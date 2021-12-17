Архитектор показал, как исправить ошибки Западного обхода в Краснодаре

Западный обход до сих пор называется как объездная трасса, но сейчас это один из наиболее активно застраиваемых районов Краснодара. При этом его развитие уже вызывает немало вопросов. Часть из них ютуб-блогер и эксперт по недвижимости Александр Кравченко задал архитектору Владиславу Сурину. Он указал на ошибки нынешнего генплана и предложил, как их можно исправить.

Частный сектор (желтый) прямо через дорогу граничит с высотными человейниками © Скриншот из ютуб-канала Александра Кравченко

Территория под развитие Западного обхода, скорее всего, будет развиваться так же неуклюже © Скриншот из ютуб-канала Александра Кравченко

Территория под развитие Западного обхода, скорее всего, будет развиваться так же неуклюже © Скриншот из ютуб-канала Александра Кравченко

— Эскизный проект развития территории Западного обхода — это ответ тем принципам и масштабам, с которыми сегодня застраивают окраины не только Краснодара, но и всех городов РФ. Спасти такие места сложно. Но мы можем остановить очередную градостроительную катастрофу и создать адекватные для жизни районы. Ошибки допускаются почти на всех стадиях возникновения таких микрорайонов: проекты не обсуждаются, вычерчиваются по старым нормам и интересу застройщика в быстрой прибыли. Район Западного обхода — огромное пятно многоэтажного спальника. Он оторван военным аэропортом от общественно-деловых зон и от всего остального города.

Огромный спальник оторван от города военным аэропортом, запретной территорией © Скриншот из ютуб-канала Александра Кравченко

Он уже сейчас нагружает и так малочисленные связи с центром. Побуждает пущую автомобилизацию населения. Вызывает проблемы расширения города. И даже разжигает социальное расслоение. На месте одиноких коробок на пустынных 4,5 кв. км разместится целый район Upper East Side Нью-Йорка. На этом примере очевидна разница в подходах к застройке таких площадей.

Сравнение территорий Западного обхода и нью-йоркского района Upper East side © Скриншот из ютуб-канала Александра Кравченко

Сравнение территорий Западного обхода и нью-йоркского района Upper East side © Скриншот из ютуб-канала Александра Кравченко

Для жизни человеку не нужны огромные дистанции между зданиями. Люди издавна строили города ради эффективного взаимодействия друг с другом. Если взаимодействие нарушается непреодолимыми расстояниями — город неэффективен = плох. Эскиз вдохновлен плотностью, компактностью и планировочной сетью городов старой России и современными городами Западной Европы. Адекватные по площади кварталы тяготеют к размерам в четыре раза меньше тех 300 метров, что заложены генпланом на Западный обход. Квартал центра Краснодара имеет сторону 150 метров. Его и возьмем за основу. Главное — равномерность и распределенность. Появляются парки и скверы. Не только в пользу эскизного района, но и для новоселов уже построенных домов, у которых есть только парковки.

По всей сети — градиентная застройка разных форм, тяготеющая к квартальной среднеэтажной. Ближе к существующим домам этажность возрастает, а с противоположной стороны — снижается. Так мы успокаиваем существующую застройку. Щепотка высоток в проекте призвана сгладить все этажные переходы и вместить бизнес и большое количество коммерции. Среднеэтажная застройка — основа проекта, она создает такую среду, в которой человек понимает, где улица, а где двор. Мать может выпустить ребенка гулять во двор одного. Жильцы организуются в сообщества и могут эффективно управлять придомовой территорией. Площади улиц позволяют быстро убирать снег. Малоэтажная частная застройка и блокированные дома — то, где мы говорим «стоп» разрастанию города. Здесь начинается приватная, но все еще городская жизнь. По цветам градиент этажности выглядит так. Фиолетовый — офисные здания и апартаменты. Разные доминантны. Торговые помещения на нижних этажах. Торговые центры.

Рыжий — высокие здания масштаба московской реновации с обязательным бизнесом и офисами.

Оранжевый — застройка с высокими первыми этажами, вкраплениями бизнеса, кафе и прочих заведений.

Желтый — спальная и частная застройка, не без магазинов и др.

Градиентная этажность © Скриншот из ютуб-канала Александра Кравченко

Градиентная этажность © Скриншот из ютуб-канала Александра Кравченко

Ширина улиц — 20–40 метров, ранжирование сильно на вместимость не влияет. Все решения улицы идут параллельно генплану и архитектуре. Закладывается толщина проезжей части, схема движения общественного транспорта, ширина велодорожек. Места под парковку, велопарковку, деревья и малые архитектурные формы типа простой лавки. В решения генплана по архитектуре зданий, улиц и прочего сразу должны закладываться будущие сценарии поведения людей и их разнообразной жизни: где будут отдыхать, куда ходить на рынок, где гулять и работать. На стадии эскиза мы не создавали сверхточной планировки. Для этого нужно больше ресурсов. Но в нашем наброске уже больше логики, чем в бездумном раскидывании иконок инфраструктуры по территории, как на генплане.