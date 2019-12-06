Как открыть ИП и сколько это стоит? Пять шагов к своему делу
Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя может стать несложным процессом, если хорошо подготовиться и собрать информацию заранее — в том числе о том, кто поможет открыть ИП безвозмездно.
Юга.ру рассказывают, как это сделать в пяти простых шагах, бесплатно и даже не выходя из дома.
Материал входит в серию статей для начинающих предпринимателей в рамках проекта «Мой бизнес».
Читайте также интервью с амбассадорами проекта.
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Определите вид деятельности и выберите код по ОКВЭД
О том, каким бизнесом вы планируете заниматься, нужно будет сообщить госорганам. Для этого существует Общероссийский классификатор видов экономической деятельности — ОКВЭД. В нем каждому виду соответствует определенный числовой код. Его нужно указать при подаче документов на ИП.
При выборе ОКВЭД нужно быть внимательным: вид деятельности может попадать в разные группы классификатора. Можно указывать неограниченное количество кодов, добавлять их или удалять после регистрации ИП. Но один код нужно указать в качестве основного — от него должен поступать основной доход.
Нужно учитывать, что ИП не имеют права заниматься производством и продажей алкоголя, лекарств, военной и космической техники, авиаперевозками, трудоустройством за границей, инвестфондами и работой ЧОПов. Некоторые виды деятельности требуют лицензии.
Полный список кодов ОКВЭД размещен на сайте Федеральной службы государственной статистики.
Сколько это стоит?
Регистрация ИП бесплатна при подаче документов онлайн, а также через МФЦ или нотариуса. При подаче бумажного заявления в ФНС России лично или по почте, а также электронного заявления без электронной подписи госпошлина составит 800 рублей.
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Подготовьте документы
Для регистрации ИП нужно заполнить заявление по форме № Р21001 и приложить к нему копию паспорта и квитанцию об уплате госпошлины (если подаете бумажное заявление либо электронное без электронной подписи). Скачать бланк заявления и сформировать квитанцию на пошлину можно на сайте налоговой.
Р21001 нужно заполнять черными чернилами от руки, если вы сами приносите его в госорганы; а если подаете документы онлайн — заполнить шрифтом Courier New высотой 18 и подписать электронной подписью. В этой же форме указываете и коды ОКВЭД.
Пакет документов для регистрации ИП включает:
- паспорт или нотариально заверенную копию, если документы подает доверенное лицо (доверенность на подачу документов также должна быть заверена у нотариуса);
- копии всех страниц паспорта;
- заполненное заявление Р21001;
- квитанцию об оплате госпошлины;
- дополнительные документы, если ИП регистрирует несовершеннолетний.
Подробный перечень документов приводится в п. 1 ст. 22.1 129-ФЗ.
В Краснодарском крае бесплатную помощь в открытии ИП и ООО можно получить, оставив заявку на официальном портале МСП на Кубани «Малый бизнес Кубани».
Специалисты Центра поддержки предпринимательства:
— проконсультируют по вопросам регистрации в качестве ИП;
— помогут заполнить все заявления, выбрать форму собственности и систему налогообложения;
— подберут код по ОКВЭД;
— расскажут о необходимом наборе документов, налоговых льготах, программах субсидирования.
Получить бесплатную консультацию можно также по телефону горячей линии Центра поддержки предпринимательства — 8 (800) 707-07-11.
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Подайте заявку на регистрацию ИП
Подать документы можно онлайн, лично или обратившись в организации, которые сами (чаще всего за определенную плату) заполнят все бумаги и подадут их за вас.
Онлайн:
Лично:
- в МФЦ;
- в налоговую инспекцию по месту жительства;
- отправить почтой письмо в налоговую инспекцию.
Незаконное предпринимательство влечет за собой административную и уголовную ответственность.
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Получите ответ из инспекции
Поданное заявление рассматривается в течение трех рабочих дней. О готовности документов можно узнать на сайте ФНС или в налоговой инспекции.
Зарегистрированный предприниматель получает лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
Документы ФНС направит на вашу электронную почту — бумажные оригиналы не выдаются. Если вам нужны бумажные копии, подайте такой запрос вместе с заявлением. Получить их можно по почте или в налоговой инспекции — это бесплатно.
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Если пришел отказ
Это может произойти, если документы заполнены с ошибками, содержат неполную информацию либо направлены не в ту инспекцию. Также причиной отказа может быть выбор запрещенной для ИП деятельности (см. карточку 1). Точная причина будет указана в ответе инспекции.
Устранив недочеты, документы можно подать заново. Если сделать это в течение трех месяцев, госпошлину не нужно будет оплачивать повторно.
С полным перечнем услуг, которые оказывает государство малому бизнесу, можно ознакомиться на сайте mbkuban.ru или в Центре поддержки предпринимательства по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6.
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