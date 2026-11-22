20 ноября в свой дебютный рейс по маршруту Краснодар — Горячий Ключ отправился пригородный электропоезд ЭС-105 «Финист». Как сообщает пресс-служба СКЖД, это первая электричка такого типа не только в Краснодарском крае, но и на всем Северном Кавказе.

«Финист» начали выпускать в компании «Синара» в 2023 году, после ухода с российского рынка Siemens, производителя поезда «Ласточка». Отечественная разработка во многом базируется на немецкой и отличается от нее электронной «начинкой», компоновкой (тяговым является не вагон машиниста, а один из пассажирских) и внешним видом носового обтекателя. Также немного по-другому расставлены кресла в вагонах (нет рядов, которые «смотрят» друг на друга).

Поезд, который запустили между Краснодаром и Горячим Ключом, состоит из пяти вагонов и рассчитан на 395 пассажиров. В СКЖД рассчитывают в ближайшее время получить еще три подобных состава, чтобы запустить беспересадочное пригородное сообщение между Краснодаром и Туапсе.