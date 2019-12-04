В ноябре краснодарские производители деревянной утвари стали лауреатами национального этапа конкурса EY «Предприниматель года — 2019». Основатели ООО «А‑ФАБРИК» Иван Куккоев и Иван Романченко победили в номинации «Молодой предприниматель». Бизнесмены начинали с декораций для праздников, квестов и кафе, затем переключились на производство кухонных приборов из дерева и обнаружили, что они востребованы за рубежом. Контракт с компанией Auchan Retail удвоил оборот за счет экспорта в 20 стран мира, включая США, Великобританию, Францию и Китай. Юга.ру поговорили с Иваном Куккоевым об экологичности и доступности товаров А‑ФАБРИК, о молодости в бизнесе и о том, чем и для кого привлекательна господдержка. Беседа с Иваном Куккоевым открывает серию интервью с молодыми предпринимателями из Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес». О позиционировании товара

Как вы искали свое уникальное торговое предложение? Как выбирали нишу? — Мне не близок этот сленг — УТП, ниша… Тогда назовите несколько понятных отличий ваших товаров. — Частью нашей стратегии было то, что мы делаем не посуду (это товар на любителя), а именно утварь для приготовления, которую используют во всех кулинарных культурах. Среди отличий прежде всего хорошее ценовое предложение для ретейлера. За этим кроется очень оптимизированная цепочка поставок, управление издержками. В отличие от наших китайских конкурентов, единственных сейчас на российском рынке, мы делаем изделия из настоящего дерева. Изделия коллег на 30-40% состоят из эпоксидной смолы или из пластика, хоть и называются бамбуковыми или органическими — это совсем не наша история.

Хорошая деревянная посуда — это только для богатых? — Я не сказал бы, что наши изделия — для богатых. Скорее — наоборот: мы стоим в «Ашанах» и «Магнитах». У нас во многих категориях есть первая цена. ...но в крупных сетях ваши товары покупают просто как разделочные доски, но не как доски от А-ФАБРИК. Важно ли вам развивать узнаваемость вашего бренда? — Тут вопрос премиальности — она обычно опирается на бренд. У нас есть коллега Яна Османова с ее брендом Fuga. Она сделала замечательную историю, когда маленький, нарочито грубо обработанный кусочек дуба стоит в «Табрисе» и стоит 2500 рублей со скидкой, 4000 — регулярная цена. И люди покупают, но это история про бренд. Да, мы начали работать как контрактное производство. Чтобы занять долю рынка, мы выбрали экстенсивное развитие, для него важен объем заказа, важны обороты. Безотходное производство и вечная молодость Расскажите о вашем производстве. Много ли отходов от производства? — Подход А-ФАБРИК к сырью очень ответственный, и это не просто реакция на требования окружающей среды, но ДНК нашего бизнеса. Мы — лидер издержек, и эта модель научила нас с самого начала не воспринимать ни одну кроху сырья, входящего в ворота производства, как отход. Быть экологичным не только ответственно — в нашем случае это еще и выгодно. Мы перерабатываем до 100% входящего сырья. Источники сырья тоже важны — в 2020 году мы планируем получить сертификат FSC CoC.

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Не так давно мы запустили корпоративную программу возобновления лесного фонда ForestReload — в ее рамках каждый желающий может участвовать в высадке деревьев, в том числе приобретая продукты специальной линейки бренда на полках федеральных сетей. Как менялся ваш коллектив? С какими проблемами вы как молодые руководители сталкивались в работе с коллективом? — Мы начинали, по сути, как торговый дом. Большинство функций было завязано на нас с партнером, коллектив состоял из самых близких единомышленников. После создания собственного производства штат компании вырос кратно. Естественно, многие из наших начальников цехов и менеджеров значительно старше нас. Но возраст в нашей команде не играет большой роли — важнее то, что каждый сотрудник понимает, куда движется А-ФАБРИК в целом и что он для этого делает. Так получилось, что мы все по-своему молоды, так же как и наш бизнес.

Все бизнесмены — «почемучки»: нужно решать огромное количество задач, и они вечно новые Иван Куккоев

Что вы сегодняшний посоветовали бы себе тогдашнему, когда только начинали бизнес? — У меня сегодняшнего есть единственный страх — потерять запал и энергию, переполнявшие меня тогдашнего. Не стагнировать, не увериться в том, что «у нас все хорошо». И очень кстати, что постоянно меняющиеся реалии нашей экономики не дают этого сделать. Мы растем, появляются новые компетенции, знания и ресурсы, но машина времени работает только в одну сторону. Не надо изобретать советы для себя в прошлом, надо постоянно держать мозг в режиме «молодой и голодный». Какие эмоции от награды на важном конкурсе Entrepreneur Of the Year Awards? — Мы рады победе именно в номинации «Молодой предприниматель». Компания у нас с Иваном молодая, и все у нее впереди. Это своего рода кредит доверия от EY и от бизнес-сообщества в целом, и мы должны оправдать его в 2020 году.

Ощущали ли вы себя молодым предпринимателем по сравнению с лауреатами других номинаций? — Мне кажется, большая часть коллег, присутствовавших на церемонии вручения «Оскара для предпринимателей», по-своему молоды. И неважно, сколько нулей у них в оборотах, неважно, сколько человек на них работает, — их объединяет активная жизненная позиция и умение постоянно задавать вопросы себе и окружающему миру. Это то свойство, которое обычно приписывают малым детям, даже выделяют «возраст почемучки». Вот мы все «почемучки» — потому что нужно решать огромное количество задач, и они вечно новые. О господдержке и менторском возрасте Как появилась идея обратиться за господдержкой? — Мы экспортеры, а мер поддержки экспорта сейчас немало. Наша компания открытая, и мы с партнером с удовольствием принимаем участие в различных мероприятиях для малого бизнеса, вроде форума «Дело за малым». Там мы работали как менторы, помогая начинающим коллегам оценить перспективность их бизнеса. Многие убеждены, что ментором (наставником) можно быть только в почтенном возрасте. Или же в современном бизнесе лучше, чтобы разница в возрасте между советчиком и принимающим совет была меньше? — Не вижу зависимости от разницы в возрасте. Скорее важно, насколько отличаются твой путь и путь человека, от которого ты хочешь получить информацию. В современном мире, когда доступ не ограничен к различному, порой непроверенному контенту, устное общение приобретает большую ценность. В чем заключалась господдержка конкретно в вашем случае? — Мы работаем с государством по многим направлениям — это участие в бизнес-миссиях (например, в ноябре ездили в Шанхай), не оставляем надежд участвовать в работе стенда РФ на выставках в Германии. В основном мы работаем с Российским экспортным центром и Центром поддержки экспорта Краснодарского края. Очень благодарны департаменту инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края за приглашение спикерами на форум «Дело за малым».

Форум «Дело за малым» в Краснодаре: Фоторепортаж