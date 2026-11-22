Администрация парка «Краснодар» анонсировала просмотр футбольного матча в амфитеатре. Игра начнется 22 ноября в 14:00. ФК «Краснодар» на выезде сыграет против московского «Динамо» — соперника, в матче с которым в конце прошлого сезона «быки» упустили шанс стать чемпионами.

На данный момент динамовцы с 31 очками делят в турнирной таблице первое место с «Зенитом», который свой матч 15-го тура уже провел в субботу (и неожиданно уступил «Рубину», 1:3). У «Краснодара» пока что 26 очков.

Просмотр матча в амфитеатре парка «Краснодар» будет бесплатным, но приходить рекомендуется несколько заранее, поскольку в целях безопасности зрителей будут досматривать на входе.