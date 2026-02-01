Выпускник краснодарского авиационного училища отправится в космос

Краснодарский край, В мире

Распечатать

  • Космонавт Андрей Федяев © Скриншот фото из телеграм-канала «Роскосмос»
    Космонавт Андрей Федяев © Скриншот фото из телеграм-канала «Роскосмос»

Выпускник Краснодарского военного авиационного училиша Андрей Федяев отправится на МКС на корабле Crew Dragon

31 января пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» сообщила, что к полету на Международную космическую станцию (МКС) готовится выпускник Краснодарского военного авиационного института Андрей Федяев. 

Он совершит полет в составе экипажа Crew-12 на американском корабле Crew Dragon. Экспедиция пройдет в рамках перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA.

Читайте также:

С 16 января Федяев находится в США — он совершает предстартовую подготовку на базе SpaceX в Калифорнии. Космонавт тренируется на тренажере американского сегмента МКС, отрабатывает внештатные ситуации и проходит занятия по управлению кораблем Crew Dragon.

Андрей Федяев окончил Краснодарское военное авиационное училище в 2004 году по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением», получив квалификацию инженера-пилота.

Как писали Юга.ру, в июле 2025 года обсерватория КубГУ поучаствовала в изучении межзвездной кометы.

Космос Краснодар Наука События

Новости

Краснодарский край вошел в топ регионов по объему продаж водки в 2025 году
Владелица краснодарского агентства опровергла продажу моделей Джеффри Эпштейну
Под Новороссийском сотрудники МЧС спасли более 20 лошадей из горящей конюшни
Выпускник краснодарского авиационного училища отправится в космос
У бывшего сотрудника полпредства в ЮФО изъяли имущество на 28 млрд рублей
Пикассо от моды. В Краснодаре пройдет лекция о кутюрье Кристобале Баленсиаге

Лента новостей

Реклама на сайте