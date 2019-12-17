Как зарегистрировать товарный знак и почему он вам точно пригодится
Регистрация товарного знака — длительный и довольно сложный процесс, чаще всего его доверяют патентным доверенным, но можно справиться самостоятельно.
Зарегистрированный товарный знак можно размещать на товарах, в названиях услуг, рекламе, документации, доменном имени и так далее, также можно передавать право на использование знака.
Обладая товарным знаком, ваша продукция будет узнаваема, получит защиту от подделок и контрафакта, можно будет развивать франшизу. А чем большую известность приобретает бренд, тем больше будет и его стоимость. В последующем товарный знак можно даже использовать в качестве залога при получении кредитов.
Материал входит в серию статей для начинающих предпринимателей в рамках проекта «Мой бизнес».
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Товарный знак — это «обозначение, служащее для индивидуализации товаров и услуг», как сказано в законе. Зарегистрировать его может только индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (о том, как зарегистрировать ИП и ООО, можно прочитать по ссылкам). Это могут быть словесные обозначения, изображения, объемные композиции, звуки и их сочетания. Зарегистрированный товарный знак обозначается маркировками ® (registered), «™» (trade mark) и «℠» (service mark).
Государственная регистрация товарных знаков в России происходит только в федеральной службе по интеллектуальной собственности — Роспатенте. Служба регистрирует товарные знаки, вносит их в реестр и выдает охранные свидетельства.
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Проверьте товарный знак по базе
Если вы уже придумали, каким будет ваш товарный знак, прежде всего нужно проверить его на уникальность. Для этого есть специальные сервисы (к примеру, «Знаковед», «Поиск знаков», Единый государственный реестр юридических лиц, база Федерального института промышленной собственности).
Товарные знаки сравнивают по трем признакам:
— графический (визуальное сходство логотипа с чужим, в том числе похожий шрифт, расположение букв, сочетание цветов и т. п.);
— фонетический (слово может звучать похоже на уже существующий бренд, хотя пишется по-другому);
— семантический (сходство товарных знаков по смыслу).
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Выберите, для каких товаров и услуг товарный знак будет использоваться
При регистрации товарного знака нужно будет выбрать перечень товаров и услуг в соответствии с Международной классификацией. Всего в ней 45 классов, необходимо определить те, которые подходят вашей деятельности.
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Подготовьте документы
В пакет документов для регистрации товарного знака входят:
— заявка на регистрацию (образец заполнения есть на сайте Роспатента), в которой в том числе указываются ОГРН, ИНН, паспортные данные и так далее;
— обозначение товарного знака;
— описание обозначения в свободной форме;
— перечень товаров и услуг, для которых будет использован знак, в соответствии с Международной классификацией;
— подтверждение согласия на обработку персональных данных;
— устав коллективного знака, если предполагается, что товарный знак будут использовать несколько лиц.
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Подайте документы
Документы можно подавать онлайн, почтой или отнести их самостоятельно:
— через электронную систему подачи Роспатента (для этого нужно авторизоваться в системе и получить электронную подпись);
— через сайт Госуслуг;
— в Роспатент почтой или курьером (Роспатент, Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, Российская Федерация, 125993);
— принести документы в Роспатент самостоятельно (здание Роспатента находится в Москве, филиалов в регионах у него нет. Адрес: Москва, Бережковская набережная, 30, корпус 1);
Важно: по российскому законодательству товарный знак получает правовую охрану с момента подачи заявки.
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Сколько это стоит
Регистрация бренда стоит от 30 до 50 тыс. рублей. Это стоимость госпошлины, ее можно уточнить на сайте Роспатента.
Госпошлина платится тремя частями:
— 3,5 тыс. рублей за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака в одном классе (за каждый дополнительный класс придется доплатить еще 1 тыс. рублей) и 11,5 тыс. рублей за проверку на тождество и сходство в одном классе. По итогам проверки приходит решение о возможности регистрации товарного знака (еще 2,5 тыс. рублей надо заплатить за регистрацию в каждом дополнительном классе). Если же Роспатент нашел сходные с вашим товарные знаки, он отклонит заявку и не вернет госпошлину.
— 16 тыс. рублей, когда Роспатент одобрит регистрацию товарного знака. Их вы оплатите перед выдачей свидетельства. За каждый дополнительный класс свыше 5 доплачивается по 1 тыс. рублей.
— 2 тыс. рублей стоит выдача свидетельства о регистрации товарного знака.
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Сколько времени это займет
На процедуру регистрации товарного знака отводится 18 месяцев и две недели. При выявлении ошибок сроки могут быть увеличены. Дольше всего отводится на проверку Роспатентом товарного знака на сходство с уже существующими и на соответствие законодательным нормам (они содержатся в ст. 1483 Гражданского кодекса РФ).
Чтобы максимально ускорить процесс, проверяйте входящие письма, вовремя оплачивайте госпошлины и, конечно, постарайтесь создать уникальный торговый знак, к которому у Роспатента не возникнет вопросов.
Срок действия свидетельства на товарный знак — десять лет с момента подачи заявления о регистрации. Продление занимает около года, поэтому через девять лет нужно подать заявку, иначе ваш бренд может зарегистрировать на себя другая фирма.
Продлевать знак еще на десять лет можно бесконечное количество раз. Однако если компания не пользуется товарным знаком три года, другая компания может аннулировать правовую охрану этого бренда и зарегистрировать его на себя.
В Краснодарском крае предпринимателей могут проконсультировать по поводу регистрации товарного знака и приведения продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, патентование) в Центре поддержки предпринимательства. Он находится по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6. Также консультацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии 8(800)707-07-11. На сайте mbkuban.ru можно подать заявку, а также ознакомиться с полным перечнем услуг, которые оказывает государство малому бизнесу.
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