В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой до 4,3

Жители Туапсе, Новомихайловского, Ольгинки, Шепси и Небуга ощутили землетрясение днем 26 апреля.

Европейский мониторинговый сейсмический центр сообщил, что землетрясение произошло в 88 км от Сочи и 12 километрах от Туапсе. Эпицентр находился на глубине 10 км, магнитуда составила от 3,6 до 4,3.

Жители Туапсинского района в соцсетях пишут, что толчки были достаточно мощными.

«Ничего себе слабо! Вода из аквариума чуть не выплеснулась», — пишет девушка.

«Так тряхнуло, думали, двери вылетят», — добавила еще одна местная жительница.

Службы Краснодарского края пока не комментировали землетрясение.