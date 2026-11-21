В результате несчастного случая в месяц Саша получил черепно-мозговую травму. У мальчика случился инсульт, развилась гидроцефалия, а в три месяца — кровоизлияние в головной мозг.



Врачи почти год боролись с последствиями. Из краевой больницы Сашу направили в Москву, где установили программируемый шунт — он помогает отводить лишнюю спинномозговую жидкость и контролировать внутричерепное давление. Нервная система Саши пострадала, у него диагностировали ДЦП.



«Мы много сил отдаем лечению, возим сына в разные клиники за свой счет и при поддержке добрых людей. Саше помогают специалисты реабилитационного центра в Краснодаре. Благодаря постоянной терапии и занятиям сын ходит с ходунками, ползает, сам садится, встает у опоры, забирается на адаптивный стульчик», — поделилась мама мальчика Анна Брызгалова.



За свою жизнь Саша перенес девять операций на головном мозге. Восстановительное лечение необходимо продолжать, чтобы он не утратил навыки и наработал новые.



«У Саши ДЦП, спастический тетрапарез, гидроцефалия в стадии субкомпенсации. Первоочередные задачи лечения — формирование у мальчика новых двигательных навыков и умений, улучшение функции жевания и глотания твердой пищи, активизация психического и речевого развития», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.



В семье Сиянко двое детей, средств родителей хватает только на самое необходимое. Им сложно самостоятельно собрать средства на курсовое лечение. Всего требуется 187 625 рублей .



Как помочь Саше:

отправить пожертвование с банковской карты на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке поиска «Русфонд», в назначении платежа укажите: организация лечения Саши Сиянко);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонд» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Саши Сиянко. Без НДС.