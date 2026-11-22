От падения обломков беспилотников в ночь на 22 ноября пострадали четыре жителя поселка Афипский и один — в станице Медеведовской

Оперативный штаб Краснодарского края отчитался о последствиях атаки БПЛА на регион в ночь на 22 ноября.

В поселке Афипском Северского района различные травмы получили четыре человека, повреждена кровля и разбиты стекла в 13 частных домовладениях.

Еще один человек пострадал в станице Медведовской Тимашевского района. Там оказались разбиты стекла в одном частном доме.

«[Пострадавшим] оказали всю необходимую помощь. Во всех случаях на местах работают оперативные и социальные службы», — сообщает оперштаб.

Минобороны России сегодня утром сообщило, что минувшей ночью илами ПВО было уничтожено 170 беспилотников над восемью регионами страны, включая Краснодарский край.