Храм для безотцовщин. Каковы скрытые причины протеста в ЮМР

Политолог Роман Иноземцев объясняет, почему он видит в протесте против храма в ЮМР проявление детских травм и политического популизма, и почему этот храм необходим именно тем, кто выступает против него.

От редакции. О строительстве храма в ЮМР стало известно летом 2024 года. Многие жители микрорайона высказывались против — выходили на пикеты, собирали подписи и записывали видеообращения.



Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. В октябре 2025 года власти сообщили, что храм будет построен в новой локации, где традиционно устанавливают новогоднюю елку. Протесты против возведения храма не прекратились.



В начале ноября жители Юбилейного микрорайона и члены КПРФ начали сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова. В тексте обращения градоначальника обвиняют в расколе «общества на религиозной почве». Настоятель храма Рождества Христова Александр Игнатов назвал противников застройки набережной «гадаринцами», то есть бездуховными, и заявил, что такие люди «видят цель своей жизни лишь в собственном материальном благополучии».



Одновременно с этой колонкой мы опубликовали и мнение противника строительства храма — депутата городской думы Александра Сафронова: «Игнорировать, стравливать, строить. Почему я требую отставки мэра Краснодара».

Анатомия протеста вокруг храма в ЮМР имеет несколько слоев, которые следует разобрать, чтобы понять, что происходит и почему. Разбор этих слоев также поможет читателю разобраться в том, почему я являюсь сторонником строительства храма. Итак, слой первый: «Кто боится драться с лошадью, тот дерется с седлом». Россиян не так уж и легко подбить на протест. Россияне протестовать откровенно не хотят, даже когда предмет протеста касается их напрямую. Вспомним 2018 год и повышение пенсионного возраста. Сколько процентов россиян было против? Свыше 90. Сколько вышло на митинги? 10 тысяч в Москве и 20, ладно, 30 тысяч по всей стране? Это скромно, мягко скажем. Да и протест проходил очень культурно. Обычно, когда люди протестуют против чего-то, они начинают жечь шины и автомобили, запускать что-нибудь в полицию, бить витрины и грабить магазины. Ничего подобного не было. Почему? Подозреваю, что никому не хотелось получить по голове дубинкой или отправиться в тюрьму за брошенный не туда стаканчик. То есть в нашем обществе есть страх перед последствиями протеста. Учитывая то, через что прошла Россия в XX веке, подобный страх не должен удивлять. Пришедшие к власти коммунисты убили десятки миллионов людей, как напрямую, через репрессии и террор, так и косвенно через искусственный голод, депортации и другие акты геноцида. Соответственно, нам привили страх перед протестом, и если россияне и протестуют, то так, чтобы без последствий: поддерживая Эльбрус в первой битве за пятихатку, например, или скачивая VPN и не скачивая госмессенджер Мax. Способов держать фигу в кармане много.

Но ведь хочется же достать фигу и показать этому государству, что мы о нем думаем. Правда же? Но так, чтобы потом не разгребать последствия. Мы их боимся. Мы боимся драться с государством. А вот драться с Церковью — нет. Что нам сделают попы? Иисус учил подставлять другую щеку и молиться за ненавидящих, он, всемогущий Бог, дал себя распять. Церковь же не натравит омоновцев, а православные не будут угрожать отрезать голову и не отрежут. Этот противник безопасный. Тем более церковь связана с государством. Мы ее потому и кличем РПЦ, как будто это какое-то ведомство. Тут можно без драки попасть в большие забияки! Да это счастливый билет. Почему кот лижет свои яйца? Потому что может. Почему люди обижают слабых? Потому что слабые не дадут сдачи. И тут даже не надо придумывать оправдания пакостей, как волк из басни Крылова: «Ты виноват, что хочется мне кушать!»

Собор или зеленая зона: Краснодарцы протестуют против строительства третьего храма в Юбилейном

