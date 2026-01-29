Эффект Нерона. К чему приведут аресты чиновников Краснодарского края
Активистка Яна Антонова анализирует аресты кубанских чиновников и проводит параллели с историей Древнего Рима и СССР.
Важная новость пришла из Сочи. Решением городского Центрального районного суда по обвинению в мошенничестве были арестованы Милана и Эльдар — дети депутата Государственной думы Андрея Дорошенко.
Милане Дорошенко 25 лет, Эльдару — 21. Они были арестованы 24 января. 28 января их защита подала апелляцию на арест в Краснодарский краевой суд. Следствие обвиняет детей депутата Госдумы в мошенничестве при строительстве дорог на Кубани.
Суд арестовал детей депутата ГД от Краснодарского края Дорошенко:
Андрей Дорошенко начинал свою карьеру водителем рейсового автобуса. В 2002 году, в возрасте 25 лет, он возглавил ООО «Производственно-коммерческая фирма «Дорожно-транспортная компания» (ПКФ ДТК). Компания занимается строительством дорог и автомагистралей.
Когда в сентябре 2021 года Андрей Дорошенко был избран в Госдуму от Армавира, компанию возглавила его дочь Милана Дорошенко. Сейчас арестованные дети депутата являются совладельцами ПКФ ДТК, а также компании-перевозчика «Арма-Лайн».
ПКФ ДТК — крупный подрядчик по госконтрактам на дорожные работы в Краснодарском крае. За период с 2021 по 2025 год компания заключила соглашения на общую сумму более 23 миллиардов рублей.
Крупнейшим заказчиком было Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, которое возглавлял Алексей Переверзев. Губернатор Кондратьев переназначил министра Переверзева на должность, которую он занимал с 2017 года. На следующий день, 21 января, Центральный районный суд Сочи арестовал министра по обвинению в особо крупном мошенничестве. Позднее стало известно, что Переверзев заключил досудебное соглашение со следствием и освободился из СИЗО под подписку о невыезде.
До Алексея Переверзева министром транспорта Краснодарского края был Анатолий Вороновский. Как и Дорошенко, в 2021 году Вороновский был избран депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия».
Следствие рассматривает версию, что еще будучи министром транспорта на Кубани Вороновский создал мошенническую схему, при которой строителям-дорожникам приходилось при заключении госконтракта на строительство дороги или ремонт моста переводить крупные суммы в некий фонд. Вероятно, речь идет об откатах за госконтракты. Бывшему депутату предъявлено обвинение в получении взятки в размере 25 миллионов рублей.
2 декабря минувшего года Государственная дума по представлению Генеральной прокуратуры лишила Анатолия Вороновского депутатского мандата. Он был арестован и помещен в СИЗО. Его имущество было арестовано по иску Генпрокуратуры для обеспечительных мер в рамках уголовного дела.
20 января заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев направил иск в Центральный районный суд Сочи. В рамках своего иска он просил обратить в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, действующего депутата Госдумы Андрея Дорошенко, его детей Миланы и Эльдара, а также имущество почетного дорожника Кубани депутата Законодательного собрания региона Александра Карпенко.
Надо сказать, что сейчас в Краснодаре именно компании Александра Карпенко занимаются ремонтом Тургеневского моста и Фадеевского путепровода, а компания Миланы Дорошенко реконструирует Западный обход.
В связи с этим уже появились высказывания некоторых общественников о том, не превратятся ли эти объекты в долгострои, если суд лишит имущества депутатов Карпенко и Дорошенко.
Спешу успокоить взволнованную общественность: то, что мы наблюдаем сейчас в отношении бывшего депутата Вороновского, депутатов Карпенко и Дорошенко, уже многократно происходило в истории человечества. Например, 2000 лет назад — при Августе, Калигуле и Нероне в Риме. Эти правители любили отнять имущество у богатых патрициев и передать его своим любимцам. Новая элита всегда голодна до денег.
Патрициям, у которых отнимали имущество во времена Нерона в Риме, приходилось хуже, чем депутатам Карпенко и Дорошенко. В отличие от современных прокуроров, Нерон в суд с иском не обращался. Он присылал к патрицию центуриона с приказом вскрыть себе вены, что тут же и исполнялось. Имущество погибшего отходило императору.
Бывший депутат Вороновский, депутаты Карпенко и Дорошенко далеко не единственные, чье имущество намерена национализировать Генеральная прокуратура. Стало известно, что заместитель генпрокурора Игорь Ткачев подал иск о национализации Новороссийского цементного завода.
В других регионах в отношении местных элит также проводятся процессы национализации их имущества, которое Генеральная прокуратура полагает нажитым преступным путем.
Шествие исков Генеральной прокуратуры о национализации выглядит победным. Прокуроры победоносно борются с коррупцией и заодно пополняют казну.
Но тут хочется свернуть в сферу политики и припомнить, что одной из причин начала знаменитой горбачевской перестройки, кроме падения цен на нефть, были внутрипартийные конфликты в СССР и уголовные дела в отношении местных элит, которые начались в конце 1970-х и продолжились в бытность генсеком Юрия Андропова.
Вновь заработала «расстрельная» статья за хищения в особо крупных размерах — практика, от которой отказались лишь с приходом Горбачева.
Было знаменитое «рыбное дело», в рамках которого был арестован и по приговору суда казнен заместитель министра рыбного хозяйства Владимир Рытов. На Кубани — сочинско-краснодарское дело, стоившее карьеры, свободы и даже жизни некоторым тогдашним коррупционерам.
В Узбекистане было «хлопковое дело», следователями по которому были Тельман Гдлян и Николай Иванов. Позднее уже против самих следователей возбудили уголовное дело.
Решимость местных элит обезопасить себя от возможности приезда из Москвы следственной группы, которая их посадит, стала одной из главных причин распада СССР.
Печальной была и судьба Нерона.
Патриции в какой-то момент сумели объединиться против императора. Восстали легионы в провинции. Сенат проголосовал за отрешение Нерона от власти и его казнь. Император покончил с собой.
Полагаю, что российская система власти скоро столкнется с новыми вызовами, которые перед ней поставит сокрушительная борьба с коррупцией и системная национализация имущества коррупционеров.
