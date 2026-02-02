В России увеличилось число заболеваний депрессией и тревожными и стрессовыми расстройствами
С 2020 по 2024 годы в России увеличилось число заболеваний депрессией и расстройствами на 21,5%
2 февраля «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата сообщил, что с 2021 по 2024 годы на 21,5% в России увеличились показатели заболеваемости депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. Данных за 2025 год пока нет.
Так, в 2020 году было зафиксировано 281 тыс. новых случаев таких заболеваний, а в 2024 году — 341,4 тыс. Также выросли показатели случаев заболеваемостью психическими расстройствами на 18% — с 384,5 тыс. до 453,9 тыс.
Показатели по шизофрении и психозам остаются стабильными, а на душу населения число заболеваемости снизились — с 61,3 в 2015 году до 58,2 в 2024 году. Также снижается число диспансерного наблюдения пациентов — с 2015 по 2024 годы оно сократилось на 10,5%.
При этом растет показатель консультативно-лечебной помощи — за последние девять лет число пациентов, получающих ее, увеличилось с 2,14 млн до 2,29 млн.
В 2025 году в России продали 22,3 млн упаковок антидепрессантов:
По словам главного внештатного психиатра Минздрава РФ Светланы Шпорт, делать вывод о психическом неблагополучии жителей страны, основываясь на статистике, неправильно.
«Статистические данные также указывают на рост интереса граждан к посещению медицинских психологов, врачей-психотерапевтов, врачей-психиатров с вопросами об эмоциональном благополучии в связи с более доступной средой и совершенствованием нормативно-правовых документов», — заявила Шпорт.
Врач-психиатр Степан Фимкин заявил, что психиатрическая помощь стала гораздо доступнее.
«Люди, особенно молодое поколение, теперь готовы признать проблему и искать профессиональную поддержку. Тогда как раньше подобные состояния повсеместно скрывались, заглушались алкоголем или просто переносились «на ногах», не попадая ни в какую статистику», — отметил Фимкин.
Однако доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов считает, что рост заболеваемости психическими расстройствами в России настолько велик, что «вызывает серьезную тревогу».
Как писали Юга.ру, по данным за первое полугодие 2025-го, Краснодарский край попал в топ регионов по объему продаж антидепрессантов.