Сейчас в Веселовке строится VA Hotel. Его идея — отдых определяется приобретаемым опытом. Поэтому его создатели убеждены, что для отдыха нужны не только кафе и пляж, но и кинотеатр, тренажерный зал, каскадные бассейны, и винотека, и библиотека, и индивидуальный дизайн каждого номера. В конце ноября 2019 года руководитель проекта Кирилл Саенко запатентовал не только бренд отеля, но и его определение — experience отель. Юга.ру спросили предпринимателя, что это такое, зачем понадобился патент и почему для успеха нужно не только построить сам отель, но и изменить Веселовку вокруг него. Беседа с Кириллом Саенко входит в серию интервью с предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес». Расскажите подробнее об идее отеля — чем она уникальна?

Кирилл Саенко Автор проекта VA Hotel

— В основе концепции отеля лежит идея: качество отдыха определяет не локация, но опыт и впечатления, которые вы получите и привезете домой. Отдых должен нести новую информацию, новые эстетические откровения, гастрономические открытия и, конечно же, новое восприятие окружающего мира и себя в нем. В английском языке для этого есть слово «experience». И мы будем первым в РФ experience отелем. Да, недавно вы запатентовали это словосочетание, как и ваши название и логотип. Зачем? — Полученные патенты дают уверенность, что нашу концепцию в чистом виде не используют другие. Больше никто в стране не сможет назвать себя experience отелем, а когда нам удастся развить территориальный бренд Веселовки, никто не сможет пользоваться нашим сокращением VA.

Планируете ли вы на базе концепции вашего отеля открыть франшизу в РФ или других странах? — Франшизу мы не планируем, так как это поставит под угрозу уникальность проекта. Его концепция продумана до мелочей, масштабировать подобные решения крайне тяжело. Они бутиковые по своей сути. Скорее мы будем развивать курортную территорию — планируем построить еще несколько объектов в Веселовке. В частности, моя мечта — это академия для одаренных детей на полном пансионе, где помимо основной программы будут и занятия по гольфу, этикету, верховой езде и ораторскому искусству. В дальнейшем все наши проекты мы хотим связать единым брендом VA. Что подсказало строить новаторский отель? — К 2016-му я четыре года работал в московской девелоперской компании заместителем CEO по стратегическому планированию. Мы с командой исследовали перспективы рынка загородной недвижимости. Честно сказать, прогнозы были неутешительными. Бизнес-подход требовал не только радикальных изменений, но и внушительных вложений без гарантий возврата. Предлагать компании такие решения было бы неэтично, а сохранение подхода делало мою работу бессмысленной, рудиментарной. Задумался о смене деятельности.

Строя пятизвездочный комплекс в Веселовке, не хочешь, чтобы гости ходили среди мусора и кривых заборов Кирилл Саенко

Захотелось переехать к морю и создать что-то действительно масштабное и уникальное. Понимал, что это требует масштабных капитальных затрат, поэтому понадобилась концепция продукта, написание бизнес-плана и поиск инвестиций. До конца 2016 года появилась первая версия профиля VA hotel. Владельцы девелоперской компании, с которыми работали четыре года, согласились инвестировать в концепцию. Приступил к кропотливой работе над подбором команды и реализацией идеи. О проектировании — как и чем сложен ваш отель? — Было ясно, что отель должен удивлять и новаторским подходом к архитектуре. В мире, где качество жизни определяется пространством, архитектурные решения крайне важны. Вся зима 2017 года ушла на написание максимально полного технического задания для проектирования, а весной я начал выбирать команду архитекторов, которые взялись бы за непростую задачу. Только к концу весны мне порекомендовали Светлану Васильеву и Александра Леонова из Polygon.Lab. Это был прорыв — за пару месяцев ребята создали эскизы, которые позволяли построить уникальный объект при приемлемом бюджете. Александр и Светлана стали важнейшей частью команды, Александр даже переехал в Веселовку, чтобы на месте следить за реализацией. В основе архитектуры — идея о естественности форм и материалов с акцентом на функциональность и открытость пространства. Александр Леонов относит стиль нашего проекта к швейцарскому минимализму. Архитектурную концепцию основали на четырех столпах: море, открытый бетон, натуральное дерево и «зеленка». Если честно, просматривая проект, люди часто спрашивают, не хотим ли мы оклеить бетон обоями. Нет, не хотим. Бетон с его мелкими шероховатостями идеально подчеркивает нашу концепцию познания себя.

