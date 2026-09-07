В Севастополе волонтеров привлекли к ликвидации последствий атаки БПЛА

Около 50 жителей Севастополя вызвались помочь убрать последствия атаки дронов

Предыстория. 7 сентября Севастополь подвергся атаке БПЛА. Сначала стало известно о погибшем ребенке и трех потрадавших. Позже власти сообщили, что в больнице скончался раненый мужчина. 7 сентября в Севастополе организовали сбор добровольцев для помощи в устранении последствий атаки беспилотников. Информация о наборе волонтеров появилась в паблике штаба общественной поддержки города.

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Сбор проходил в рамках инициативы «Защитим Севастополь вместе». Проект в 2024 году запустил телеканал «СТВ», однако позже его сделали общегородским. В штабе общественной поддержки Севастополя рассказали «Осторожно, новости», что помощь добровольцев требовалась для уборки разбитого стекла и установки защитных пленок на окна. На призыв о помощи откликнулись около 50 человек. По предварительным данным, в результате атаки пострадали десять многоквартирных домов. Восстановительные работы идут также в одном из корпусов детского сада № 2 — там основные повреждения уже устранили.