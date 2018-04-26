ФАС предложила продлить компании «Транснефть» разрешение на покупку доли группы «Сумма» в НМТП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готова продлить при необходимости компании «Транснефть» разрешение на покупку доли группы «Сумма» в Новороссийском морском торговом порту (НМТП)

Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев по итогам совещания ведомства в Крыму.

«Мы продлим разрешение на покупку, никакой проблемы. То есть если они месяца за три до истечения срока нам подадут заявление, мы еще раз дадим разрешение на год. Это просто заявление, мы даже новый анализ рынка не делаем, только смотрим, что изменилось в структуре. Если ничего не изменилось — подписываем и все, мы не будем барьером здесь», — сказал он.

По словам Артемьева, в покупке доли «Суммы» в порту заинтересована и «Роснефть». Однако новых заявок у ФАС нет.

Сейчас 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежат «Транснефти» и группе «Сумма» через Novoport Holding. Отдельно «Транснефть» через дочернюю компанию владеет еще 10,5%, «Сумма» — 2,75%. Еще 20% акций НМТП принадлежат Росимуществу, 5,3% находятся в управлении РЖД.

Группа «Сумма» вела переговоры с «Транснефтью» о продаже своей доли НМТП. В феврале ФАС одобрила сделку, сообщает ТАСС.