При этом связь Церкви и государства создает иллюзию, что протестуя против Церкви мы протестуем и против государства. Это не совсем так. Русская церковь утратила свою субъектность при Петре I и стала фактически министерством при Романовых. Она была нужна для придания легитимности власти императора, так как источником власти тогда был Бог. Тогда, во времена империи, посягательства на Церковь, да и просто неверие, были чуть ли не государственными преступлениями, но после 1917 года, когда в России ликвидировали монархию, необходимость в Церкви отпала. При этом нужно понимать, что за годы Российской империи иерархов Церкви приучили служить любой власти. Вот они и служат любой власти — будь то цезарепаписты-Романовы, сатанисты*-большевики, либералы или бюрократы. Сегодня Церковь не может и слова вставить поперек государству. Она — жертва со стокгольмским синдромом, а не соучастница. Вот только эта любовь, по большей части, односторонняя. Государство готово использовать Церковь для своих нужд, но не готово защищать так же, как и себя. Банальный пример — так называемый крестопад, ситуация, когда с изображений православных храмов начали убирать кресты. И эта практика имеет место и сегодня, несмотря на возмущение православных. Вы скажете, что есть же так называемый закон о защите прав верующих, но этот закон скорее служит цели подавления политической оппозиции, чем защите Церкви. Это просто очередная статья, которую находят, когда есть человек для посадки. Государство защищать Церковь не хочет, и тому явное доказательство — это эссе. Все спикеры, хоть как-то связанные с митрополией или государством, как по команде набрали в рот воды, и я, Роман Иноземцев, стал фактическим монополистом по этой теме. Это и к вопросу о моей аффилированности с администрацией и митрополией. То есть давайте зафиксируем два факта. Во-первых, у людей есть желание протестовать, но они боятся последствий протеста. Во-вторых, Русская Православная Церковь является гораздо более удобной мишенью для нападок, чем государство. Соответственно, общественный запрос на протест направляется на Церковь, и все, что люди боятся сказать государству, они высказывают тем, кто не даст сдачи. Как говорят чеченцы, кто боится драться с лошадью, тот дерется с седлом. Это первый слой.

