Голевой фестиваль в Химках: «Краснодар» сыграл 3:3

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

Артур Каратай фото© Фото Юга.ру

В субботу ФК «Краснодар» в выездном матче с «Химками» выдал голевой карнавал. Выиграть, правда, не удалось, но и без поражения обошлось — 3:3. До конца календарного года «быкам» осталось провести две игры, а в турнирной таблице чемпионата России они на данный момент четвертые. Футбольный эксперт Артур Каратай анализирует, на что следует обратить особенное внимание краснодарскому тренеру, чтобы встретить 2022-й на еще более высокой строчке:

  • © Фото пресс-службы ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    © Фото пресс-службы ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru

— Я подожду, пока вы выпьете свои законные 40 капель корвалола, а потом поделюсь впечатлениями. После такой игры — ну кто вас обвинит в желании успокоить нервы? Тут скорее 0:0 можно было ожидать, а не 3:3. Подмосковье, конец ноября, снег идет, трибуны пустые фактически: ну ни разу не антураж для голевого фестиваля. А он случился. Такой, что серьезная аналитика тут вообще не к месту. Но я попробую выделить основные моменты.

  • На матче насчитали всего 704 зрителя, значительная часть которых были выездной фан-группой «Краснодара» © Фото пресс-службы ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    На матче насчитали всего 704 зрителя, значительная часть которых были выездной фан-группой «Краснодара» © Фото пресс-службы ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru

Во-первых, это худший матч «Краснодара» за долгое время с точки зрения действий в обороне. Не только защитников, но и опорной зоны. Второй гол «Химок» — вообще что-то из времен позднего Мусаева, когда ни один из центральных хавов попросту не успевал накрывать бьющего соперника. И да, можно констатировать, что после травмы Петров выдает худший отрезок в краснодарской карьере — привозы почти в каждом матче.

  • Виктор Классон открыл счет уже на 6-й минуте © Фото пресс-службы ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    Виктор Классон открыл счет уже на 6-й минуте © Фото пресс-службы ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru

Во-вторых, впервые за долгое время вызывают вопросы самоотдача и концентрация. Почему после первого гола команда уверовала в надежность обороны и стала проигрывать подборы? Почему из раздевалки на второй тайм игроки вышли без звериного оскала? Возможно, ответ лежит в области физически кондиций. Движение не было хорошим весь матч, хотя когда ситуация прижала — оно стало немного лучше. В том числе, грамотными заменами вмешался Ганчаренко.

  • На 36-й минуте Гжегож Крыховяк заработал пенальти... © Фото пресс-службы ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    На 36-й минуте Гжегож Крыховяк заработал пенальти... © Фото пресс-службы ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
  • ...но не забил его. В этом чемпионате «Краснодар» не смог забить пенальти уже в пятый раз © Фото пресс-службы ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    ...но не забил его. В этом чемпионате «Краснодар» не смог забить пенальти уже в пятый раз © Фото пресс-службы ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru

Тот же Крыховяк — опытный мастер. Но он сейчас не дает тот объем, который нужен для надежности в опорной зоне. Одному Черникову там не справиться. Поэтому игра в Химках — помимо прочего, наглядная иллюстрация того, насколько важен сейчас Сперцян. Эдик прекрасно переключается в промежуточных отрезках между атакой и обороной.

  • © Фото пресс-службы ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    © Фото пресс-службы ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru

А теперь у Ганчаренко появилась еще одна проблема — травма Кордобы. Скорее всего, в этом году колумбийский форвард больше не сыграет. И хотя Ильин здорово вышел и сравнял счет, так цепляться за мячи, как Кордоба, он не умеет. Да и никто в лиге не умеет. А значит, у нас должно стать меньше забросов и больше выхода из обороны через короткий и средний пас.

У тренерского штаба много работы, а решать проблемы надо в кратчайшие сроки. Сейчас ехать в Сочи (матч состоится 5 декабря). Там осеннее поражение со счетом 0:3 в Краснодаре не забыли и будут еще злее, чем «Химки».

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