт наркотиков в крупном размере. В мае 2025 года состоялась первая выставка после выхода Серова на свободу.

Станислав Серов родился в 1961 году в Краснодаре. В 1987 году окончил художественно-графический факультет Краснодарского государственного университета. Сейчас является членом Союза художников России.



Первая выставка Стаса Серова состоялась в 1988 году и с тех пор работы художника экспонируются на многих выставочных площадках России и зарубежья. Произведения Серова находятся в музеях и частных собраниях России, Англии, Франции, Германии, США и Японии. Жанр его работ можно определить как пересечение наивного искусства, поп-арта и концептуализма. Сам Серов называет его синтезом живописи и старинной фотографии.