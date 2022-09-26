«Звездная пыль» или «Сказка о потерянном времени 2.0»

Главный режиссер театра Арсений Фогелев, поставивший «макротрагикомедию» (так жанр обозначили в театре), и автор, известный сибирский драматург Алексей Житковский — почти ровесники. Действие пьесы происходит в конце 2010-х, то есть почти в наши дни. Но чтобы понять рассказанную историю, надо вернуться назад лет на 25 лет. В девяностые. Те самые «девяностые», которыми политики любят припугивать электорат («когда …беспредел был, когда Ролтон жрали один!»).

Умереть — не встать?

…На темной-темной сцене светится только отраженный на ковре экран с пиратской копией некогда популярной эротической мелодрамы. Ты не сразу понимаешь, что рядом с 42-летней героиней находится ее грёза — воображаемый Джонни, он же Микки Рурк, из этих «Девяти с половиной недель» (Роман Бурдеев). Они довольно долго ведут дурацкий игривый диалог на плохом английском до тех пор, пока любовник-фантом не попросит «Хот факинг борщ! Спайсирашн борщ!». Это ночью в комнату зашел с половником голодный сын.

Ну а дальше Татьяна Гизатуллина (Анна Еркова), учительница английского языка, идет с 22-летним сыном Андреем (Иван Романенко) на кладбище — в день героической гибели мужа Ильдара в горячей точке. И бредут они по апрельской грязи снова почему-то в совершенной темноте. С фонариками.

Но Татьяна Викторовна, успевая раздраженно пилить сына, ориентируется тут отлично — у нее половина кладбища знакомых. Ровесников — спившихся, сторчавшихся, убитых. Их черепа прямо к лицам подсовывает … Джонни? Впрочем, неважно, кто это.

«В черной-черной комнате стоит черный-черный гроб на колесиках…» Помните страшные истории из советского детства? Они живы по сию пору, к ним только Пеннивайз от Стивена Кинга добавился.

Режиссер вместе с художником Константином Соловьевым тоже нашли мрачное решение, «заземлились»: центром существования героев на камерной сцене стала могила в оградке, она же тахта в комнате. Огромный ковер — подарок на свадьбу — периодически отделяет быт от работы — школы №35 в небольшом старинном городе Бугульме.

«Сон. Дрим. Муви»

Однако весело светящиеся буквы «Бугульма» вверху, на всю падугу, намекают нам, что жанр пьесы все-таки смешанный.

«И смешно и повеситься хочется» — шебутная подруга Гуля (яркая Мария Грачева) совсем неинтеллигентной училки соглашается с откровениями Татьяны про неразличимость снов с явью. «Жизнь есть сон, не говори. Я сама как иногда подумаю — ущипните меня семеро».

Тем не менее, Гульнара не принимает внезапных тяжелых откровений одноклассницы про «скотину» Ильдарушку — для нее очевидно, что тот был «настоящий мужик», а коли бил, значит любил. Не то что забитый и «стремный чухонец» Сергей Лысов, который стал космонавтом и зачем-то едет в свою школу.

Известие о том, что с небес на родную землю прибывает Сережа, подаривший ей в выпускном классе половину заграничного карандаша Кохинор, рушит и фантазии, и реалии Татьяны.

Очень земная женщина, довольно грубая, а местами даже хабалистая, понимает, что этот «лошок» ее, наверное, любил. И эта любовь — возвышенная, небесная.

Космонавт в скафандре (Виталий Пичик) является к Татьяне Викторовне вместо Джонни/Микки. Она, хоть и смеется над «хироу», не может сопротивляться. Ведь «он был лох, а стал бог».

Стармэн привез секретный порошок-стардаст. Он дарит ей звездную пыль, потому что хочет,чтобы она стала живой. «Не мертвой, злой, ужасной Татьяной Викторовной Гизатуллиной. А моей Таней. Таней Соколовой. Чудесной девочкой, смеющейся, какколокольчик в весенних лугах».

Женщина пробует: «Ит соу тейсти. Фридом…».

Это сладкое слово свобода.

Ей, два десятка лет не вспоминавшей соседа по парте, еще даже не приехавший Лысов залез в голову — «взорвал мозг», как звездный человек из песни Боуи «Starman». Они танцуют под эту знаменитую композицию.