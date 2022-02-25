Как транспортная компания «КИТ» развивает грузоперевозки в регионах в обход Москвы

Траспортная компания GTD из Екатеринбурга более 15 лет доставляет грузы и посылки по всей России и странам ЕАЭС. В 2022 году она сменила название на «КИТ». Юга.ру расспросили директора по логистике Кирилла Леденцова о том, с чем перевозчику пришлось столкнуться в пандемию и как изменилась логистика доставки грузов в Краснодарский край. — До локдауна многие компании из южных регионов осуществляли оптовые поставки в Москву и почти не работали с другими регионами. Развитие интернет-торговли в 2020-2021 годах позволило местным производителям работать напрямую с конечными потребителями. В период локдауна поставщикам пришлось быстро перестраиваться — Москва была закрыта и столичные оптовые компании не могли отгружать товар. Раньше логистика интернет-торговли между Ростовом и Волгоградом могла идти через Москву: поставщик из Ростова отгружал товар в столицу, где его покупал клиент из Волгограда. Новые условия подтолкнули компании искать местных поставщиков, и далеко не все перевозчики смогли оперативно увеличить грузопоток в этих направлениях.

© Фото предоставлено пресс-службой ТК «КИТ»

Кроме того, особые условия, сложившиеся в регионе, изменили интенсивность перевозок. Приведу простой пример: после закрытия границ южные регионы России столкнулись с многократным ростом туристов и нагрузкой на дороги Краснодарского края. Количество людей, приезжающих сюда на своих машинах, возросло в несколько раз, как и количество ДТП. Спрос на недорогой ремонт автомобилей в Сочи привел к тому, что «КИТ» оперативно увеличил отгрузки из Владивостока через Сибирь в направлении Крыма и Краснодарского края: контрактные запчасти, которые в огромных масштабах заказывали автосервисы, везли фурами из Японии. Мы увидели повышенный спрос за три-четыре недели до пика отгрузок, потому что Владивосток стал активно формировать заказы в системе. В среднем, срок доставки автотоваров из Дальнего Востока в Сочи — 4 недели, и у нас было время спрогнозировать нагрузку и обеспечить транспорт по маршруту. Мы понимали, что поставщики запчастей из других регионов России тоже начнут активно отправлять товары в Краснодарский край, и увеличили пропускную способность транспорта по всем популярным для этого сегмента направлениям.