© Фото Евгения Резника, Юга.ру

Теперь второй: «Ненавижу — даже кушать не могу!» Теперь разберем, откуда берется негатив к православному храму. При обсуждении темы многие противники открыто говорили, что если бы на этом месте строили ТРЦ, то у них не было бы никаких претензий. То есть для значительной части протестного актива проблема была не в стройке и не в зеленых зонах, а именно в кресте. Я имею достаточный опыт общения с атеистами, чтобы говорить о наличии иррациональных причин их позиции [только наш сайт опубликовал минимум две новости, в которых жители ЮМР утверждали, что они против любого строительства на набережной, но за постройку храмов в других микрорайонах. — Прим. Юга.ру]. Люди, которые исследовали психологию атеизма, часто заявляют о наличии общих черт в биографиях известных атеистов — они безотцовщины, то есть люди, чье взросление проходило без позитивного участия отцовской фигуры. Их отец мог умереть, когда ребенку было 4 года, как у Ницше. Отец мог уйти из семьи, как это было у Руссо. Отец мог быть слабым, как это было у Фрейда, или отец мог не защитить ребенка, ставшего жертвой педофила во время обучения в закрытой школе, как это было у Докинза [в книге мемуаров Докинз описывал своего учителя латыни, который сажал учеников к себе на колени, засовывал руку им в шорты и трогал гениталии. Докинз писал, что это было «смущающе», но не было связано с насилием или болью. Во время обучения он не рассказывал о случившемся родителям. — Прим. Юга.ру]. Этот ряд можно продолжать очень долго. В статистике есть такая вещь, как нормальное распределение, и, если бы безотцовство не было фактором атеистических взглядов, то большинство атеистов не имело бы проблем с отцами. Но, к сожалению, это не так. Исследование биографий атеистов, проведенное профессором Полом Витцем, по результату которого он выпустил книгу «Вера безотцовщин: психология атеизма», показало, что есть положительная корреляция между проблемами с отцом и неприятием Христианства. Для многих атеистов характерна симпатия к исламу или индуизму, и это также связано с безотцовством, но это предмет другого эссе. И коль скоро в силу атомизации общества, развития прав человека, урбанизации, политики государства и других факторов, безотцовство в России стало массовым, стоит ли удивляться, что у нас в стране в достаточном количестве будут жить люди, которые будут искренне ненавидеть религию, где Бога называют Отцом Небесным, где главная молитва — «Отче наш», где священников называют отцами? Более того, безотцовство является и фактором политических предпочтений, и для безотцовщин характерна не только ненависть к Отцу Небесному, но и к Отечеству и Отцу государства. Безотцовщины традиционно составляли костяк революционных движений, как в России, так и в других странах. Иными словами, этим людям хочется низвергать любой авторитет, а Церковь — авторитет беззащитный. Безотцовство — это тяжкий удар по психике человека. Мать дает жизнь, но отец своим примером воспитывает. Исследователи афроамериканского сообщества в США давно отметили, что именно массовое безотцовство является фактором подростковой преступности, подростковой беременности, низких доходов и плохого положения чернокожих в США. Не расизм, а безотцовство. Тем не менее, за кого голосуют негры в США? С рациональной точки зрения они должны голосовать за республиканцев, ведь «слоны» за крепкие семьи, то есть борются с безотцовством. Но нет — афроамериканские голоса давно стабильно идут демпартии, которая борется с расизмом. Человек — не робот и не компьютер, чтобы всегда действовать рационально. Вообще, многие люди не хотят решать свои проблемы. Большинство людей предпочтет сунуть голову в песок и ничего не видеть и не слышать. И тем более человек предпочтет от проблемы убежать, чем решить ее, если в детстве его никто не научил быть сильным и смелым. И тут появляется христианский храм — ежедневное напоминание о проблеме, от которой человек стремился убежать. Согласитесь, приятного тут мало. Поэтому от раздражителя хотят избавиться. Но помимо ежедневного напоминания об отце, которого нет, православный храм — это напоминание об искупительной жертве Христа и о подвиге сонма святых. Почитайте, например, житие святого Георгия — комит [древнеримское должностное лицо. — Прим. Юга.ру] Римской империи за свою веру подвергся пыткам и был казнен. И этого человека славят христиане. А ведь мог же пресмыкаться, быть как все, не высовываться. То есть это еще и напоминание, что ты живешь неправильно. Еще один раздражитель. Согласитесь, как-то много раздражителей для тех, кто просит употреблять эвфемизмы, «чтобы никого не обидеть» и призывает всех уважать. Христос учил говорить правду, какой бы неприятной она ни была, а, например, проблема безотцовства — не та, которую надо замалчивать. Замалчиванием еще ни одну проблему не решили, но требование замолчать — это то, что я слышу каждый раз, когда завожу речь про безотцовство. А ведь я исследую политические последствия безотцовства уже шесть лет. Безотцовство — это глубокая рана в человеческой душе, которую трудно излечить. Соответственно, при борьбе с раздражителем, то есть храмом, последнее, о чем будут говорить противники — это о том, что все дело в безотцовстве. Они расскажут, как храм им будет мешать бегать, прыгать, есть коровий кал, то есть заниматься йогой (йога — это духовная практика индуизма, занимаясь йогой, вы становитесь индусом, а индусы считают коровий кал целебным, они его едят и им обмазываются — материала в интернете на эту тему полно) или еще что-нибудь. Отговорок могут быть сотни — кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет, тот ищет оправдание. Безотцовство — вот базовая причина протеста, все остальное оправдания. Возьмите для примера стадион «Краснодар». Много людей протестовало против его возведения? Что-то не припомню. А ведь стадион — это не самый приятный сосед. В дни матчей к стадиону съезжаются тысячи, десятки тысяч машин, толпы людей снуют туда-сюда и кричат, да и с зеленью вокруг стадиона печально или кто-то скажет, что в парке Галицкого много тени? Этот парк красивый на панорамных фото с высоты, но ходить по нему в летний полдень я бы не стал. И как люди отреагировали? При продаже недвижимости в том районе близость к стадиону и парку преподносится как плюс, хотя на самом деле это минус. Опять же, люди не компьютеры и роботы, чтобы вести себя рационально.

Вообще, в большом городе всегда что-то строится, и люди всегда этим недовольны, хотя вроде должны понимать необходимость и целесообразность стройки. И я даже не про храм в ЮМР, я про дорогу в районе стадиона «Краснодар». Она объективно нужна этому району, но люди все равно против строительства, хотя будут ей регулярно пользоваться. Никому не нравится стройка, но это город-миллионник, здесь не может быть тишины. За тишиной поезжайте в какую-нибудь станицу или хутор.

Как победить пробки из-за футбола: Городские активисты предлагают мэрии Краснодара и Галицкому свой рецепт

Итого мы получаем ситуацию, когда для какой-то части общества — безотцовщин — христианский храм является чем-то неприятным, раздражителем, от которого хотят избавиться. При этом нападки на Церковь в современном мире не сопряжены с риском для жизни и благополучия, а в Божью кару эти люди просто не верят. Плюс нападки на Церковь — это удобный эрзац политического протеста. Это то, что дозволено. Соответственно, вот мы получаем некоторую протестную массу, и на это накладывается третий слой. Третий слой: «Ну, так надо же что-то делать, Петька!» Третий слой — это интересы игроков. Было бы наивно полагать, что какой бы то ни было протест не будет политизирован. Протест — это отличный повод сплотить вокруг себя людей и попытаться достичь каких-то политических целей. Так было и будет всегда. Но одно дело, когда протест пытаются капитализировать люди с четкой позитивной программой, в которую протест вписывается, и которые просто хотят так получить дополнительную поддержку. И совсем другое дело, когда это политические проходимцы, которые хотят поиметь протестующих.

