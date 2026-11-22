Пятеро жителей Краснодарского края пострадали в результате ночной атаки БПЛА
От падения обломков беспилотников в ночь на 22 ноября пострадали четыре жителя поселка Афипский и один — в станице Медеведовской
Оперативный штаб Краснодарского края отчитался о последствиях атаки БПЛА на регион в ночь на 22 ноября.
В поселке Афипском Северского района различные травмы получили четыре человека, повреждена кровля и разбиты стекла в 13 частных домовладениях.
Еще один человек пострадал в станице Медведовской Тимашевского района. Там оказались разбиты стекла в одном частном доме.
«[Пострадавшим] оказали всю необходимую помощь. Во всех случаях на местах работают оперативные и социальные службы», — сообщает оперштаб.
Минобороны России сегодня утром сообщило, что минувшей ночью илами ПВО было уничтожено 170 беспилотников над восемью регионами страны, включая Краснодарский край.
Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодарского края ищут подрядчика, который возьмется за 615 миллионов рублей почти год охранять 130 автомобильных мостов в регионе.
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