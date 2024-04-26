В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой до 4,3
Землетрясение произошло в Туапсинском районе. Местные жители почувствовали мощные подземные толчки
Жители Туапсе, Новомихайловского, Ольгинки, Шепси и Небуга ощутили землетрясение днем 26 апреля.
Европейский мониторинговый сейсмический центр сообщил, что землетрясение произошло в 88 км от Сочи и 12 километрах от Туапсе. Эпицентр находился на глубине 10 км, магнитуда составила от 3,6 до 4,3.
Жители Туапсинского района в соцсетях пишут, что толчки были достаточно мощными.
«Ничего себе слабо! Вода из аквариума чуть не выплеснулась», — пишет девушка.
«Так тряхнуло, думали, двери вылетят», — добавила еще одна местная жительница.
Службы Краснодарского края пока не комментировали землетрясение.
Как ранее писали Юга.ру, под Майкопом в ночь на 11 апреля произошло землетрясение.