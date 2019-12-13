Как выбрать систему налогообложения для бизнеса. В чем разница и кто поможет бесплатно

Общая система налогообложения (ОСНО) При ОСНО организации платят все налоги, прописанные в Налоговом кодексе РФ, а именно: НДС (0%, 10%, 20%), налог на прибыль (20%), налог на имущество и землю (до 2,2%), транспортный налог, налоги за работников. Эта система не имеет никаких ограничений, связанных с деятельностью, не зависит ни от выручки, ни от количества работников. ОСНО применяется по умолчанию, если предприятие не перейдет на один из спецрежимов. Для малого и среднего бизнеса ОСНО невыгодна — ее используют достаточно крупные организации, не имеющие возможности применять другие режимы или ведущие деятельность с контрагентами, заинтересованными в зачете «входного» НДС. Декларация подается раз в год.

Упрощенная система налогообложения (УСН) УСН, она же «упрощенка», — самая популярная среди малого и среднего бизнеса система налогообложения, так как освобождает организации и ИП практически от всех налогов, за исключением налогов за работников. Помимо небольшой налоговой нагрузки, компании получают и относительно простую систему ведения учета и отчетности. Работает в двух вариантах: УСН «Доходы» предполагает выплату единого налога в размере 6% от всей выручки;

УСН «Доходы минус расходы» — 15% от разницы между доходами и расходами. Ограничения при выборе УСН: годовой доход не должен превышать 150 млн рублей;

число работников — не более 100 человек:

доля участия в юрлице других юрлиц — не больше 25%;

отсутствие у юрлица филиалов. Также не попадают под УСН организации и ИП, занимающиеся игорным бизнесом, добычей и переработкой полезных ископаемых, производством подакцизных товаров (алкоголь, некоторые спиртосодержащие виды парфюмерии и ветеринарных товаров, автомобили, мотоциклы, разные виды топлива, табак и курительные аксессуары). Применение УСН не распространяется на страховые и банковские структуры, микрофинансовые организации, организации с филиалами, фонды, ломбарды, нотариальные и адвокатские конторы. Декларация подается раз в год.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) Главное отличие ЕНВД от остальных систем налогообложения в том, что налог не зависит от полученных доходов, а вменяется (устанавливается) государством. Это сумма фиксированного налога, рассчитанная по формуле, указанной в НК РФ. Особенность в том, что ЕНВД придется уплачивать, даже если у фирмы будут отсутствовать доходы или она вообще не будет осуществлять деятельность. Юридически ЕНВД подходит не всем компаниям — перечень видов деятельности, при которых можно применять режим, указан в Налоговом кодексе (в основном это оказание услуг населению, розничная торговля и общепит). С 1 января 2021 года режим отменят, так как власти считают его несовременным. Ограничения, установленные при выборе ЕНВД, такие же, как и при выборе УСН. Декларация подается раз в квартал.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) Самый выгодный налоговый режим для сельхозпроизводителей. Его используют фирмы, у которых доля дохода от ведения сельскохозяйственной деятельности (именно производственной) составляет не менее 70%. При ЕСХН выплачивается налог в размере 6% разницы между доходами и расходами и НДС по ставке до 20%. При этом в 2020 году от уплаты НДС можно освободиться, если годовой доход фирмы не превысил 80 млн рублей.