В школах Карачаево-Черкесии учеников заставили рекламировать концерт вымышленного героя СВО и исполнителя блатной музыки

Карачаево-Черкесия

В школах Карачаево-Черкесии прорекламировали концерты музыканта Аркадия Пахановского — вымышленного героя СВО и исполнителя шансона. Пранк устроил белорусский акционист от имени депутата «Единой России»

28 января в телеграм-канале общеобразовательной школы в ауле Кумыш в Карачаево-Черкесии рассказали, что ученики 9-го класса проинформировали жителей поселения «о предстоящем культурном событии — концерте шансонного исполнителя и ветерана специальных операций Аркадия Пахановского «Солдатская любовь» и развесили афиши. 

В тот же день белорусский акционист Владислав Бохан в своем телеграм-канале сообщил, что анонс мероприятия — это пранк под названием «Великая русская культура», а Аркадий Пахановский — вымышленный персонаж. 

В ролике на YouTube-канале Бохан рассказал, что разослал школам Карачаево-Черкесии афиши с анонсом концерта исполнителя, который необходимо прорекламировать. Письма были отправлены от имени депутата партии «Единая Россия». В афишах сообщалось, что Аркадий едет в тур по городам Северного Кавказа — Черкесск, Грозный и Махачкалу.

Для правдоподобности, Пахановскому (настоящая фамилия — Скрепцов) придумали легенду: якобы, Аркадий родился в 1978 году, увлекся шансон-музыкой в годы юности, а затем — его посадили за мелкое правонарушение. В 2022 году он отправился в зону боевых действий в составе ЧВК, а позднее — подписал контракт с Министерством обороны РФ. Во время службы на СВО ему дали позывной «Пахан», который переродился в творческий псевдоним «Пахановский». 

Образ Пахановского создал другой акционист — Семен Скрепецкий. В образе Аркадия он исполняет пародии на современные патриотические песни. 

Чуть позднее школы отчитались о проделанной работе и успешном информировании: ученики разместили афиши в учебных заведениях в станице Зеленчукской и Исправной, селе Архыз, городе Усть-Джегута и ауле Кумыш. 

«Учителей абсолютно не смутило ни очень странный намекающий псевдоним нашего исполнителя, ни его судимость, ни то, что вообще в принципе шансон — это блатная музыка, тесно связанная с криминалом. Но таковы сегодняшние реалии. И вот она обыденная и бытовая российская культура», — прокомментировал акцию Бохан. 

Ранее Бохан устраивал подобные акции. Например, в апреле 2025 года он разослал в школы письмо с необходимостью провести «Урок мужества» и рассказать о несуществующем «герое СВО» Терентии Афанасьевиче Николаеве. 

В ноябре 2024 года акционист от имени депутата «Единой России» просил учителей сфотографироваться в шапочках из фольги в рамках проведения всероссийского патриотического мастер-класса «Шлем Отечества». 

В октябре 2023 года Бохан отправил в школы распоряжения о необходимости поздравить с днем рождения Владимира Путина и прикрепил плакаты, на которых были размещены фото лидера украинского националистического движения Степана Бандеры и его цитаты. 

Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года в российских школах вместо звонков звучали патриотические песни.

