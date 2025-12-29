Неудобная правда. Почему СССР был русским национальным государством

Это мы находим и в декларации об образовании СССР: «Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съезды своих Советов и единодушно принявших решение об образовании «Союза Советских Социалистических Республик», служит надежной порукой в том, что Союз этот является добровольным объединением равноправных народов». В приведенной цитате имеет место открытая апелляция к народу как к источнику власти. Соответственно, Советский Союз — это национальное государство, такое же, как США, Франция, Германия, КНР, Мексика, Бразилия и др.

Таким образом, национализм — это плод французского Просвещения, орудие борьбы с монархией с целью установления республики, то есть государства, апеллирующего к земле, а не к небу. Поэтому всякое государство, где источником власти является нация, то есть люди, является национальным государством. А революция — это переход от легитимности неба к легитимности земли. Даже те националисты, которые говорят о расовой или этнической чистоте своих стран, легитимизируют свое требование именно через почву, а не через небо.

Идейные и философские корни национализма восходят ко французскому Просвещению и вдохновлены античностью. Отсюда и республики с демократиями. Первым шагом к созданию национальных государств стал Вестфальский мир, положивший конец Тридцатилетней войне в Европе. В результате заключенного мира был провозглашен принцип «чья власть, того и вера», означавший переход к самодержавию. Это понравилось не всем. Довольно быстро начала формироваться оппозиция абсолютному монарху, которая стала критиковать традиционный порядок вещей. Вместо разделения власти на две ветви (светскую и духовную) стали говорить о трех ветвях (законодательной, исполнительной и судебной), вместо Божьей воли — о естественных и неотчуждаемых правах человека, вместо наследственной передачи власти — о выборности мирских властей. Все это мы находим в американской декларации о независимости и американской конституции, которая и является тем самым общественным договором из трудов Руссо. Бог там приглашен лишь в свидетели.

Первой нацией в мире стала американская нация, которая была провозглашена в 1776 году, когда была принята декларация независимости и свершилась Американская революция. А что же было революционного? Революционным было провозглашение американской нации — совокупности людей, осуществляющих свою политическую волю и проживающих на определенной территории. Соответственно, легитимной признавалась власть, апеллирующая к земле и живущим на ней людям. Это легитимность земли. Нация противопоставлялась монархии, легитимности неба, не просто наследной власти, а власти, апеллирующей к Богу как источнику. Именно поэтому в титулатуре монархов значится «милостью Божьей». Соответственно, антиподом государства, черпающего легитимность из земли, является именно монархия, берущая легитимность от неба. Следовательно, и национализм — это точка зрения о том, что править страной должны не те, кто берет власть от неба, а те, кто берет власть от земли.

Сегодня национализм принято понимать как ксенофобию (страх перед чужаками). Однако национализм — это не про банды бритоголовых и не про визовые режимы, это — про выборы президента (буквально — председателя) и парламента (буквально — говорильни).

У СССР было и остается много критиков, и с подавляющим большинством пунктов обвинений я согласен. Тем не менее не могу согласиться с утверждением, что Советский Союз не был русским национальным государством. Более того, я считаю, что русское национальное государство возможно только в виде СССР, с его плюсами и минусами, с его достижениями и проблемами, которые он породил.

25 декабря 1991 года в 19:00 по центральному телевидению СССР прозвучало обращение Михаила Горбачева, где он сообщил, что Советского Союза больше нет — вместо него теперь Содружество Независимых Государств. После короткого выступления Горбачева было показано, как спускается красный флаг над Большим Кремлевским дворцом.

Новиопия и национализм

На это критики могут возразить, что это был неправильный национализм, ведь в СССР была не русская нация, а новиопия — новая историческая общность «советский народ», и вообще, в СССР был геноцид русских и поэтому он не является русским национальным государством, а национальным государством новиопов (видимо, прилетевших с Марса).

Чтобы ответить на этот аргумент, нужно спросить армянское радио: «С кем граничит Советский Союз?». На это армянское радио ответит: «С кем хочет, с тем и граничит». Взгляните на герб СССР — там земной шар. Спросите себя: «В какой части света может быть государство с названием Союз Советских Социалистических Республик?». Да в любой. Собственно, так и мыслилось с самого начала, когда в том же фильме «Великий гражданин» [двухсерийный фильм режиссера Фридриха Эрмлера (1937-1939). — Прим. Юга.ру] заглавный герой мечтает, как после «хорошей войны» будет «республик так тридцать-сорок».

Советский Союз создавался с прицелом на экспансию. А когда ты осуществляешь экспансию, не лишним будет убедить покоренные народы в том, что ты принес им все самое доброе и светлое. Экспансионизм вытекал из демографических тенденций русского народа, который переживал резкий рост населения и за XIX век активно проникал в Переднюю, Центральную и Восточную Азии. Русский народ образца 1920-х годов активно перемалывал и интегрировал другие народы, и «новая историческая общность» была удобной ширмой, позволявшей максимально облегчить и сгладить этот процесс. Если советский национализм в чем и «неправильный», то разве что в своем экспансионистском характере — не отгораживался от других визовым режимом, а сам проникал.

