Минприроды Кубани потребовало с владельцев танкеров «Волгонефть» еще 34,3 млрд рублей

Владельцам затонувших в Черном море танкеров предъявили новый судебный иск. Всего с компаний требуют больше 100 млрд рублей

Эта новая судебная претензия добавляется к уже поданным искам от других ведомств. Так, Росприроднадзор ранее оценил ущерб в 85 млрд рублей. Кроме того, отдельные иски заявили Морспасслужба (314,5 млн рублей) и мэрия Анапы (545,9 млн рублей).

28 января Министерство природных ресурсов Краснодарского края предъявило новый иск к владельцам двух затонувших танкеров «Волгонефть». Ведомство требует с них 34,3 млрд рублей. Иск складывается из двух основных частей: компенсация убытков бюджету края оценивают в 30,7 млн рублей, а ущерб окружающей среде — в 34,22 млрд рублей.

В совокупности сумма всех финансовых требований к судовладельцам в связи с разливом нефти в Керченском проливе превышает 100 млрд рублей.

«Ключевой вопрос сейчас заключается в том, будут ли эти колоссальные суммы реально выплачены компанией-владельцем судов. И не менее важен вопрос целевого назначения этих средств — получат ли поврежденные экосистемы Черного моря и побережья полноценное и научно обоснованное восстановление», — прокомментировали авторы телеграм-канала «Ресайкл».

Напомним, само происшествие произошло 15 декабря 2024 года. Два танкера с нефтью везли 9,2 тыс. тонн мазута, из которых около 40% вытекло в море. Этот разлив признали одним из самых крупных и дорогостоящих экологических инцидентов в новейшей истории России.

В июле 2025 года в Росприроднадзоре заявили, что пока затонувшие части танкера не убрали со дна, они угрожают окружающей среде.