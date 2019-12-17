Как зарегистрировать товарный знак и почему он вам точно пригодится

Регистрация товарного знака — длительный и довольно сложный процесс, чаще всего его доверяют патентным доверенным, но можно справиться самостоятельно.

Зарегистрированный товарный знак можно размещать на товарах, в названиях услуг, рекламе, документации, доменном имени и так далее, также можно передавать право на использование знака.

Обладая товарным знаком, ваша продукция будет узнаваема, получит защиту от подделок и контрафакта, можно будет развивать франшизу. А чем большую известность приобретает бренд, тем больше будет и его стоимость. В последующем товарный знак можно даже использовать в качестве залога при получении кредитов.