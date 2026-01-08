Между трудом и карнавалом. Психоанализ праздника и возвращение к себе

У нас теперь не то в предмете: Мы лучше поспешим на бал, Куда стремглав в ямской карете Уж мой Онегин поскакал. Перед померкшими домами Вдоль сонной улицы рядами Двойные фонари карет Веселый изливают свет И радуги на снег наводят; Усеян плошками кругом, Блестит великолепный дом; По цельным окнам тени ходят, Мелькают профили голов И дам и модных чудаков.

Работающие, мы грезим о необыкновенных сказочных существах, бесконечно наслаждающихся. Для средневекового крестьянина они были эльфами и феями, а после XIX века их место заняли таинственные вампиры (сегодня соблазнившие всех школьниц мира), питающиеся за счет жизни простых смертных и эстетски тоскующие на своих суперзакрытых вечеринках.



Мы жаждем приобщиться к особенным мира сего хотя бы через фантазии, к тому же современный мир щедро подкидывает в наши алчные карманы обещания: достаточно просто решиться — и жизнь мультимиллионера готова дать уже сегодня бесконечное счастье путешествий, встреч с интересными людьми и творческой деятельности, называть каковую работой не повернется ни один даже самый изысканный, познавший подлинное удовольствие язык.



Такова стекольно-потолочная технология — мифотворчество специально обученных людей, в свое время также алкавших причаститься власти и славы и не нашедших ничего лучшего, нежели прислуживание закрепощающим их интересам. Да, среди властных инструментов, буквально посредине, в самом центре их, помещается обман простецов, подменяющий истинное желание регламентом временного слияния с блеском, препятствующий опасности проникновения через удовлетворение прикосновением.



Если можно помолиться в построенном на деньги князя модном соборе или заселфиться в таком же парке и на стадионе, то само по себе это уже невидимым образом предоставляет повод для гордости и даже для ощущения дома, где меня принимают таким, какой я есть. Так не только недостижимо далеко, но одновременно и так близко. Я уже с Ними — в некотором роде. Эти чудесные люди подарили нам всем праздник, и сделка заключает меня — безгласно и безвольно с моей стороны — в упоении зараженной ложной праздностью. Отныне моя растрата (времени, труда, сил, внимания и денег) пристегнута к великому пустому смыслу приобщенности к тому, что несоизмеримо больше меня, всех нас. Мифотворческая технология незамысловата и очень эффективна — секрет в уводе от себя.

Потому что не уходить от себя, от своей истины — значит упорно и тяжело трудиться, постоянно преодолевая сопротивление, регулярно сталкиваясь с горечью отсутствия смысла. Или, по крайней мере, с непониманием этого смысла. И с непреходящим впечатлением, что результаты моего труда принадлежат уж точно не мне (если вообще кому-то важны).

Труд делает нас из не-нас, а нами быть не очень-то и комфортно. По факту, подлинным результатом моего труда выступает мое такое ненаслаждающее меня «я». Я беспрестанно произвожу себя. Каждый день. И время от времени необходим от этого производства отдых: ежедневный микроперерыв, еженедельная пауза и ежегодный выдох.



Отдых (выдох) делает нечто колоссально важное с тем самым моим «я», что ежедневно производится, и большой, даже огромный новогодний выдох наконец дает мне возможность произведенное усвоить и присвоить. Это шанс сделать себя принадлежащим себе, шанс на возвращение к себе с несобственной территории. Особенный шанс. Такой выпадает только раз в году.

