«Упрощенная» Lada Granta: что собой представляет этот автомобиль, кому и зачем он нужен

Экс-редактор Юга.ру, главный редактор «Новых Известий(Кубань)», автожурналист и автомобилист с многолетним стажем Евгений Мельченко поразмышлял о новой модели Lada, которая совсем скоро выйдет на рынок и уже вызвала бурные обсуждения в сети. — «Упрощенная» модификация модели Lada Granta встала на конвейер Волжского автозавода. С одной стороны, эту новость можно воспринять как признак того, что отечественный автопром жив. С другой стороны, не всё, что передвигается на четырех колесах, можно назвать автомобилем в современном понимании. Как пела популярная некогда группа, «…ну и что, что зомби. Зато он встал и пошел» (нетленка «Запрещенных барабанщиков» с некорректным в наши дни названием). Но обо всем по порядку. Зачем нам «упрощенная» Lada Granta (и что это значит) Прежде всего, чтобы наполнить рынок хоть чем-нибудь. Не секрет, что в бюджетном сегменте предложения сейчас практически нет. Всю хоть сколько-то «живую» вторичку выгребли, новых не выпускают. А как известно, чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное, хотя в контексте обсуждения всё это нам очень даже нужно. До недавнего времени в России и вовсе работало лишь два автомобильных завода, УАЗ и китайский Haval. По сути, «пустая» Granta сейчас будет единственным предложением в сегменте, что позволит хоть как-то раскрутить маховик авторынка. Еще один повод — сохранить производство. «АвтоВАЗ» — это не просто завод-город с автобусами между цехами, а десятки тысяч людей по всей стране. Нужен ли нам такой гигант, выпускающий такие автомобили, — вопрос. Но его нужно было решать не сейчас. С этой точки зрения попытка удержать предприятие на плаву, чтобы сохранить сотни тысяч рабочих мест, понятна и вполне объяснима. Остальные модели «АвтоВАЗ» пока не выпускает, но планы есть, в частности на «Ниву», «Ларгус» и «Весту» (причём, скорее всего, с 8-клапанным мотором). Что в этом автомобиле не так Главное, о чем гудят уже пару месяцев все соцсети и СМИ, — то, что автомобиль якобы не имеет в оснащении элементарных подушек безопасности и ABS. Самое страшное, что это действительно так. В салоне можно сразу же определить рулевое колесо, принадлежащее предку, — модели Lada Kalina (выпускалась с 2004 по 2018 годы). Но даже в «Калине» была подушка безопасности. На бардачке новой «Гранты» надписи Airbag также нет. Насколько опасней станет автомобиль без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов (ABS), предлагается узнать счастливым покупателям. Особенно тем, кто недавно отучился на автомобиле с ABS. Им придётся привыкнуть к тому, что при резком нажатии на педаль тормоза автомобиль может повести себя достаточно непредсказуемо. После этой непредсказуемости голова или грудь окажутся в том самом руле, в окне или рулевой рейке, как повезёт. Краш-тестов этого автомобиля на момент написания текста никто не видел.

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Отдельный (прощальный) привет можно передать и экологичности: из «Евро-5» наша модель отправилась к стандарту «Евро-2», то есть из 2009 в 1995 год. Если говорить о технологиях, то «Гранту» начали разрабатывать на пороге 2000-х годов (обновлена в 2018), а этот мотор (8-клапанный 90-сильный атмосферник) родом из 2011 года (модернизирован в 2021 году). С тех пор он даже побывал под капотом Datsun’ов. Что, в принципе, ничего не говорит о его современности или своевременности. Но это другой вопрос. Автомобиль также лишился кондиционера (был опцией), системы курсовой устойчивости, преднатяжителей ремней безопасности и «ЭРЫ-ГЛОНАСС». Стоимость «упрощенной» Lada Granta Тут сразу стоит отметить, что официальная стоимость от «АвтоВАЗ» и конечная стоимость в дилерском центре могут сильно отличаться. Историю с кучей дополнительного оборудования, магнитол, тонировки, ковриков и так далее никто не отменял. По имеющейся информации автомобиль будет доступен в трех вариантах кузова — не только седан, но и лифтбек, и даже универсал. Рекомендованная стоимость седана составляет 678 300 рублей. Универсал рекомендовано продавать за 705 300 рублей. Много это или мало, сказать сейчас достаточно сложно из-за непонятного курса валюты и того, из чего складывается стоимость нашей модели. Мы ведь сейчас говорим о полностью исключенном иностранном факторе. От сырья и литья до ручки и винтика — всё наше, всё на нашем оборудовании и ни капли там заграничного нет. Если уровень её локализации составляет 100%, то к ценнику возникает много вопросов. Но если тут замешано множество факторов от логистики до иностранной составляющей производства, то хотелось бы более подробной информации от специалистов «АвтоВАЗа». В этом случае лозунги о «чисто нашей» модели можно было бы и придержать. Но тут же отметим, что стоимость новинки в сравнении с докризисным вариантом сократилась примерно на 80 тыс. рублей. Что в этом автомобиле так Стоит отметить, что простая комплектация Classic’22 имеет многие отличительные особенности комплектации, которая ранее была «Комфортом». Тут и молдинги, и повторители поворотников на зеркалах заднего вида. Они, кстати, имеют электрическую регулировку и обогрев. У клиента осталась возможность выбрать цвет и диски (выбор между штампованными и литыми на «Каме» или Pirelli). Можно отметить, что ухудшения качества остальных узлов в сравнении с ранее выпущенными экземплярами (до февраля 2022) не обещают. Усилитель руля и электрические стеклоподъемники на месте. В принципе, на этом всё. Кто готов купить этот автомобиль Вот тут, наверное, стоит воздержаться от оценочных суждений в адрес людей, которые готовы купить этот автомобиль. Выше мы перечислили те причины, которыми можно объяснить спрос на «пустую» Lada Granta. С другой стороны, есть и такие отзывы, и их немало:

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Дело в том, что огромное количество автовладельцев в России и до этого «зомби-авто» к сожалению не имели возможности приобрести что-то технологичное, относительно безопасное, экологичное и современное. А сейчас, когда условная средняя иномарка стоит уже около двух миллионов рублей, желание купить хороший автомобиль превращается в мечту. В таких условиях шансы покорить, точнее, вернуть себе пальму первенства на российском авторынке у «упрощенной» Lada Granta Classic 22, очевидно, есть. Не стоит забывать, что «Гранта» и ранее была в России лидером продаж. Люди покупали, покупают и будут покупать то, на что хватает денег. Выводы К сожалению, не утешительные. Такой автомобиль небезопасен, не экологичен, далеко отстал от технологичных машин из Европы, США и Китая (в котором, впрочем, есть похожие экземпляры для внутреннего потребления). Все говорит о том, что при дальнейшем развитии автомобильного производства в этом направлении мы окажемся на уровне Ирана. Следующими в очередь на «упрощение» могут стать грузовые автомобили и автобусы.

Очень хотелось бы избежать и других «прелестей» возможной новой автомобильной реальности: официальных очередей за машинами, государственных квот и т.д. Иначе это уже будет попахивать другим зомби.

Что касается положения на авторынке России, то он в настоящее время переживает рекордно сложные времена за всю новейшую историю. Так, например, май 2022 года стал худшим по падению уровня продаж за всю историю. Хотелось бы верить, что рынок достиг дна, однако, как уже принято говорить в подобных ситуациях, можно предположить, что с той стороны дна еще постучатся.