Однако по мере осваивания новых территорий терпимость к местным особенностям, как правило, пропадает и происходит унификация. Но на старте советского проекта, когда в головах фантазии о мировой революции и «хорошей войне», это нормально. Ненормально — это то, что с этой терпимостью Советский Союз просуществовал до самого конца и потому распался. Просчитались, но где? Просчет был как раз в «пролетарскости» и ставке на русское большинство.

Критики СССР часто указывают на высокую долю евреев, грузин, латышей и поляков в руководстве Партии и государства в раннем СССР, но это «исправил» большой террор, общим итогом которого стало радикальное увеличение доли русских и украинцев, а также рабочих и крестьян в органах НКВД и в ВКП(б). Они составляли уверенное большинство. То есть ни о каком нерусском характере СССР к началу 1941 года не может быть речи и все, что произошло после 1940 года — это всецело дело рук русских людей.

Проблема была в том, что социализм и пролетарский характер этого государства делали его врагом всякого образованного, независимого и самостоятельного человека, а русский народ ко времени Октябрьского переворота подошел не в лучшем состоянии — это был народ, который освободили из рабства два поколения назад, но, сняв гирю крепостного рабства, Романовы повесили гирю крестьянской общины. Так было удобнее, к тому же считалось, что община — это носитель народной мудрости. Эту ошибку исправил лишь Столыпин через 45 лет, за 11 лет до падения монархии, но 11 лет — слишком малый срок, чтобы в народе появилось представительное количество свободных и независимых людей. Это и привело к катастрофе — русский мужик не хотел свободно жить, работать и зарабатывать, а хотел передела помещичьей земли и в результате выбрал не свободу, а нового барина и променял одно рабство на другое.

Из этой среды и рекрутировалась советская элита. Надо ли удивляться, что эти люди будут совершать одну ошибку за другой и что среди этих людей будет пестоваться конформизм и подчинение? Это звучит парадоксально, но русское национальное государство имело разрушительные последствия для русского народа, потому что к управлению страной были допущены безграмотные люди, что было неизбежно в пролетарском государстве, однако без «пролетарскости» большевики не получили бы народную поддержку и не победили бы в Гражданской войне. Иными словами, СССР еще на старте был обречен быть государством дураков и бездарей. Эти люди не могли принимать правильных решений, и их ошибки стоили жизни миллионам. Поэтому потенциал, который имел русский народ на заре советского времени, был растрачен предельно глупо и неэффективно.

Великая ложь нашего времени

К тому же имело место то, что было описано в статье Победоносцева «Великая ложь нашего времени»: люди низкого происхождения, пробившиеся наверх, более заботились о своем положении, чем о благе Отечества, и, так как их положение было шатким и неустойчивым, они скорее прилагали усилия для удержания власти, чем для достижения результатов [Константин Победоносцев — ближайший сподвижник императора Александра III, основной идеолог консервативных контрреформ 1880—1890-х годов. — Прим. Юга.ру]. Ярким примером такого поведения был Наполеон I, пришедший к власти через военный переворот и втянувший Францию в бесконечные войны. Для Франции это кончилось оккупацией части территории, разорением экономики и огромными потерями. Более трех миллионов французов (каждый десятый) погибло ради амбиций одного человека, пусть и гениального.

А теперь представьте, что в таком же положении оказались не умнейшие и храбрейшие люди своего времени, а люди, едва научившиеся читать и писать, и потому верящие в сказки про всеобщее равенство и рай на земле. К сожалению, ничего другого русская малограмотная народная масса в тот момент не могла выдать. Русское национальное государство не могло не обернуться кровавым ужасом, который обнулил потенциал русского народа и привел к тому, что «новая историческая общность» заработала в обратную сторону, став инструментом уничтожения русской культуры.

И тут критики заявят о том, что вообще-то у красных была альтернатива — белые. К сожалению, белые не смогли победить, потому что были пестрым салатом разного рода группировок, которых объединяло лишь неприятие большевиков, но общей позитивной программы белые не имели. У красных была глупая и наивная сказка, но у белых не было даже ее. Причем белые ничего не предложили даже через десятилетия. Показательный пример — философ Иван Ильин, которого называют идеологом белого движения. Чем занимался Иван Ильин в годы Гражданской войны? Он жил в Москве и писал диссертацию по философии на тему «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». Очень нужное дело, а главное — своевременное. И это идеолог белого движения.

Из всего перечисленного выводится довольно неудобная правда — русское национальное государство в первой половине XX века могло возникнуть только в виде СССР.