У бывшего сотрудника полпредства в ЮФО изъяли имущество на 28 млрд рублей
Суд изъял имущество бывшего инспектора полпреда в ЮФО и основателя концерна «Покровский» Андрея Коровайко на 28 млрд рублей
29 января объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что суд изъял в пользу государства имущество бывшего федерального инспектора аппарата полпреда Президента РФ в Южном федеральном округе и бывшего бенефициара концерна «Покровский» Андрея Коровайко.
Речь идет о 372 объектах недвижимости, включая земельные сельскохозяйственные участки, коммерческие и жилые здания и помещения, расположенные в Краснодарском и Алтайском крае и Ростовской области. Общая стоимость изъятого — более 28 млрд рублей.
Отметим, что изначально решение было принято Каневским районным судом. В мае 2025 года Коровайко подавал апелляцию, однако краевой суд оставил решение в силе и удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ к ответчику и подконтрольным ему лицам, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции».
В 2023 году суд также изъял имущество концерна «Покровский», одним из бенефициаров которого был Коровайко. Тогда в пользу государства были обращены сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по строительству недвижимости и производству электрооборудования. Общая стоимость активов — около 500 млн рублей.
Тогда же стало известно, что Коровайко и его партнера Аркадия Чебанова объявили в международный розыск по обвинению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а также организации межрегионального преступного сообщества.
В 2024 году суд изъял активы «Покровского» еще на 9 млрд рублей, которые принадлежали Коровайко и аффилированным с ним лицам. Речь шла о 22 компаниях. По данным прокуратуры, бизнес был основан на средства, незаконно полученные Коровайко во время работы в аппарате полпреда президента в ЮФО.
В 2025 году прокуратура заявила, что с Коровайко и Чебановым сотрудничал Виктор Момотов, которому «Покровские» помогали изымать недвижимость. Напомним, в сентябре 2025 года Генпрокуратура подала антикоррупционный иск против Виктора Момотова и потребовала изъять у него недвижимость стоимостью более 9 млрд рублей. Его обвинили в хищении 100 млн рублей из городского бюджета, совладении отелями Marton и связях с ОПГ.
Андрей Коровайко с 1995 по 2001 годы работал преподавателем в Ростовской государственной экономической академии. С 2001 года по осень 2004 года работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в ЮФО.
С сентября 2004 года Коровайко возглавил концерн «Покровский». В состав холдинга входили 35 компаний, основной сферой деятельности которых является аграрный бизнес: производство, хранение и переработка зерновых и технических культур, овощеводство, производство фруктов, свиноводство, животноводство и производство молока.
