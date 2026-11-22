Собрали для вас видео последствий сильного дождя, который затопил Сочи минувшей ночью

Залило водой подземную парковку дома на улице Гранатной , улицы в Кудепсте и поселке Чайсовхоза .

Вышли из берегов реки Херота, Кепша и Ира.

На 170-м километре федеральной трассы «Джубга — Сочи» (спуск с Мамайского перевала на юго-восток) всю ночь безопасность движения регулировали сотрудники ГИБДД.

Местные жители выкладывали в соцсети нарезки с разгулом стихии.

Мэрия Сочи утром 22 ноября отчиталась о том, что пострадавших от ливня не зафиксировано, сель на проезжей части в Уч-Дере убрана, а спуск с Мамайского перевала «осуществляется в штатном режиме». При этом сохраняется риск подъема воды на реках Херота, Кепша и Хобза, а в горных районах ожидается сильный снег.

«Штормовое предупреждение продолжает действовать. Жителям и гостям курорта Сочи рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, не приближаться к рекам и малым водостокам. Не следует оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями. Поездки в Горный кластер — только на автомобиле с зимней резиной», — предупреждает мэрия.

Согласно сервису Яндекс.Погода, дождь разной степени интенсивности будет идти на всей территории сочи до конца суток 22 ноября.