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Несмотря на внешнюю простоту решений, строительство такого объекта требует тщательной подготовки: от сложного состава бетона и сокрытия всех неархитектурных элементов до инженерных сетей внутри бетона. У нас нет права на ошибку в сетевых каналах: это вынудит нас разобрать бетонную стену целиком. Мы внимательно выбирали проектировщиков и остановились на ярославской компанию «ПроектСервис». Даже сейчас, когда активно идет строительство и проектирование завершено, команда «ПроектСервиса» продолжает оптимизировать чертежи. На какой стадии стройка сейчас? — Сейчас построены фундаменты пяти корпусов из шести. Готовы к заливке архитектурного бетона. Со временем количество людей в проекте возросло. У нас появился небольшой отдел маркетинга, внутренний строительный контроль, технолог по бетону, оператор бетонного завода и бэк-офис. Строительство ведет краснодарская компания. Все увлечены проектом, так как приятно думать, что мы будем первопроходцами в РФ — и в продукте, и в архитектуре. Такой проект ведь не реализовать без диалога с краевой администрацией? — Верно. В 2018 году мы подписали инвестиционное соглашение с администрацией Краснодарского края. Проекту, к счастью, не требовалось финансирование, хотя я знаю, что государство помогает и с этим. Нам же был нужен продуктивный диалог с властью о развитии среды вокруг отеля. Когда строишь пятизвездочный комплекс в Веселовке, хочешь, чтобы гости отеля не ходили по разбитым тротуарам среди неубранного мусора и кривых заборов. Если честно, боялись, что диалог будет сложным, но мы почувствовали вовлеченность администрации края в проект.

Сейчас мы заняты стратегическим мастер-планом развития курортного кластера на ближайшие 20 лет, который должен учесть интересы инвесторов и социальную нагрузку на территорию. Уже решаем проблему устаревших очистных сооружений. Рассчитываем на благоустройство пеших подходов к пляжам и рекреационным зонам. Обсуждаем архитектурный регламент, который контролировал бы стихийную застройку. Решение этих вопросов крайне важно к нашему открытию весной 2021 года. С какими трудностями вы сталкивались в работе с властью? — Поддерживаемые администрацией предложения не всегда можно реализовать из-за сложности законов. Дело в подходах: бизнес нацелен на результат и долгосрочную перспективу, тогда как государство больше ориентируется на соблюдение регламентов. Но за 15-20 встреч на разных уровнях мы поняли, что всегда можно найти круг общих задач. Например, хотя администрация края не может напрямую влиять на ресурсоснабжающие организации, мы смогли выработать «дорожную карту» по газификации отеля. Нам это важно, ведь в проекте — четыре открытых обогреваемых бассейна с видом на море, один из них — круглогодичный. Часто слышу, что в РФ сложно строить долгосрочный бизнес. Но я считаю, что горизонт планирования от 10 лет — единственный критерий устойчивости концепции. Да, неопределенность высока, законы и рынок меняются, продукт может эволюционировать, но модель бизнеса должна быть актуальна ближайшие 10 лет. Иначе не стоит тратить силы. А на таких периодах помощь властей и диалог с правительством не кажется бессмысленным. Чтобы быть в тренде 10 лет, ты должен менять не только себя, но и среду вокруг. В одиночку это не удастся. И такой подход к бизнесу выгоден всем. Это мое определение социальной ориентированности бизнеса. Вы говорите: «если проект не меняет среду, тратить силы не стоит». Значит, так можно сказать о большинстве малых бизнесов — от сети шаурмы или гостиничных домиков до рекламных агентств и фермеров? Как быть предпринимателям, которые не готовы менять мир? — Мы привыкли воспринимать «мир» как нечто глобальное. Но каждый контактирует с очень ограниченной частью мира. Ее-то и стоит развивать. Кроме прописанных в регламенте урн владельцу сети шаурмы несложно поставить перед киосками горшки с цветами или отдавать непроданное мясо в приют животных. В рекламном агентстве стоит задуматься о профессионализме и не покупать рекламные площади на фасадах исторических особняков. Или проводить социальные кампании, которые запомнятся всем и покажут потенциал лучше, чем банальности о низких ценах.

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Все это повысит лояльность клиентов и позволит выделиться из множества однотипных проектов. Конечно, важно готовить лучшую шаурму в городе. Но любая еда надоедает, а вот фокус на человечность — это вечное конкурентное преимущество. Вы рассказали о взаимодействии бизнеса и власти на примере своего проекта. Как с этим ситуация в стране? — В последние годы доминировал подход к улучшению среды через масштабные госинвестиции. Сейчас вектор меняется. Государство понимает, что проще поддержать бизнес, который более чувствителен к изменениям и клиентоориентирован. Между собой мы называем это «развитием малых объектов на малых бюджетах». Однажды мы сделаем исследование на эту тему, например, совместно с Высшей школой экономики. Сейчас государство стремится к диалогу с бизнесом на всех уровнях. Где бизнес не контактен, старается построить мосты. Проект «Мой бизнес» это демонстрирует. Рано судить, изменит ли такой подход отношение людей к бизнесу, ведь старые формы взаимодействия еще сильны. Вы — амбассадор проекта «Мой бизнес». Что это значит для вашего дела? С другой стороны, что ваше участие означает для поддерживаемого проекта? — Конечно, проект «Мой бизнес» позволяет больше рассказать о нашем отеле. Мы пока не готовы к широкомасштабной маркетинговой кампании, поэтому, будучи амбассадором, я могу получить первичную обратную связь о нашем проекте. Повышенный интерес к отелю чувствуется даже сейчас — в момент публикаций или размещений биллбордов. С другой стороны, «Мой бизнес» — это площадка, на которой можно найти диалог и с другими бизнесменами, и с властью. Разобраться в неоднозначных вопросах. Иногда даже — поучаствовать в формировании государственной повестки в отношении бизнеса. Это огромное преимущество, которым надо пользоваться в полной мере.