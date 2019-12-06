Как открыть ИП и сколько это стоит? Пять шагов к своему делу

Определите вид деятельности и выберите код по ОКВЭД

О том, каким бизнесом вы планируете заниматься, нужно будет сообщить госорганам. Для этого существует Общероссийский классификатор видов экономической деятельности — ОКВЭД. В нем каждому виду соответствует определенный числовой код. Его нужно указать при подаче документов на ИП.

При выборе ОКВЭД нужно быть внимательным: вид деятельности может попадать в разные группы классификатора. Можно указывать неограниченное количество кодов, добавлять их или удалять после регистрации ИП. Но один код нужно указать в качестве основного — от него должен поступать основной доход.

Нужно учитывать, что ИП не имеют права заниматься производством и продажей алкоголя, лекарств, военной и космической техники, авиаперевозками, трудоустройством за границей, инвестфондами и работой ЧОПов. Некоторые виды деятельности требуют лицензии.

Полный список кодов ОКВЭД размещен на сайте Федеральной службы государственной статистики.