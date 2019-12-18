Господдержка и малый бизнес — параллельны или перпендикулярны?
Краснодарский край, Вся Россия Партнерский Распечатать
Бизнес-журналист Елена Дышекова — о том, где найти точку пересечения малого бизнеса с государственной поддержкой.
Собственный бизнес стал настолько доступным, что только ленивый не посмотрел в его сторону. Если раньше слово «предприниматель» подразумевало принадлежность к, казалось, какой-то высшей социальной касте, то сейчас понятия перемешаны настолько, что порой не поймешь, кем быть выгоднее — собственником бизнеса или рядовым инженером в большой корпорации.
Печете тортики, делаете магнитики, чините компьютеры — добро пожаловать в стройные ряды предпринимателей, развивающих малый бизнес в России. В какой-то момент эти люди не смогли (или не захотели) работать в найме и ушли от стабильной «дядиной» зарплаты в самостоятельное плавание, которое вместе с независимостью сулит круглосуточную занятость, финансовые качели и включение режима многозадачности.
Это раньше в бизнес шли те, кто собрал приличный стартовый капитал, имея представление о бизнес-процессах и будучи знакомым с налоговым законодательством. Сейчас предпринимательство заметно помолодело. Поколение Z особо не заморачивается: купил китайского барахла на AliExpress, завел профиль в инстаграме и продаешь себе через директ, не вставая на налоговый учет. Конечно, это касается не всех, но все же.
Бизнес-истории Краснодарского края:
Часто наблюдаю такую картину: предприниматели крутятся в своем обороте и никак не могут расширить границы. Масштабироваться — если по-бизнесовому. И тут все, казалось бы, упирается в главный вопрос: где взять денег на это самое масштабирование? На новый офис, обученный профессиональный персонал, новое оборудование?
Государство предлагает немалое количество программ для поддержки малого бизнеса. Можно получить помощь (в том числе и бесплатную!) в разработке бизнес-плана, в открытии ИП и ООО, создании сайта. Но почему-то никто из моих знакомых предпринимателей даже и не подумал получить бесплатный бизнес-план…
Изучаем субсидии — тоже есть куда податься. Краевой департамент промышленности раздает деньги на технологическое присоединение или компенсирует затраты на обучение. Министерство сельского хозяйства предлагает больше 15 программ субсидирования в разных направлениях. Выращиваешь чай, разводишь крупный рогатый скот, добываешь водные биоресурсы — получи и распишись. Служба труда и занятости тоже готова поддержать начинающих предпринимателей рублем. Был безработным, а потом решил открыть свое ИП — имеешь право получить выплату до 117 тыс. 600 рублей.
О малом бизнесе:
Если верить официальному порталу МСП на Кубани, государство только и думает о том, как бы выдать молодому бизнесмену займ всего от 4% годовых. Условия выглядят привлекательнее, чем обычные банковские кредиты для малого бизнеса. При этом деньги дают в принципе немалые — от 5 до 20 млн рублей. Главное, чтобы потратили их правильно — купили оборудование, товарно-материальные ценности, сырье, а не просто растренькали на общехозяйственные нужды.
Вроде поддержка шикарная, но опять же — почему-то мало кто из реальных бизнесменов пытается ей воспользоваться. Я спросила в Клубе малого бизнеса, где состоит почти 100 предпринимателей, кто из них попытал счастье и подавал заявки во все эти шоколадные программы. В ответ — тишина. А потом робкое: «Нам спокойнее, если государство не знает о нашем существовании».
Кого-то пугает количество документов, которые необходимо собрать, кого-то смущают жесткие условия. Ведь если ты заявил в бизнес-плане, что продаешь условные пирожки с капустой — потом переметнуться на пирожки с картошкой уже не получится. Субсидию-то тебе давали под капусту, а то, что рынок диктует свои правила, государственным бюджетом пока не предусмотрено. Кому-то нечем обеспечить кредит, поэтому нет шансов, что его выдадут. В итоге получается замкнутый круг.
А может, это такая проверка на прочность. Уж если ты пришел в предпринимательство всерьез и надолго и не рассматриваешь для себя варианты побега, то и здесь, в вариантах господдержки, тоже дойдешь до конца.
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