У бывшего сотрудника полпредства в ЮФО изъяли имущество на 28 млрд рублей

Суд изъял имущество бывшего инспектора полпреда в ЮФО и основателя концерна «Покровский» Андрея Коровайко на 28 млрд рублей

29 января объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что суд изъял в пользу государства имущество бывшего федерального инспектора аппарата полпреда Президента РФ в Южном федеральном округе и бывшего бенефициара концерна «Покровский» Андрея Коровайко.

Речь идет о 372 объектах недвижимости, включая земельные сельскохозяйственные участки, коммерческие и жилые здания и помещения, расположенные в Краснодарском и Алтайском крае и Ростовской области. Общая стоимость изъятого — более 28 млрд рублей.

Отметим, что изначально решение было принято Каневским районным судом. В мае 2025 года Коровайко подавал апелляцию, однако краевой суд оставил решение в силе и удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ к ответчику и подконтрольным ему лицам, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции».

В 2023 году суд также изъял имущество концерна «Покровский», одним из бенефициаров которого был Коровайко. Тогда в пользу государства были обращены сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по строительству недвижимости и производству электрооборудования. Общая стоимость активов — около 500 млн рублей.

Тогда же стало известно, что Коровайко и его партнера Аркадия Чебанова объявили в международный розыск по обвинению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а также организации межрегионального преступного сообщества.

В 2024 году суд изъял активы «Покровского» еще на 9 млрд рублей, которые принадлежали Коровайко и аффилированным с ним лицам. Речь шла о 22 компаниях. По данным прокуратуры, бизнес был основан на средства, незаконно полученные Коровайко во время работы в аппарате полпреда президента в ЮФО.