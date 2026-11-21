Попытка разобраться в прошлом. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Шанс»
Краснодарцы смогут оценить постановку про людей, которые пытались пересмотреть сделанный выбор (21+)
Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 28 и 29 ноября премьерные показы спектакля «Шанс». Это выпускной проект базового курса актерского мастерства ACT.LAB 45. Режиссером постановки выступила Екатерина Корецкая.
В центре не сообщают о сюжете спектакля. Говорится только, что герои пытаются разобраться в прошлом и пересмотреть сделанный выбор.
Коллектив важнее личности:
Постановщица пытается ответить на вопросы:
- Если бы жизнь дала тебе еще одну возможность, что бы ты изменил?
- Честны ли мы с собой, когда больше нечего скрывать?
- Когда привычные роли, оправдания и недосказанности теряют смысл?
Показы пройдут 28 и 29 ноября. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 29 ноября состоится «Последний ужин Романовых».
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