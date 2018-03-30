СМИ сообщили о допросе дагестанского миллиардера, владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова

Следственные органы опрашивают 51-летнего совладельца группы «Сумма», бизнесмена Зиявудина Магомедова

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в компании. По словам источника, бизнесмен не задержан; также он опроверг информацию об обысках в офисе компании, о чем сообщало РБК.

Причину следственных действий в «Сумме» не уточнили.

Об обысках и задержанных в офисе группы «Сумма» сообщили ранее и «Новые известия». По информации издания, обыски также прошли дома у обоих владельцев «Суммы» — братьев Магомедовых (Зиявудина и его брата Магомеда).

По данным телеграм-канала о транспортной индустрии «Нератька», формально причиной задержания называют неуплату налогов на 9 млрд рублей, но также источники это связывают с прошедшими в Дагестане арестами высокопоставленных чиновников.

Среди активов группы «Сумма» — третий по грузообороту портовый оператор Европы Новороссийский морской торговый порт (сейчас на стадии переговоров находится продажа «Суммой» доли в НМТП другому владельцу портом — «Транснефти»). В марте налоговая служба заявила о нарушениях со стороны НМТП в 2014–2015 годах: компания недоплатила почти 7 млрд рублей налогов и должна в виде пени заплатить еще 2,47 млрд рублей.

Источник Inc.ru в Генпрокуратуре утверждает, что следователи заинтересовались Магомедовым из-за конфликта с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в связи со строительством футбольного стадиона «Арена Балтика». Калининград — второй резервный город проведения ЧМ—2018 наряду с Самарой. В строительстве участвовала дочерняя структура «Суммы», которая «фактически прекратила работы, после чего Алиханов обратился за помощью к руководству страны».

«Сумма» владеет активами в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. В рейтинге богатейших людей России по версии Forbes Магомедов занимает 63-е место с со​стоянием в $1,4 млрд.