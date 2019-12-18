Господдержка и малый бизнес — параллельны или перпендикулярны?

Бизнес-журналист Елена Дышекова — о том, где найти точку пересечения малого бизнеса с государственной поддержкой. Собственный бизнес стал настолько доступным, что только ленивый не посмотрел в его сторону. Если раньше слово «предприниматель» подразумевало принадлежность к, казалось, какой-то высшей социальной касте, то сейчас понятия перемешаны настолько, что порой не поймешь, кем быть выгоднее — собственником бизнеса или рядовым инженером в большой корпорации. Печете тортики, делаете магнитики, чините компьютеры — добро пожаловать в стройные ряды предпринимателей, развивающих малый бизнес в России. В какой-то момент эти люди не смогли (или не захотели) работать в найме и ушли от стабильной «дядиной» зарплаты в самостоятельное плавание, которое вместе с независимостью сулит круглосуточную занятость, финансовые качели и включение режима многозадачности. Это раньше в бизнес шли те, кто собрал приличный стартовый капитал, имея представление о бизнес-процессах и будучи знакомым с налоговым законодательством. Сейчас предпринимательство заметно помолодело. Поколение Z особо не заморачивается: купил китайского барахла на AliExpress, завел профиль в инстаграме и продаешь себе через директ, не вставая на налоговый учет. Конечно, это касается не всех, но все же.

Часто наблюдаю такую картину: предприниматели крутятся в своем обороте и никак не могут расширить границы. Масштабироваться — если по-бизнесовому. И тут все, казалось бы, упирается в главный вопрос: где взять денег на это самое масштабирование? На новый офис, обученный профессиональный персонал, новое оборудование? Государство предлагает немалое количество программ для поддержки малого бизнеса. Можно получить помощь (в том числе и бесплатную!) в разработке бизнес-плана, в открытии ИП и ООО, создании сайта. Но почему-то никто из моих знакомых предпринимателей даже и не подумал получить бесплатный бизнес-план… Изучаем субсидии — тоже есть куда податься. Краевой департамент промышленности раздает деньги на технологическое присоединение или компенсирует затраты на обучение. Министерство сельского хозяйства предлагает больше 15 программ субсидирования в разных направлениях. Выращиваешь чай, разводишь крупный рогатый скот, добываешь водные биоресурсы — получи и распишись. Служба труда и занятости тоже готова поддержать начинающих предпринимателей рублем. Был безработным, а потом решил открыть свое ИП — имеешь право получить выплату до 117 тыс. 600 рублей.