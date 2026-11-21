Краснодарцы смогут оценить постановку про людей, которые пытались пересмотреть сделанный выбор (21+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 28 и 29 ноября премьерные показы спектакля «Шанс». Это выпускной проект базового курса актерского мастерства ACT.LAB 45. Режиссером постановки выступила Екатерина Корецкая.

В центре не сообщают о сюжете спектакля. Говорится только, что герои пытаются разобраться в прошлом и пересмотреть сделанный выбор.