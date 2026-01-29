Эффект Нерона. К чему приведут аресты чиновников Краснодарского края

Активистка Яна Антонова анализирует аресты кубанских чиновников и проводит параллели с историей Древнего Рима и СССР. Важная новость пришла из Сочи. Решением городского Центрального районного суда по обвинению в мошенничестве были арестованы Милана и Эльдар — дети депутата Государственной думы Андрея Дорошенко. Милане Дорошенко 25 лет, Эльдару — 21. Они были арестованы 24 января. 28 января их защита подала апелляцию на арест в Краснодарский краевой суд. Следствие обвиняет детей депутата Госдумы в мошенничестве при строительстве дорог на Кубани.

Суд арестовал детей депутата ГД от Краснодарского края Дорошенко: Сам он проходит по антикоррупционному иску

Андрей Дорошенко начинал свою карьеру водителем рейсового автобуса. В 2002 году, в возрасте 25 лет, он возглавил ООО «Производственно-коммерческая фирма «Дорожно-транспортная компания» (ПКФ ДТК). Компания занимается строительством дорог и автомагистралей. Когда в сентябре 2021 года Андрей Дорошенко был избран в Госдуму от Армавира, компанию возглавила его дочь Милана Дорошенко. Сейчас арестованные дети депутата являются совладельцами ПКФ ДТК, а также компании-перевозчика «Арма-Лайн». ПКФ ДТК — крупный подрядчик по госконтрактам на дорожные работы в Краснодарском крае. За период с 2021 по 2025 год компания заключила соглашения на общую сумму более 23 миллиардов рублей. Крупнейшим заказчиком было Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, которое возглавлял Алексей Переверзев. Губернатор Кондратьев переназначил министра Переверзева на должность, которую он занимал с 2017 года. На следующий день, 21 января, Центральный районный суд Сочи арестовал министра по обвинению в особо крупном мошенничестве. Позднее стало известно, что Переверзев заключил досудебное соглашение со следствием и освободился из СИЗО под подписку о невыезде. До Алексея Переверзева министром транспорта Краснодарского края был Анатолий Вороновский. Как и Дорошенко, в 2021 году Вороновский был избран депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия».

Следствие рассматривает версию, что еще будучи министром транспорта на Кубани Вороновский создал мошенническую схему, при которой строителям-дорожникам приходилось при заключении госконтракта на строительство дороги или ремонт моста переводить крупные суммы в некий фонд. Вероятно, речь идет об откатах за госконтракты. Бывшему депутату предъявлено обвинение в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. 2 декабря минувшего года Государственная дума по представлению Генеральной прокуратуры лишила Анатолия Вороновского депутатского мандата. Он был арестован и помещен в СИЗО. Его имущество было арестовано по иску Генпрокуратуры для обеспечительных мер в рамках уголовного дела. 20 января заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев направил иск в Центральный районный суд Сочи. В рамках своего иска он просил обратить в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, действующего депутата Госдумы Андрея Дорошенко, его детей Миланы и Эльдара, а также имущество почетного дорожника Кубани депутата Законодательного собрания региона Александра Карпенко. Надо сказать, что сейчас в Краснодаре именно компании Александра Карпенко занимаются ремонтом Тургеневского моста и Фадеевского путепровода, а компания Миланы Дорошенко реконструирует Западный обход. В связи с этим уже появились высказывания некоторых общественников о том, не превратятся ли эти объекты в долгострои, если суд лишит имущества депутатов Карпенко и Дорошенко. Спешу успокоить взволнованную общественность: то, что мы наблюдаем сейчас в отношении бывшего депутата Вороновского, депутатов Карпенко и Дорошенко, уже многократно происходило в истории человечества. Например, 2000 лет назад — при Августе, Калигуле и Нероне в Риме. Эти правители любили отнять имущество у богатых патрициев и передать его своим любимцам. Новая элита всегда голодна до денег.

«Раскаяние Нерона после убийства матери» (1878) © Джон Уильям Уотерхаус, общественное достояние