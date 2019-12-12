Как писать о еде и людях в Краснодаре? Опыт «Краснодарской Щуки»
«Краснодарская Щука» — онлайн-журнал о городской культуре Краснодара. Его авторы пишут о развлечениях и еде любых ценовых категорий на своем сайте и в соцсетях, а также разрабатывают рекламные кампании для заведений.
Создатель и главный редактор проекта Эльвина Абибуллаева рассказала порталу Юга.ру о мобильности и молодости в современных медиа, любимых заведениях города и угрозах рестораторов.
Беседа с Эльвиной Абибуллаевой входит в серию интервью с молодыми предпринимателями из Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес».
Как появилась «Щука»?
Эльвина Абибуллаева
основатель «Краснодарской Щуки»
— История моего бизнеса похожа на какой-то сериал. Два года назад меня уволили из проекта «Бронибой». После оплаты аренды квартиры в моем кармане оставалось ровно 5 тыс. рублей. И у меня был выбор: снова пойти в найм или наконец-то рискнуть и все свои знания и энергию превратить в бизнес. Я выбрала второе. Я неплохо на тот момент писала и чувствовала, что тема общепита потенциально интересна большой аудитории Краснодара. Так появилась «Краснодарская Щука» — медиа о заведениях и героях города.
Первый год я делала все сама, никакой команды не было. Я зарабатывала на рекламе очень мало, поэтому приходилось брать подработки. Но потом я поняла, что надо бросить все сторонние проекты и заниматься только «Щукой». Потому что только так можно изменить рынок.
Какой коллектив у вас сейчас? Чего удалось достичь? Что до сих пор только в планах?
— Сейчас в штате нас шесть человек, еще много внештатников, которые работают на проектах. На каждый материал/проект мы собираем команду: фотографа, видеографа, дизайнера, редактора и т.д. Готовый продукт мы уже верстаем в редакции и выпускаем.
Если о достижениях. В инстаграме у нас 55 тыс. подписчиков, но тут важнее конверсия. Часто у журналов по 100 тыс. подписчиков, а лайков под постом 100-200-300. Это никуда не годится. У нас в среднем пост набирает тысячу лайков, несколько сотен шеров и сохранений. 20 тыс. во «ВКонтакте» и ежедневно на сайте 5 тыс. посетителей. У нас есть свой подкаст, сейчас выпускаем второй.
Я выпустила «Карту интересных мест Краснодара», а сейчас собираю путеводитель для мам и пап города. Мы организовываем редакции в Сочи и Ростове. Есть куда расти.
Как выбирали направление работы?
— Мой бизнес — это симбиоз того, что я люблю и умею. Я не отделяю свое дело от своей жизни. Мое дело и есть моя жизнь.
Принято считать журналистов и медийщиков обслугой. Но это не так: все достойны равноценного отношения
Эльвина Абибуллаева
С какими проблемами вы столкнулись, когда запускали «Щуку»? Как их решали?
— Только с проблемами и сталкивалась. Мы отказались от размещения стороннего дизайна, сами пишем за рекламодателя тексты. И конечно, такой подход принимают не все. Кому-то мы объясняем свою позицию, а с кем-то просто прощаемся.
Еще в начале было тяжело писать даже просто нейтральные обзоры на ресторан. Два года назад в медиа про общепит писали либо хорошо, либо никак — как о покойнике. Так что за время работы мне не раз угрожали и грозились «покарать». Эмоционально это вывозить тяжело.
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Не первый и, наверное, не последний раз, мне звонят и в трубку угрожают. Конкретно сегодня позвонил человек, кричал и выпалил, что я не имею права писать плохие отзывы, потому что у Щуки большая аудитория. Мол, будь у вас 500 подписчиков, тогда можно (нервный смех ��). ⠀ Страшно ли мне? Страшно, потому что я обычная девочка. Без суперспособностей. Перестану я писать в своей манере? НЕТ. ⠀ Я продолжу пытаться сломать систему, в которой вашу негативную обратную связь тупо задавливают. Работать с негативом — высший уровень профессионализма. В наших заведениях встретить его можно редко. ⠀ Всё, что у меня есть, это какая-то публичность и вы. Я не скрываю своё лицо и ответственна за каждый пост в этом аккаунте. Что-то может вам не нравиться, с чем-то вы можете быть не согласны, но так уж бывает. ЭТО НОРМАЛЬНО. Поверьте, мы каждый день стараемся стать лучше и ни в коем случае не считаем себя истиной в последней инстанции. ⠀ Если захотите покарать, можете сразу обращаться лично ко мне — Эльвине Абибуллаевой (@elvina_abibullaevaa). У меня всё. Спасибо за внимание. ❤️
Помимо постов об угрозах и отказе от чужого дизайна вы писали и о том, как ресторан «Правда» не оплатил вам фотосъемку, но использовал снимки. Эти случаи объединяет вектор на открытие внутренней кухни редакции. Подобные публикации — это крайние меры? Или хайп на скандальном?
