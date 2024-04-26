Весной 2024 года самолеты из Москвы в Сочи будут отправляться каждый час

С весны 2024 года самолёты из московского аэропорта Домодедово в Сочи будут вылетать каждый час

Из аэропорта Домодедово в Сочи по весенне-летнему расписанию запланировали до 135 рейсов в неделю. Об этом рассказала пресс-служба московской авиагавани.

С конца апреля «Уральские авиалинии» запланировали до 21 ежедневного перелета в Сочи на Airbus A321 вместимостью до 220 пассажиров.



Авиакомпания S7 Airlines c 19 апреля добавила третий ежедневный рейс на этот маршрут. Полеты будет выполнять воздушное судно Airbus 320-200.

Также с 1 мая NordStar вводит ежедневный рейс из Москвы в Сочи на Boeing 737-800.

В пресс-службе аэрохаба отметили, что в первом квартале 2024 года Сочи занял первое место по популярности среди направлений полетов по России у пассажиров аэропорта Домодедово.