Выявить политического проходимца очень просто — у него нет программы, и он пытается эксплуатировать любое недовольство. Таким политическим проходимцем является партия КПРФ, у которой политическая программа не меняется последние 30 лет. Неизменность — это достоинство религиозных догм, ведь религия учит нас тому, как нашей бессмертной душе попасть в рай. Но мало какие истины могут быть вечными в делах земных и уж тем более в политике. Мир постоянно меняется, и мы должны меняться вместе с ним. На этом фоне очень странным выглядит партия, которая как бы борется за власть, но не говорит, что с этой властью будет делать. Вот «Единая Россия» говорит — ее политическая программа, это, как правило, десятки страниц, написанных профессионалами. Политическая программа была у «Новых людей» на прошлых выборах в Госдуму. Даже у какого-нибудь Романа Юнемана есть программа. А что есть у КПРФ? Десяток пунктов, уместившихся на одну страницу с рассказами про борьбу с олигархами и про национализацию недр? Как-то несерьезно, вам не кажется? КПРФ просит их поддержать, но не говорит, что будет делать с властью. И тут либо коммунисты готовят сюрприз, либо они заранее знают, что власть не получат, вот и не заморачиваются. Если мы посмотрим, чем занимается КПРФ, то увидим, что это скорее троллинг чиновников и «Единой России», чем реальная борьба за власть, потому что при реальной борьбе за власть, кандидат должен большую часть времени посвящать себе и своей программе. Он должен рассказывать людям, какой он хороший и почему люди должны его поддержать, а вот разговоры о том, какой кто-то там плохой, — это заведомо проигрышная стратегия и любой политконсультант вам это скажет. Когда люди что-то продают, они же больше хвалят свой товар, чем ругают конкурентов. Так же и тут. Но КПРФ упорно не хочет этого делать. Все потому, что приход к власти не является целью КПРФ. «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло», — сказал Геннадий Зюганов с нескрываемой улыбкой во время пресс-конференции по итогам выборов президента 1996 года. Человек был на волосок от главного поста в стране, ходили слухи, что выборы-то он выиграл, но вместо того, чтобы вывести сторонников на улицы и добиваться своего, тот улыбался, хохмил, а потом поехал в санаторий отдыхать. Так за власть не борются. А ларчик открывается просто — боссы КПРФ не хотят власти в стране, они хотят получать депутатские зарплаты, торговать влиянием, пилить бюджетное финансирование (если кто не знает, все парламентские партии финансируются из бюджета страны), но при этом ничего не делать. Поэтому неудивительно, что программа партии стабильна последние 30 лет — а она не нужна, ее держат для галочки. И по этому критерию легко отличить настоящего политика от политического проходимца. У проходимца более 90 процентов контента будет на тему, какой кто-то там плохой, у настоящего политика будет наоборот — большая часть контента будет про то, какой он хороший. Взгляните на контент какого-нибудь спикера от КПРФ и ответьте себе, чего там больше: критики других или нахваливания себя? Ответ, думаю, ясен. Поэтому неудивительно, что в любом протесте рано или поздно заводятся коммунисты — им нужно откуда-то брать актив, им нужно откуда-то брать поддержку на выборах. Но коль скоро они хотят заниматься троллингом, а не решением проблем, то состав группы поддержки будет постоянно обновляться — одни разочаровываются и уходят, им на смену надо находить других. Происходящее сейчас — это очередной их перформанс. Раньше они так же обхаживали дольщиков в недостроенных домах или обладателей армянских автомобильных номеров, теперь решили окучить недовольных строительством храма. Самое смешное — это когда эти люди что-то говорят про народную волю и честные выборы. Они, разогнавшие Учредительное собрание в 1918 году, они, захватившие власть силой, они, не проводившие не то что честных, даже формально конкурентных выборов вплоть до перестройки, они, обмазавшиеся портретами Ленина и Сталина, кровожадных упырей, на чьей совести кровь миллионов, еще что-то рассказывают про свободу и народную волю. И это я молчу о том, что среди коммунистов полно безотцовщин, что их учение писано безотцовщинами и что оно — чистый сатанизм*, а сами они — враги Христа и Церкви его. Они это доказали делом, и тут нечего обсуждать. Просто всем нам надо понимать, что целью этих людей является их персональная беспечная жизнь и они это показали своими делами. Вы хотите обеспечить руководству крайкома КПРФ теплые места и бюджетное финансирование?