— Каждый скандал для меня — серьезный эмоциональный кризис, поэтому я точно не смогла бы делать так намеренно. Но я не изменю систему, если буду пушистым кроликом. Максимальная честность — единственный метод в моем арсенале.
Принято считать, что журналисты и вообще медийщики — это обслуга. Но это не так, все мы делаем большую работу и достойны равноценного отношения.
Изучали ли вы рынок конкурентов, когда решили запускать свой бизнес? Или все получилось относительно спонтанно? Какие у вас сейчас отношения с конкурентами — вы соперники или коллеги?
— Я решила делать «Щуку» как раз потому, что аналогов не было. Был глянец, который писал о богатых для богатых, «афиши» со списком мероприятий и «типички» с криминальной или политической повесткой. Было много попыток сунуться в лайфстайл, но они венчались крахом. Я заняла эту нишу.
Я не дружу с конкурентами, мне кажется, это всегда попахивает лицемерием. Просто слежу за их работой, как и в целом за инфоповесткой.
Каково быть руководителем и выбирать работников?
— Никогда не боялась ответственности, но первое время было сложно найти «своих» ребят в команду. Для меня очень важны личные качества сотрудника. Если он классный профессионал, но человек плохой, нам не по пути.
Какой средний возраст редакции или внештатников «Щуки»? Какие плюсы/минусы работы с молодым коллективом?
— У нас все очень молодые, основному составу 20-22 года. Я вижу в этом больше плюсов, чем минусов: медиа для современного поколения должно делать современное поколение. Из минусов — ребят всему нужно учить, но эта стадия быстро проходит.
Вы выступали спикером на форуме «Дело за малым». Какие впечатления?
— На «Дело за малым» я была впервые, и все мои ожидания оправдались на 1000%. Масштабно! Выступала уже под вечер второго дня, думала, что в зале будет пара человек. Но оказалось, что более 700 человек пришло послушать региональные предпринимательские истории. Это еще раз доказывает, что мы живем в классное время, когда предпринимателем может стать любой.
Вы — амбассадор проекта «Мой бизнес». Что это значит для вашего дела?
— Мне важно показать своим примером, что свое дело можно запустить без инвестиций и команды. В один прекрасный день надо решиться и начать потихоньку идти к цели. Амбассадорство дало мне возможность высказаться перед широкой аудиторией, рассказать, как мы работаем в «Щуке», каких принципов придерживаемся.
Я не изменю систему, если буду пушистым кроликом. Максимальная честность — единственный метод
Эльвина Абибуллаева
Сразу после выступления на форуме за сценой меня ловили ребята, которые хотят у меня работать. Бизнес-тренер подарил мне обучение, которое я уже прошла. Да и парочка рекламодателей тоже появились.
Какие медиапроекты стали для вас примерам?
— Мне нравится, что делает маркетолог Александр Сысоев [создатель популярного телеграм-канала о ресторанах — Юга.ру]. Мы живем в такое время, что свои знания надо упаковывать в продукты, его деятельность — хороший тому пример. Смотрю, что происходит в регионах — молодцы казанские ребята из «Инде». Стараюсь смотреть не только на СМИ, что-то классное подглядываю у брендов и блогеров.
Назовите три любимых заведения редакции «Щуки».
— «The Печь» — шеф и владелец Андрей Матюха, кажется, на шаг впереди всего кубанского общепита. Он знает не только, как хорошо готовить, но и как налаживать сервис. За всю историю «Щуки» мы не получили ни одного плохого отзыва о ресторане.
«Сгущенка» — наша редакция находится по-соседству с кофейней, и мы уже давно фанаты местного кофе и десертов. Из раза в раз вкусно и отличная система лояльности для гостей.
Пиццерия «23 сантиметра» — не побоюсь сказать, что это лучшая пицца в городе. Неаполитанская, из дровяной печи, с пышным бортом и сочной начинкой. Ух!
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