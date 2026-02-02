В России увеличилось число заболеваний депрессией и тревожными и стрессовыми расстройствами

С 2020 по 2024 годы в России увеличилось число заболеваний депрессией и расстройствами на 21,5%

2 февраля «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата сообщил, что с 2021 по 2024 годы на 21,5% в России увеличились показатели заболеваемости депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. Данных за 2025 год пока нет.

Так, в 2020 году было зафиксировано 281 тыс. новых случаев таких заболеваний, а в 2024 году — 341,4 тыс. Также выросли показатели случаев заболеваемостью психическими расстройствами на 18% — с 384,5 тыс. до 453,9 тыс.

Показатели по шизофрении и психозам остаются стабильными, а на душу населения число заболеваемости снизились — с 61,3 в 2015 году до 58,2 в 2024 году. Также снижается число диспансерного наблюдения пациентов — с 2015 по 2024 годы оно сократилось на 10,5%.

При этом растет показатель консультативно-лечебной помощи — за последние девять лет число пациентов, получающих ее, увеличилось с 2,14 млн до 2,29 млн.