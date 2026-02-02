В Краснодарском крае первая рабочая неделя февраля начнется с морозов, осадков и гололеда

Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани со 2 по 4 февраля

Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани 2-4 февраля будет облачно с прояснениями. В регионе прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами сильный. Мокрый снег может налипать на провода и деревья. На дорогах ожидается сильный гололед, ухудшение видимости до 500-1000 метров. Ночью и утром туман. Ветер усилится до 12-14 м/с, на Азовском побережье — до 15-18 м/с, в горах — до 15-20 м/с, а в отдельных районах на Черноморском побережье — до 19-24 м/с.

Температура воздуха ночью — от -13 °С до -6 °С, на юге края — от -5 °С до 0 °С, на севере края мороз окрепнет до -20 °С. Днем — от -8 °С до -3 °С, на юге края — от -4 °С до 1 °С, а на севере — от -13 °С до -8 °С. В горах ночью — от -10 °С до -5 °С, днем — от -6 °С до -1 °С.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью — от -7 °С до -2 °С, днем — от -3 °С до 2 °С. На участке от Джубги до Магри ночью со 2 по 3 февраля — 1-6 °С, днем 2 февраля — 9-14 °С, 3 февраля — 4-9 °С. 4 февраля ночью — от -6 °С до -1 °С, днем — 0-5 °С.

В Краснодаре в первой половине рабочей недели ожидается дождь, мокрый снег, налипающий на провода и деревья, снег и гололед. Ветер слабый. Температура воздуха ночью со 2 по 3 февраля — от -5 °С до -3 °С, днем 2 февраля — 4 °С. Ночью 4 февраля столбик термометра опустится до -12 °С, днем 3 и 4 февраля — от -5 °С до -2 °С.