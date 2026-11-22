Сочи затопило ливнем, дороги превратились в реки
Собрали для вас видео последствий сильного дождя, который затопил Сочи минувшей ночью
Вечером 21 ноября во многих районах Сочи начался сильный дождь.
Многие дороги быстро полностью скрылись под водой. Затопило площадь Морского вокзала, в районе Мамайка под воду ушли улицы Плеханова и Яблочная. Адлер тоже пострадал — на улице Ленина организовали реверсивное движение.
В жилой дом на Вишневой улице ударила молния.
Залило водой подземную парковку дома на улице Гранатной, улицы в Кудепсте и поселке Чайсовхоза.
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Вышли из берегов реки Херота, Кепша и Ира.
На 170-м километре федеральной трассы «Джубга — Сочи» (спуск с Мамайского перевала на юго-восток) всю ночь безопасность движения регулировали сотрудники ГИБДД.
Местные жители выкладывали в соцсети нарезки с разгулом стихии.
Мэрия Сочи утром 22 ноября отчиталась о том, что пострадавших от ливня не зафиксировано, сель на проезжей части в Уч-Дере убрана, а спуск с Мамайского перевала «осуществляется в штатном режиме». При этом сохраняется риск подъема воды на реках Херота, Кепша и Хобза, а в горных районах ожидается сильный снег.
«Штормовое предупреждение продолжает действовать. Жителям и гостям курорта Сочи рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, не приближаться к рекам и малым водостокам. Не следует оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями. Поездки в Горный кластер — только на автомобиле с зимней резиной», — предупреждает мэрия.
Согласно сервису Яндекс.Погода, дождь разной степени интенсивности будет идти на всей территории сочи до конца суток 22 ноября.
Как писали Юга.ру, ранее на этой неделе от ливня пострадал Новороссийск.