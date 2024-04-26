В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой до 4,3

Краснодарский край

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  • © Скриншот: yandex.ru/maps
    © Скриншот: yandex.ru/maps

Землетрясение произошло в Туапсинском районе. Местные жители почувствовали мощные подземные толчки

Жители Туапсе, Новомихайловского, Ольгинки, Шепси и Небуга ощутили землетрясение днем 26 апреля.

Европейский мониторинговый сейсмический центр сообщил, что землетрясение произошло в 88 км от Сочи и 12 километрах от Туапсе. Эпицентр находился на глубине 10 км, магнитуда составила от 3,6 до 4,3.

Жители Туапсинского района в соцсетях пишут, что толчки были достаточно мощными. 

«Ничего себе слабо! Вода из аквариума чуть не выплеснулась», — пишет девушка. 

«Так тряхнуло, думали, двери вылетят», — добавила еще одна местная жительница.

Службы Краснодарского края пока не комментировали землетрясение.

Как ранее писали Юга.ру, под Майкопом в ночь на 11 апреля произошло землетрясение.

Землетрясения Происшествия Туапсинский район

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