Бюст Ленина перед зданием фарфоро-фаянсового завода «Чайка» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Забытая революция: Как в СССР и России отмечали юбилеи Красного Октября

При этом начавшаяся СВО подорвала и без того шаткое положение КПРФ — их позиция по основным вопросам жизни страны стала практически совпадать с позицией провластных партий, а либералы, с которыми компартия вошла в альянс, дружно покинули РФ. Соответственно, нужны новые активисты. А выборы президента показали очень слабое выступление на федеральном уровне. И тут вспоминается анекдот: «Василий Иванович и Петька опаздывают на последний пароход, выбегают на причал — а пароход уплыл. Василий Иванович бросает чемодан и бьет Петьку в ухо.

— Эй, Василий Иванович, за что?!

— Ну, ведь надо же что-то делать, Петька!» Последний пароход компартии уходит. Политический троллинг, которым они занимались 30 с лишним лет, приводит к логичному результату — сдаче позиций. На выборах в Госдуму в 2026 году у КПРФ есть все шансы пролететь мимо второго места в стране, а это значит меньше мягких кресел, меньше бюджетных денег и менее выгодный троллинг Кремля. Поэтому надо же что-то делать, Петька. И что же делать? Не разрабатывать же программу и реально бороться за власть. Они сами от нее отказались в 1996 году. Вот и остаются лишь политические перформансы вроде этого. При этом компартия совершила большую ошибку, переведя протест в сбор подписей против мэра Наумова. И дело не только в том, что предъявляемые ему претензии несостоятельны — все, в чем его обвиняют, не подпадает под состав «утраты доверия», который приведен в законе о государственной гражданской службе. «Утрата доверия» — это конкретный юридический термин, описывающий ситуацию конфликта интересов чиновника. Провалы в ЖКХ и экологии не могут быть утратой доверия. Люди, которые хотят, чтобы вы им обеспечили безбедную жизнь за государственный счет, даже не могут грамотно составить петицию. Проблема в том, что таким образом протест просто сливается. Современная политическая система РФ предполагает разные причины для отставки мэров городов, но народная петиция, организованная КПРФ, такой причиной не является. Более того, с большой вероятностью этот сбор подписей будет иметь обратный эффект и лишь укрепит позиции Евгения Наумова — так же, как требования отставки Медведева позволили ему быть премьером целых восемь лет. С другой стороны, это был единственный путь для зашедшей в тупик истории с храмом — немногочисленные, но очень громкие противники-безотцовщины, судя по всему, не смогли остановить процесс. Тактика «Васька слушает, да ест» перемогла. Слой четвертый: «Бог дает не то, что просишь, а то, что нужно». Нужен ли христианский храм ЮМР? Да, нужен. И больше всего он нужен тем, кто против него протестует. Бог дает нам не то, что мы у него просим, а то, что нам нужно. И получая от него, как мед, так и уксус, нам надо задаваться не вопросами «За что?» или «Почему?» Нам надо спрашивать: «Для чего?» В центре христианских духовных практик стоит покаяние, а покаяние — это изменение к лучшему. Изменение — удел сильных, и Господь хочет, чтобы мы были сильнее. Сильнее своих пороков, своих страстей, своих маний и страхов. Христос потому и спаситель, что он показал путь ко спасению души от уз материального мира. Если этот храм сподвигнет хоть одного человека стать лучше, то его строили не зря. Если кто-то примирится со своим отцом или не подаст на развод, то этот храм строили не зря. Если кто-то прекратит заниматься йогой и не придет к поеданию коровьего кала, этот храм строили не зря. Если звон колоколов и блеск куполов хоть одного человека заставят поднять взор с земли и посмотреть на небо, то этот храм строили не зря. Люди не всегда хотят то, что им нужно. Негры в США голосуют за демпартию, которая лишила и лишает их отцов. Сталинисты в России ищут себе отца в кинообразе Сталина, хотя именно Сталин с подручными лишил их отцов живых и настоящих. Я благодарен людям, которые затеяли этот протест. И благодарен молчанию администрации и митрополии. Без всего этого люди бы не узнали для себя что-то новое и не получили бы шанс стать лучше. Любое изменение начинается с неприятного, с раздражения. Так пусть этот храм станет раздражителем, который запустит в нас изменения к лучшему.