Как выбрать систему налогообложения для бизнеса. В чем разница и кто поможет бесплатно
Если у вас уже зарегистрировано ИП или ООО, с системой налогообложения стоит определиться как можно скорее — от правильного ее выбора во многом зависит финансовая эффективность предприятия.
Юга.ру рассказывают, какие есть варианты, как между ними выбрать и кто бесплатно с этим поможет.
Материал входит в серию статей для начинающих предпринимателей в рамках проекта «Мой бизнес».
Читайте также интервью с амбассадорами проекта.
Индивидуальные предприниматели имеют право применять пять систем налогообложения, организации — четыре. Вот они:
- ОСНО — общая система налогообложения;
- УСН — упрощенная система налогообложения в двух разных вариантах: УСН «Доходы» и УСН «Доходы минус расходы»;
- ЕНВД — единый налог на вмененный доход;
- ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог;
- патентная система налогообложения (только для ИП).
Разница между общей налоговой системой и спецрежимами (они же льготные режимы) в том, что на ОСНО выплачивается 3-5 разных налогов, а на спецрежимах — один или два налога. Каждая из этих систем приносит положительный результат, если она грамотно выбрана.
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Общая система налогообложения (ОСНО)
При ОСНО организации платят все налоги, прописанные в Налоговом кодексе РФ, а именно: НДС (0%, 10%, 20%), налог на прибыль (20%), налог на имущество и землю (до 2,2%), транспортный налог, налоги за работников. Эта система не имеет никаких ограничений, связанных с деятельностью, не зависит ни от выручки, ни от количества работников.
ОСНО применяется по умолчанию, если предприятие не перейдет на один из спецрежимов.
Для малого и среднего бизнеса ОСНО невыгодна — ее используют достаточно крупные организации, не имеющие возможности применять другие режимы или ведущие деятельность с контрагентами, заинтересованными в зачете «входного» НДС.
Декларация подается раз в год.
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Упрощенная система налогообложения (УСН)
УСН, она же «упрощенка», — самая популярная среди малого и среднего бизнеса система налогообложения, так как освобождает организации и ИП практически от всех налогов, за исключением налогов за работников. Помимо небольшой налоговой нагрузки, компании получают и относительно простую систему ведения учета и отчетности.
Работает в двух вариантах:
- УСН «Доходы» предполагает выплату единого налога в размере 6% от всей выручки;
- УСН «Доходы минус расходы» — 15% от разницы между доходами и расходами.
Ограничения при выборе УСН:
- годовой доход не должен превышать 150 млн рублей;
- число работников — не более 100 человек:
- доля участия в юрлице других юрлиц — не больше 25%;
- отсутствие у юрлица филиалов.
Также не попадают под УСН организации и ИП, занимающиеся игорным бизнесом, добычей и переработкой полезных ископаемых, производством подакцизных товаров (алкоголь, некоторые спиртосодержащие виды парфюмерии и ветеринарных товаров, автомобили, мотоциклы, разные виды топлива, табак и курительные аксессуары). Применение УСН не распространяется на страховые и банковские структуры, микрофинансовые организации, организации с филиалами, фонды, ломбарды, нотариальные и адвокатские конторы.
Декларация подается раз в год.
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Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
Главное отличие ЕНВД от остальных систем налогообложения в том, что налог не зависит от полученных доходов, а вменяется (устанавливается) государством.
Это сумма фиксированного налога, рассчитанная по формуле, указанной в НК РФ. Особенность в том, что ЕНВД придется уплачивать, даже если у фирмы будут отсутствовать доходы или она вообще не будет осуществлять деятельность.
Юридически ЕНВД подходит не всем компаниям — перечень видов деятельности, при которых можно применять режим, указан в Налоговом кодексе (в основном это оказание услуг населению, розничная торговля и общепит).
С 1 января 2021 года режим отменят, так как власти считают его несовременным.
Ограничения, установленные при выборе ЕНВД, такие же, как и при выборе УСН.
Декларация подается раз в квартал.
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Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Самый выгодный налоговый режим для сельхозпроизводителей. Его используют фирмы, у которых доля дохода от ведения сельскохозяйственной деятельности (именно производственной) составляет не менее 70%.
При ЕСХН выплачивается налог в размере 6% разницы между доходами и расходами и НДС по ставке до 20%. При этом в 2020 году от уплаты НДС можно освободиться, если годовой доход фирмы не превысил 80 млн рублей.
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Патентная система налогообложения (ПСН)
Только для ИП.
Режим, при котором ИП вместо уплаты налога покупает на срок от месяца до года патент, то есть разрешение заниматься конкретным бизнесом. Стоимость патента определяет государство (она зависит от вида деятельности, количества работников и региона, в котором деятельность осуществляется).
ПСН подходит для строго определенных видов деятельности, перечисленных в Налоговом кодексе.
Ограничения при выборе ПСН:
- средняя численность работников не должна превышать 15 человек;
- объем доходов за год — не выше 60 млн рублей.
Декларация не сдается — расчет налога производится сразу при оплате патента.
Почему важно определиться с системой налогообложения как можно скорее?
Сделать это важно до или сразу после регистрации бизнеса. Дело в том, что по умолчанию все компании применяют общую систему налогообложения, которая, как мы уже знаем, не совсем выгодна для МСП. Можно выбрать один спецрежим или применять несколько одновременно. Например, выбрать УСН и ЕНВД. Или применять общую систему, а по некоторым видам деятельности — ЕНВД.
Уведомление о переходе на другую систему налогообложения подается в налоговую инспекцию (в течение 30 дней с момента регистрации при переходе на УСН и ЕСХН, в течение 5 дней с момента начала ведения деятельности — при переходе на ЕНВД и за 10 дней до начала применения ПСН).
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