Как писать о еде и людях в Краснодаре? Опыт «Краснодарской Щуки»

Не первый и, наверное, не последний раз, мне звонят и в трубку угрожают. Конкретно сегодня позвонил человек, кричал и выпалил, что я не имею права писать плохие отзывы, потому что у Щуки большая аудитория. Мол, будь у вас 500 подписчиков, тогда можно (нервный смех ). ⠀ Страшно ли мне? Страшно, потому что я обычная девочка. Без суперспособностей. Перестану я писать в своей манере? НЕТ. ⠀ Я продолжу пытаться сломать систему, в которой вашу негативную обратную связь тупо задавливают. Работать с негативом — высший уровень профессионализма. В наших заведениях встретить его можно редко. ⠀ Всё, что у меня есть, это какая-то публичность и вы. Я не скрываю своё лицо и ответственна за каждый пост в этом аккаунте. Что-то может вам не нравиться, с чем-то вы можете быть не согласны, но так уж бывает. ЭТО НОРМАЛЬНО. Поверьте, мы каждый день стараемся стать лучше и ни в коем случае не считаем себя истиной в последней инстанции. ⠀ Если захотите покарать, можете сразу обращаться лично ко мне — Эльвине Абибуллаевой (@elvina_abibullaevaa). У меня всё. Спасибо за внимание. ❤️