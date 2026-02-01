Выпускник краснодарского авиационного училища отправится в космос

Выпускник Краснодарского военного авиационного училиша Андрей Федяев отправится на МКС на корабле Crew Dragon

Он совершит полет в составе экипажа Crew-12 на американском корабле Crew Dragon. Экспедиция пройдет в рамках перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA.

31 января пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» сообщила , что к полету на Международную космическую станцию (МКС) готовится выпускник Краснодарского военного авиационного института Андрей Федяев.

С 16 января Федяев находится в США — он совершает предстартовую подготовку на базе SpaceX в Калифорнии. Космонавт тренируется на тренажере американского сегмента МКС, отрабатывает внештатные ситуации и проходит занятия по управлению кораблем Crew Dragon.

Андрей Федяев окончил Краснодарское военное авиационное училище в 2004 году по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением», получив квалификацию инженера-пилота.