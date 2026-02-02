В школах Карачаево-Черкесии учеников заставили рекламировать концерт вымышленного героя СВО и исполнителя блатной музыки

28 января в телеграм-канале общеобразовательной школы в ауле Кумыш в Карачаево-Черкесии рассказали, что ученики 9-го класса проинформировали жителей поселения «о предстоящем культурном событии — концерте шансонного исполнителя и ветерана специальных операций Аркадия Пахановского «Солдатская любовь» и развесили афиши.

В тот же день белорусский акционист Владислав Бохан в своем телеграм-канале сообщил, что анонс мероприятия — это пранк под названием «Великая русская культура», а Аркадий Пахановский — вымышленный персонаж.

В ролике на YouTube-канале Бохан рассказал, что разослал школам Карачаево-Черкесии афиши с анонсом концерта исполнителя, который необходимо прорекламировать. Письма были отправлены от имени депутата партии «Единая Россия». В афишах сообщалось, что Аркадий едет в тур по городам Северного Кавказа — Черкесск, Грозный и Махачкалу.

Для правдоподобности, Пахановскому (настоящая фамилия — Скрепцов) придумали легенду: якобы, Аркадий родился в 1978 году, увлекся шансон-музыкой в годы юности, а затем — его посадили за мелкое правонарушение. В 2022 году он отправился в зону боевых действий в составе ЧВК, а позднее — подписал контракт с Министерством обороны РФ. Во время службы на СВО ему дали позывной «Пахан», который переродился в творческий псевдоним «Пахановский».

Образ Пахановского создал другой акционист — Семен Скрепецкий. В образе Аркадия он исполняет пародии на современные патриотические песни.